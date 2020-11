Helfen bringt Freude: Diese Projekte hat die SZ-Weihnachtsaktion 2019 gefördert

Fast 40 000 Euro sind aus der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ im vergangenen Jahr an Initiativen und Projekte aus dem Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung Biberach“ geflossen. Die meisten von ihnen sind auch bei der Aktion 2020 wieder dabei. Hier ein Überblick über die im Jahr 2019 geförderten Maßnahmen.

Stiftung „Heimat geben“: Pater Alfred Tönnis aus Oggelsbeuren verfolgt mit seiner Stiftung das Ziel, ein Krankenhaus in der Stadt Homs mit 45 Betten zu übernehmen und zu betreiben. Von der SZ-Spende hat er 200 Winterjacken gekauft und diese an syrische Waisenkinder verteilt.

Kinderhilfe Ugwaku: Der frühere Biberacher Pfarrer Paul Odoeme hilft Kindern in seinem nigerianischen Heimatdorf Ugwaku, indem er dort seit Jahren Bildungseinrichtungen baut. Die Spende aus der aktuellen SZ-Weihnachtsaktion floss in den Bau einer beruflichen Schule, in denen die Jugendlichen handwerkliche Berufe erlernen können.

Verein Ushirika: Seit rund neun Jahren berteibt der Verein von Gottfried Veihelmann und Kathy McMillan aus Uttenweiler eine handwerkliche Schule in einem Dorf im Landesinneren von Kenia. 550 Schüler haben dort inzwischen einen Abschluss erreicht. Die Spende wird nun für den Bau einer Schulküche mit direkter Wasserversorgung verwendet.

Förderverein Piéla-Bilanga: Der Verein aus Ochenhausen engagiert sich in den im Vereinsnamen genannten Städten in Burkina Faso (Westafrika) seit 37 Jahren beim Bau von Schulen. Das Spendengeld wurde für den Kauf von Büchern für rund 1000 Schüler an drei Gymnasien eingesetzt.

Himalayan Project: Seit 2005 gibt es den Verein von Michael Höschele aus Biberach, der in der nepalesischen Region Lurpung im Bereich der Bildung, aber auch in der Soforthilfe, zum Beispiel nach dem großen Erdbeben 2015. Im vergangenen Dezember hat der Verein fünf von ihm errichtete Schulen eingeweiht.

Arbeitskreis Entwicklungspolitik (AKE): Der Biberacher Verein von Alfons Siegel engagiert sich mit öffentlichen Veranstaltungen zur Entwicklungspolitik im Bereich der politischen Bildung. Außerdem fördert er aktuell ein Projekt der Nichtregierungsorganisation Don Bosco Mondo (Bonn), die im ghanaischen Sunyani ein Berufsausbildungszentrum betreibt. Die für 280 Schüler gedachte Einrichtung wird inzwischen von 700 besucht und muss dringend erweitert werden.

Indienprojekt der Gebhard-Müller-Schule Biberach: Dieses Projekt haben die beiden Lehrer Ralph Lang und Imke Frodermann ins Leben gerufen. Finanziert wird eine Schule für 65 Kinder in der Wüste Thar, um die Kinder vor der Arbeit in Steinbrüchen zu bewahren. Damit die Eltern für ihre Kinder sorgen können, arbeiten sie oft selbst im Steinbruch und sind dort dem gefährlichen Staub ausgesetzt, der die Lunge verstopft.

Mit Spenden werden Gesundheitsberatung sowie Schutzmasken finanziert. Im Sommer wurden Essenspakete an 900 indisch Familien verteilt, um sie während der Corona-Pandemie vor dem Hunger zu bewahren.

Weltladen Biberach: Der Verein Weltladen Biberach will mit seinem Geschäft in der Schadenhofstraße „einen Markt für Produkte aus dem globalen Süden schaffen“, sagt Vorsitzende Silvia Sonntag.

Verein Tanora: Erstmals zum Kreis der Spendenempfänger gehörte 2019 der Verein Tanora von Gerold Dobler und Christiane Guerra-Dobler. Er verwendet die Spende für den Bau des Bürger- und Jugendzentrums in Ambalabe (Madagaskar). Alle Bauarbeiten werden ehrenamtlich von Bewohnern Ambalabes ausgeführt.

Ubuntu: Dahinter verbirgt sich ein Müttertreff der Caritas für geflüchtete Frauen aus Syrien und Afghanistan in der Waldseer Straße. Rund 15 Frauen kommen regelmäßig dorthin und entkommen so ihrer Einsamkeit. Eine arabisch sprechende Hebamme unterstützt die Frauen.

Livingroom: Der Livingroom in den Räumen am Kesselplatz wird von Mitarbeitern der Ökumenischen Flüchtlingsarbeit von Caritas und Diakonie betreut. In den vergangenen Jahren ist das Angebot dort immer differenzierter geworden. So erhalten Flüchtlinge Hilfe beim Ausfüllen von Formularen und Dokumenten, bei Behördengängen, bei der Sprachbegleitung oder auch beim Verfassen von Bewerbungen und bei der Wohnungssuche.