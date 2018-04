Hengste des Landgestüts sind in Biberach

Wenn die Hengste des Landgestüts Marbach in Biberach ihre Station beziehen, ist das für die Mitglieder des Pferdezuchtvereins Biberach immer ein Festtag. Hengstvorstellung und Pferdeverkaufsschau in Biberach ist am Sonntag, 8. April.

Die Leiterin der Service-Station Melanie Lott übernahm die wertvollen Vatertiere vom Transporter des Haupt- und Landgestüts in ihre Obhut. Wie im vergangenen Jahr werden in Biberach die Hengste Kaiserstolz und Be Careful im Natursprung im Einsatz sein.

Kaiserstolz hat sich schon bei der Hengstvorstellung in Marbach überragend präsentiert und wird in dieser Saison unter seiner Reiterin Melanie Lott in der schwersten Dressurklasse S zu sehen sein. Seine Fohlen sind äußerst typvoll und fallen immer durch ihren eleganten Bewegungsablauf auf.

Im Pedigree von Be Careful fließt das Blut der großen Leistungsvererber Quidam de Revel, Capitol I, Nimmerdor, Ramzes AA, Cottage Son xx und Ladykiller xx. Seine sportliche Aufmachung gibt Be Careful durchweg an seine Fohlen weiter.

Die beiden Landbeschäler werden bei der Verkaufsschau des Pferdezuchtverbands in Biberach am Sonntag, 8. April, ab 14 Uhr präsentiert. Am Samstag, 14. April, hält der Pferdezuchtverein ab 20 Uhr im Reiterstüble der Familie Kohler in Rißegg seine Generalversammlung ab. Der Vorsitzende des Pferdezuchtverbands Baden-Württemberg, Karl-Heinz Eckerlin, referiert nach den Wahlen und den Berichten über das Thema „Rückblick über 365 Tage im Amt und Zukunftsvisionen“. Auch Nichtmitglieder sind willkommen.