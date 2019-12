Helfen bringt Freude: Spenden der Leser ermöglichen Schulküche

Seit Ende November sind sie wieder zurück in Deutschland: Sieben Wochen waren Kathy McMillan und Gottfried Veihelmann in einem Dorf in Kenia. Dort betreiben sie mit ihrem Verein Ushirika seit Jahren ein Bildungsprojekt. „Handwerkliche Schulen sind das A und O, um ein Land nach oben zu bringen“, ist Veihelmann überzeugt.

„Diese Art von Schule hilft dem Land am meisten.“ Doch die handwerkliche Schule des Vereins benötigt ein neues Küchengebäude. Die SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt den Uttenweiler Verein Ushirika, der auch in Biberach viele Unterstützer hat, bei seinem Vorhaben. „Ushirika“ ist Suhaeli und bedeutet „Zusammenarbeit“.

„Wir haben uns dort hauptsächlich um die neue Küche gekümmert“, erzählt Kathy McMillan über den jüngsten Aufenthalt in Kenia. Das Gebäude ist schon gebaut. Von dem Spendengeld will der Verein noch eine Wasserleitung legen und Spülbecken für die neue Küche kaufen

. „Ziel ist es, die Küche fertigzustellen“, sagt McMillan. Außerdem benötige die Schule einen zweiten 10 000-Liter-Wassertank, der 800 Euro koste. Zusätzlich werde die Spende für laufende Kosten wie Ausbildergehälter und Schulprüfungen verwendet. Denn der finanzielle Aufwand für die Schule liegt laut Gottfried Veihelmann bei rund 15 000 Euro im Jahr.

Verein stellt auch Material

Auch die Kosten für Materialien wie Holz, Metall, Zement, oder Stoff trägt der Verein. „Es ist eine handwerkliche Schule. Deswegen ist es nötig, dass man auch Übungsmaterialien zur Verfügung stellt“, sagt Veihelmann.

Ausgebildet werden dort neun handwerkliche Berufe. Die beliebtesten Ausbildungen seien Elektriker, Schweißer und Schneiderin, sagt Veihelmann. Schon in den vergangenen Jahren erhielt Ushirika von der SZ-Weihnachtsaktion eine Spende. McMillan: „Damit konnten wir voriges Jahr eine Flaschnerabteilung einrichten. Im Februar haben wir dafür einen Ausbilder bekommen. Er hat bereits drei Auszubildende.“

Seit knapp neun Jahren betreibt der Verein die handwerkliche Schule im Dorf Msulwa, rund 55 Kilometer südwestlich von Mombasa in Kenia. „Wahnsinn, wie sich das weiterentwickelt hat“, freut sich McMillan. Die Schule hat Erfolg.

„In neun Jahren haben wir 450 Schüler zu guten Abschlüssen gebracht. Staatliche Abschlüsse“, sagt Veihelmann. „Für ein ländliches Gebiet sind wir mit unserer Schule gut aufgestellt“, sagt McMillan. Die Abschlussprüfung müssten die Schüler in der nächsten Stadt ablegen.

Eine Prüfung koste 50 Euro, sagt Veihelmann. Das klinge für einen Europäer nicht nach viel Geld. Aber 50 Euro seien in Kenia im Schnitt ein halber Monatslohn, sagt er. Die Ausbildung eines Schülers koste insgesamt 200 bis 300 Euro.

Dafür verlangt der Verein auch Einsatz von den Schülern. „Wir fordern Teamgeist. Beim Küchenbau machen alle mit“, sagt McMillan. Das bestätigt auch Veihelmann: „So wollen wir allen vermitteln, dass diese Sachen nicht ganz so schwierig sind. Damit sie sich auch trauen mitzuhelfen.“

So hätten die Schüler schon zusammen die Schule gestrichen. Doch das ist noch nicht alles: „Wir haben dieses Jahr einen Lehmofen in die neue Küche eingebaut“, erklärt McMillan. Denn der sei leicht zu bauen und leite den Rauch des Feuers nach draußen.

So müsse ein Koch die Abgase nicht einatmen. Für Veihelmann eine Verbesserung zum Kochen über offenem Feuer. „Wir wollen nebenan noch einen größeren Ofen bauen für größere Töpfe.“ Fürs Kochen an der Schule bringen die Berufsschüler laut McMillan selbst Zutaten mit. Außerdem gebe es einen Obst- und Gemüsegarten an der Schule.

Alte Küche wird umfunktioniert

Das bisherige Küchengebäude sei erst als Unterrichtsraum angelegt worden. Deshalb sei es viel zu groß für eine Küche. In dem Gebäude kommen deshalb jetzt die Maurer unter. Zuvor waren sie mit den Schreinern in einem Gebäude. Veihelmann: „Die Maurer produzieren viel Staub. Deswegen bekommen sie einen Extraplatz.“

Veihelmann sagt, er sei stolz und zufrieden, wie sich das Projekt entwickelt habe. „Es ist auch toll für uns, in der Zeit nach dem Berufsleben etwas Sinnvolles zu machen“, sagt er. Zweimal im Jahr besuchen die beiden das Dorf und bleiben für sieben Wochen.

Was Veihelmann positiv findet: „Wir wurden noch kein einziges Mal gefragt, ob wir dabei helfen können, jemanden mit nach Europa zu nehmen.“ Denn die beiden sehen in der Berufsschule auch eine erfolgreiche Bekämpfung von wirtschaftlichen Fluchtursachen. Kathy McMillan sagt: „Wir wollen den Menschen das Gefühl geben, dass sie etwas wert sind und etwas können.“

Was das Thema Frauen in der Arbeitswelt angeht, sei Kenia auf dem Land noch traditioneller: Typische Berufe seien Schneiderin, Friseurin oder Masseurin, sagt McMillan. „Wir hatten aber auch schon ein Mädchen in der Beruffschule, die Elektriker gelernt hat“. Das komme zwar langsam auf, sei aber weniger populär. Veihelmann sagt: „So wie das in Deutschland vor 100, 150 Jahren auch noch war. Da ging man als Frau nicht in typische Männerberufe.“

Aber nicht nur handwerkliche Berufe will der Verein vor Ort lehren. Veihelmann: „Es gibt auch einen Computerraum, weil wir Sekretärinnen ausbilden möchten.“ Das Problem: Zwar gebe es einige gespendete Laptops, jedoch sei die Hürde zur Arbeit am Computer höher als bei einem handwerklichen Beruf: „Es ist einfacher, eine Säge zu bedienen, als einen Computer.“