Helmuth Aßfalg tritt nicht mehr an

Der Ortsvorsteher (OV) Helmuth Aßfalg will sein Amt im nächsten Jahr abgeben. Das hat er dieser Tage beim Seniorennachmittag in dem Biberacher Teilort angekündigt. Zum 20. Mal berichtete er beider Veranstaltung über kommunale Themen aus der Ortschaft.

„1984 wurde ich in den Ortschaftsrat und 1989 als Ortsvorsteher gewählt“, resümierte Helmuth Aßfalg, der auch Standesbeamter ist. Es sei kein Geheimnis mehr , „dass ich im Herbst 2019 in den Ruhestand gehe. „Ich mache meinen Job sehr gerne“, meinte Aßfalg, „aber man muss auch wissen, wann es Zeit ist zu gehen.“ Nach 30 Jahren tue es Stafflangen gut, dass ein Wechsel auf dem Ortsvorsteherposten stattfinde. Für die Nachfolgeregelung sei er guter Hoffnung. Weiter kündigte Aßfalg an, dass bei der Kommunalwahl im Frühjahr 2019 verschiedene Ortschaftsräte, darunter langjährige Amtsinhaber, nicht mehr kandidieren würden. „Bei der Kandidatensuche spürt man, dass es immer schwieriger wird, Leute zu finden, die dieses Ehrenamt übernehmen“, so Aßfalg.

Beim Seniorennachmittag im Pfarrstadel referiert Aßfalg traditionell über vergangene und künftige kommunale Ereignisse in Stafflangen. „Heute ist es der 20. Seniorentag, bei dem Helmuth Aßfalg berichtet“, sagte die Leiterin des Seniorenteams, Else Hummler. Nach einem Ausflug zu großen Bauvorhaben der Biberacher Kommunalpolitk stellte Aßfalg in einer Bildpräsentation die Stafflanger Projekte in den Fokus.

Das Ortsbild sei in diesem Jahr geprägt gewesen von mehreren Straßenbaustellen, sagte der OV. Dazu zählten unter anderem die Tiefbauarbeiten im Plattenösch, die Sanierung der Ortsdurchfahrt in der Biberacher Straße, der Weg zum Maierhof und die Verlegung einer 20-kV-Hochspannungsleitung im Weiler Eichen.

Keine Bauplätze mehr

Als nächste Straßenbaustelle sei das Neubaugebiet „Beim Forsthaus“ dran, gab der Ortsvorsteher bekannt. Zur Innenverdichtung im Ortskern sagte Helmuth Aßfalg, dass 2017 vier und 2018 sechs Bauvorhaben aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) bewilligt wurden. Für 2019 lägen fünf ELR-Anträge vor. So erfreulich die Innenentwicklung auch sei„ „wir haben zehn bis 15 Bauinteressenten, aber keine Bauplätze“, so Aßfalg. Ein weiteres Baugebiet müsse daher entwickelt werden.

Zum Volksbank-Areal im Riedbeundweg sagte er, dass Gebäude und Fläche ab 1. Januar 2019 an die Stadt Biberach übergehen und einer zukünftigen Wohnbebauung zugeführt werden. Unter großem Beifall der gut 40 Gäste dankte Else Hummler Helmuth Aßfalg mit einem Präsent für die 20-jährige „Ortsberichterstattung“ beim Seniorennachmittag.