Hohe Energiepreise: Tipps für den Heizungswechsel

Die Anfragen bei den Heizungsbauern im Landkreis Biberach türmen sich derzeit. Manche Betriebe verzeichnen bis zu 150 Anfragen von Kunden, die weg von fossilen Brennstoffen wollen. Und das lieber heute als morgen. Hans-Peter Seitz, Obermeister der Innung Sanitär Heizung Klima, schildert im Gespräch mit Redakteur Gregor Westerbarkei die Situation der Betriebe, gibt Tipps für einen Heizungswechsel und bittet die Verbraucher um mehr Geduld und Verständnis.

Herr Seitz, wie drückt sich die Verunsicherung der Kunden aus?

Die Leute wollen jetzt die Sanierung übers Knie brechen. Einige haben zum Beispiel eine hochmoderne Anlage, vielleicht fünf Jahre alt, sind aber aufgrund der aktuellen Lage über künftige Gaslieferungen verunsichert und sagen: Ich tausche die jetzt aus. Man muss aber sehen, dass das eine Entscheidung für mindestens 15 oder 20 Jahre ist.

Früher hätte man mit den Energiepreisen argumentiert, jetzt ist eine Wirtschaftlichkeitsrechnung kaum möglich. Hans-Peter Seitz

Wie gehen die Handwerker mit der Situation um?

Wir können bei der Beratung nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Früher hätte man mit den Energiepreisen argumentiert, jetzt ist eine Wirtschaftlichkeitsrechnung kaum möglich. Wir können dem Kunden aber sagen, was das passende Heizsystem für sein Haus wäre. Es gibt auch Kunden, die sich sicher sind, dass sie eine Holzheizung möchten. Nach der Beratung wird ihnen dann klar, dass sie doch keine 20 bis 30 Minuten pro Woche aufbringen wollen, um dieses System ordentlich zu betreiben. Als Alternative wird dann eine Wärmepumpe in Betracht gezogen. Das Aufzeigen verschiedener Möglichkeiten ist sehr zeitintensiv und von manchen Handwerksbetrieben daher kaum mehr machbar.

Bis der Kunde an diesen Punkt gelangt, kann es aber etwas dauern. Wie stellt sich die aktuelle Lage aus Ihrer Sicht dar?

Ich würde mir wünschen, dass der Einzelne gegenüber dem Handwerker etwas mehr Geduld aufbringt. Er darf gerne nachfassen, aber im Moment ist das einfach eine Riesenlawine, die auf Heizungsbauer oder auch Elektriker, Fensterbauer, Stuckateure und Zimmerer zukommt. Das ist ein Arbeitsaufkommen, mit dem sie überhaupt nicht gerechnet haben. Zurzeit müssen sie zudem wegen der extremen Lieferprobleme ein Drittel mehr arbeiten, um die Kundenaufträge zu erfüllen. Doch nun geraten die Betriebe in ein schlechtes Licht, weil sie gar nicht mehr die Kapazitäten haben, die Anfragen gut und zeitnah abzuarbeiten. Das ist ein großes Problem.

Und wenn man einen Handwerksbetrieb gefunden hat?

Dann ist zu beachten, dass alle Lösungen heute viel komplexer sind. Bei Erdwärmepumpen können beispielsweise Bohrungen für eine Sonde nötig werden. Wenn man mit Batteriespeichern arbeitet, müssen diese passend auf die Wärmepumpe ausgelegt sein. Dafür sind ineinandergreifende Bauabläufe von der Genehmigung bis zur Fertigstellung notwendig. Für die Durchführung ist ein Zeitraum von mehreren Monaten einzuplanen.

Der Kunde kann Zeit gewinnen, indem er sich zunächst für eine Hybridanlage entscheidet. Hans-Peter Seitz

Wie läuft eine Beratung ab?

Zuerst prüfe ich, was überhaupt möglich ist und was man ausschließen kann. Habe ich ein Niedertemperatursystem mit Fußbodenheizung oder nur Heizkörper, also ein Hochtemperatursystem. Je höhere Temperaturen man braucht, umso eingeschränkter ist man. Dann muss man die Gebäudehülle bewerten. Bei einem Altbau, der unsaniert oder nur teilsaniert ist, bekommen Sie von mir die erste Info, dass es nicht ratsam wäre, eine Wärmepumpe einzusetzen. Wenn Sie ein Haus haben, Baujahr 2000, relativ gut gedämmt, ausschließlich mit Heizkörper ausgestattet, dann sind das zwar nicht die günstigsten Voraussetzungen, aber ich sage Ihnen okay, da können wir trotzdem über eine Wärmepumpe nachdenken.

Welche Möglichkeiten gibt es noch?

Der Kunde kann Zeit gewinnen, indem er sich zunächst für eine Hybridanlage entscheidet, also ein Hochtemperatursystem wie ein Ölbrennwertgerät, bei dem eine Wärmepumpe zusätzlich angebracht wird. Dann kann er sich weiter informieren und zum Beispiel erst die Gebäudehülle verbessern. Wir haben auch viele Kunden, die sagen, ich renoviere jetzt ein ganzes Stockwerk. Dann bauen wir die Heizkörper aus und eine Fußbodenheizung ein, sodass man dann irgendwann den Anteil der regenerativen Energie erhöhen kann.

Was raten Sie dem Kunden?

