Helfen bringt Freude: Berufsausbildung soll praxisnäher werden

Gleich in mehrerlei Hinsicht fühlt sich der Arbeitskreis Entwicklungspolitk (AKE) Biberach in Zeiten von Corona zur Hilfe verpflichtet. So hat sich der Verein unter seinem rührigen Vorsitzenden Alfons Siegel entschlossen, die Unterstützung, die er aus der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ erhält, für unterschiedliche Projekte zu verwenden, wenngleich es einen Schwerpunkt gibt.

Wir haben in diesem Jahr unsere ,Aktion 3-fach’ ins Leben gerufen, weil Corona nicht nur die Entwicklungsländer, sondern auch die Menschen in unserem Umfeld zum Teil hart trifft“, sagte Alfons Siegel. Insgesamt 10000 Euro hat der AKE deshalb zum einen an Caritas und Diakonie gespendet, damit Menschen in der Region geholfen werden kann, zum anderen gab es Spenden, die in die Biberacher Partnerstädte flossen.

Und schließlich spendete der AKE für weltweite Corona-Hilfsprojekte, darunter für Flüchtlingslager in Griechenland, Wanderarbeiter in Indien sowie für weitere Projekte in Afrika und Kolumbien. „Diese Aktion ist in der Bevölkerung gut angekommen“, so Siegel, „wir haben viel Unterstützung erfahren.“

So teilen sich die Spenden auf

Auch die Spende aus der SZ-Weihnachtsaktion soll zur Hälfte in die „Aktion 3-fach“ fließen, sagt Siegel. Die andere Hälfte geht, wie bereits in den vergangenen beiden Jahren, in den Ausbau des Berufsausbildungszentrums Don Bosco Technical Intitute (DBTI) in Sunyani im Westen Ghanas. Aufgebaut wurde es von der Nichtregierungsorganisation Don Bosco Mondo, daher der Name.

Unterrichtet werden dort 565 Auszubildende (15 bis 25 Jahre alt) von 74 Mitarbeitern in neun Kursen, unter anderem in den Bereichen Landwirtschaft, Elektroinstallation, Schreinerei, Gebäudetechnik, Catering, Computertechnik oder Grafikdesign.

In den ein- oder dreijährigen Ausbildungsgängen erhalten die Jugendlichen, die aus armen Verhältnissen stammen, die Möglichkeit, sich eine eigene Existenz aufzubauen oder ihre Familien zu unterstützen. „Don Bosco ist dort ein guter Ansprechpartner für Jugendliche, die sonst keine Zukunft hätten“, sagt Kathrin Drews.

Die gebürtige Biberacherin ist Mitglied im AKE, hat fünf Jahre lang als Referentin für Don Bosco Mondo gearbeitet, kennt das Projekt in Sunyani und war selbst schon vor Ort. Bereits mit kleinem Geld könne viel bewirkt werden, damit das Leben der jungen Menschen nicht auf der Straße ende.

Corona trifft Ghana stark

„Die Schule ist aktuell zwar weiterhin offen, die Ausbildung geht weiter, aber Corona hat auch Ghana stark getroffen, selbst wenn die offiziell vermeldeten Fallzahlen niedrig wirken“, weiß sie. Unter anderem mit den Spenden aus der SZ-Weihnachtsaktion der vergangenen beiden Jahre konnten fünf neue Klassenzimmer gebaut werden, die jetzt hilfreich sind, weil die Klassen verkleinert und getrennt unterrichtet werden müssen. Dazu braucht es aber weiteres Lehrmaterial und auch Personal, was zusätzlich Geld kostet.

Die neuen Klassenräume erwiesen sich während der Corona-Pandemie als hilfreich, um die Schüler aufteilen zu können. (Foto: privat)

Die Schule braucht weitere Spenden auch, um beispielsweise Desinfektionsmittel und Masken zu kaufen. „Das ist dringend notwendig, weil die Schüler im Unterricht zwar mit Abstand sitzen, aber zusammen in Hostels auf dem Schulgelände wohnen“, sagt Kathrin Drews. „Da ist es mit Social Distancing schwierig.“ Trotzdem habe es das DBTI bislang geschafft, von Corona verschont zu bleiben.

Mit Spenden soll auch eine weitere Herausforderung finanziert werden, vor der das DBTI gerade steht. „Die Ausbildung soll künftig weniger aus theoretischem Auswendiglernen als vielmehr aus kompetenzbasiertem Training bestehen“, erklärt Kathrin Drews. Den Schülern soll mehr Praxis und Alltagsrelevantes in ihren Berufsfeldern vermittelt werden. „Dafür braucht es aber auch die entsprechende Ausstattung.“

Unterstützung bei Jobsuche

Damit die Auszubildenden nach der Schulzeit auch einen Arbeitsplatz finden, hat das DBTI seit mehr als drei Jahren eine Arbeitsvermittlungsstelle, die den Jugendlichen beim Schreiben von Bewerbungen und bei der Jobsuche hilft. Gerade in Corona-Zeiten sei es aber schwieriger geworden, Arbeitsplätze zu finden. „Die Schule ist gut mit der Wirtschaft vernetzt“, sagt Kathrin Drews. „Weil sie aber am Rand von Sunyani liegt, braucht es dringend Geld, um ein Moped oder Motorrad anzuschaffen, damit die Jobvermittler die Firmen direkt besuchen können.“

Alfons Siegel und Kathrin Drews zählen deshalb auch in diesem Jahr wieder auf die Unterstützung der SZ-Leser. „Mir liegt das Projekt wirklich sehr am Herzen“, sagt Kathrin Drews.