Helfer und Kinder strahlen bei der Ziehung

Hand in den Beutel stecken, ein wenig mit den Fingern herumsuchen und auf die richtige Zahlenkombination hoffen: Rund 4000 Kinder der Grundschulen und weiterführenden Schulen (Klasse fünf bis sieben) haben an der Ziehung in der Gigelberghalle teilgenommen. Auf den Tischen am Schützendienstag stapelten sich Preise im Gesamtwert von 38 000 Euro.

Malsachen, Spielesets oder Geräte für draußen sind nur ganz wenige Beispiele dafür, was die jungen Schützenbesucher erwartete. Ganz heiß waren alle natürlich auf einen der Hauptpreise wie ein Märchen-Schloss von Playmobil, Bluetooth-Lautsprecher oder ein Schlauchboot. Für die vielen Helfer gab es heuer noch ein bisschen mehr zu tun als in den Vorjahren, vergrößerte sich das Teilnehmerfeld doch um etwa 450 Kinder. „Deshalb dauerte die Ziehung auch etwa 20 Minuten länger“, sagte Monika Lessmeister von der Schützendirektion. Denn erstmals probierten auch die Schüler aus Ummendorf, Warthausen und der Vincent-von-Paul-Schule aus Schönebürg ihr Glück bei der Ziehung ohne Einsatz.

Glücklich und stolz trugen die Sprösslinge ihre Geschenke aus der Gigelberghalle. Manches wurde gleich ausprobiert. Am Ausgang erwartete die Kinder noch eine weitere Gabe: eine Dose der begehrten Schützengutsle.

Die Gewinner der Hauptpreise im Überblick:

Buben Grundstufe: Samuel Maier (Playmobil Flughafen), Fabian Carlig (Playmobil Ritterburg Dragons), Arda Capuk (Rennbahn), Marco Niedermaier(Trekking Set), Julian Stahl (Playmobil Feuerwehrauto), Leon Ott (Playmobil City Life) und Timo Spliethoft (Playmobil Porsche).

Buben Mittelstufe: Aron Sonntag (Schlauchboot), Jonas Bek (Scooter), Valentin Lehman (Bluetooth Lautsprecher), Albin Loku (Playmobil Piraten), Reinhold Wotsch (Playmobil Piraten) und Alexander Wörz (Ferngesteuertes Auto).

Mädchen Grundstufe: Rosa Lucifago (Playmobil Bauernhof), Viktoria Wersching (Playmobil Princess), Anna Studs (Trekking Set), Judith Assfalg (Playmobil Ritterburg), Cindy Stark (Playmobil Einhorn) und Sadar Samreau (Playmobil City Life).

Mädchen Mittelstufe: Leonie Kuhn (Zelt), Johanna Fuchs (Scooter), Pia-Marie Porath (Bluetooth Lautsprecher), Belgin Balikci (Playmobil City Life) und Vera Ludescher (Radio-CD Player). Die Rennbahn wurde von Reisch und ein Trekking Set von Heinzel gestiftet. Alle anderen Hauptpreise stiftete die Schützendirektion.