Wenn der Kunde sich Zeit lässt, kann er im kommenden Winter testen, mit welcher Grenztemperatur er seine Anlage fahren kann. Dabei wird am bestehenden System die Temperatur schrittweise abgesenkt und so die Grenztemperatur ermittelt.

Die Energieberatung ist kein Muss, aber ein Weg, der in die heutige Zeit gehört. Hans-Peter Seitz

Könnte auch eine Energieberatung als erster Schritt den Prozess beschleunigen?

Das sollte man nicht außer Acht lassen. Die Energieberatung ist kein Muss, aber ein Weg, der in die heutige Zeit gehört. Im Landkreis Biberach und im Landkreis Ravensburg trägt man dem schon lange Rechnung. Wenn Sie zur Energieagentur Biberach oder einer der Außenstellen gehen, dann werden Sie dort über die sinnvolle Reihenfolge der Sanierungsmaßnahmen beraten.

Mit welcher Investition muss der Kunde bei einem Heizungswechsel rechnen?

Einerseits unterstützt der Gesetzgeber jetzt einen Austausch. Aber andererseits muss der Kunde bereit sein, eine gewisse Mehrsumme aufzubringen. Sie zahlen für eine herkömmliche Anlage 17.000 bis 22.000 Euro Eigenanteil. Wenn beispielsweise Bohrungen für eine Sonde dazukommen, noch mehr.

Derzeit rückt auch der Fachkräftemangel im Handwerk wieder verstärkt in den Fokus. Wie schätzen Sie die Lage ein?

Wir haben es einfach gesellschaftlich versäumt, dass man dem Handwerk den Stellenwert gibt, den es verdient. Es geht schon los mit der Berufswahl. Zwar haben wir in den vergangenen Jahren wieder leicht steigende Zahlen an Auszubildenden, aber wir haben auch viele, die als Facharbeiter in die Industrie abwandern.

Ein Handwerker bekommt innerhalb der Gesellschaft nicht die notwendige Akzeptanz. Hans-Peter Seitz

Hat das nur finanzielle Gründe?

Das liegt auch daran, dass ein Handwerker innerhalb der Gesellschaft nicht die notwendige Akzeptanz bekommt. Dass man sagt, das ist ein toller Beruf, bei dem du am Abend siehst, was du geschafft hast und nach zehn Jahren zum Kunden kommst und der dir sagt, so und so viel habe ich dank dir gespart. Wir merken das ja bei der Rekrutierung unserer Auszubildenden. Selbst wenn die bereits einen Ausbildungsvertrag unterschreiben wollen, fragen die Eltern: Willst du nicht doch lieber in die Industrie?

Was würden Sie sich wünschen?

Schön wäre, wenn Eltern und Lehrer den Jugendlichen zusprechen, damit für die Klima- und Energiewende junge, kluge Köpfe zur Verfügung stehen, und ihnen sagen, dass das eine Riesenchance ist, sich selbst zu verwirklichen. In einer gemeinsamen Erklärung von betroffenen Branchenverbänden und der Industriegewerkschaft Metall hieß es kürzlich, dass in der Gebäudesanierungsindustrie 190.000 Handwerker und Monteure fehlen, um die Energiewende technologisch schaffen zu können. Außerdem brauchen die Handwerksbetriebe politisch gesicherte und auch langfristige Rahmenbedingungen, nicht heute so und morgen anders. Die Politik soll kontinuierlich an der Energiewende arbeiten, aber nichts überstürzen.

Das muss man bei den Förderungen beachten

Für ein Bestandsgebäude, also Wohnhäuser, deren Bauantrag oder Bauanzeige vor mehr als fünf Jahren gestellt wurde, kann man laut Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) bis zu 50 Prozent der Kosten für eine neue Heizung als Zuschuss vom Bund erhalten. Das zugehörige Förderprogramm heißt Bundesförderung effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM). Die Zuschüsse beantragt man beim Bafa. Zieht man beim Austausch der Heizung oder anderen Maßnahmen einen Energieeffizienz-Experten zurate, kann man die Beratungskosten bei den förderfähigen Kosten einbringen. Den Zuschuss gibt es erst nach Abschluss der Arbeiten, man muss die Investitionssumme also zunächst selbst aufbringen.

Bei einer Wärmepumpe liegt der reguläre Fördersatz bei 35 Prozent und mit Wechselprämie (Austausch einer Ölheizung) sogar bei 45 Prozent. Erneuert man seine Pelletheizung, erhält man 30 Prozent Zuschuss.

Innungsobermeister Seitz weist auf die Fristen bei den Förderprogrammen hin: Wenn der Förderantrag gestellt ist, dürfen die Arbeiten beginnen. Will man auf den Zuwendungsbescheid durch die Bafa warten, können zwölf bis 20 Wochen vergehen. Dann dauert es derzeit wegen der hohen Nachfrage und Lieferschwierigkeiten bei Anlagenkomponenten weitere 15 bis 25 Wochen, bis eine Wärmepumpe geliefert wird. Auf eine Pelletheizung wartet man ungefähr 14 Wochen. Nach Eingang des Zuwendungsbescheids muss der komplette Prozess laut Seitz innerhalb von eineinhalb Jahren umgesetzt sein. Treten Lieferschwierigkeiten auf, muss man daher darauf achten, dass man eine Verlängerung beantragt.

Weitere Informationen gibt es online auf www.bafa.de