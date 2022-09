„Heiß auf Lesen“ endet mit großer Abschlussparty

Auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg – der Sommerleseclub „Heiss auf Lesen“ der Biberacher Stadtbücherei. Bereits zum achten Mal fand die Aktion über die Sommerferien statt. Am Samstag, 24. September, konnte auch wieder eine große Abschlussparty mit Verlosung stattfinden.

Insgesamt nahmen 84 Kinder und Jugendliche am Leseclub teil und lasen über 500 Bücher. Im Schnitt also sechs Bücher pro Kind. Wer sich diese große Zahl an gelesenen Büchern einmal bildlich anschauen möchte, findet im Foyer der Stadtbücherei noch bis Mitte Oktober die beeindruckende Sammlung an Covern präsentiert, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Ziel der Aktion ist, Kinder und Jugendliche zum selbständigen Lesen zu ermutigen und aufzuzeigen, dass Lesen in der Freizeit Spaß machen kann. Nebenbei werden die sprachliche Kompetenz und das Lese- und Textverständnis gefördert.

Krönender Abschluss des Leseclubs war die Party in der Bücherei. Für die Teilnehmenden gab es nicht nur Getränke und Snacks, sondern auch ein buntes Programm mit verschiedenen Spielen. Außerdem wurden die Lesechampions gekürt und tolle Preise verlost. Lesekönigin wurde Emily Hagmann mit 27 gelesenen Büchern. Und sieben Leseratten haben bereits vier Mal – so oft als möglich – beim Sommerleseclub mitgemacht. Anschließend wurde gelost: Den Hauptpreis, eine Drei-Monatskarte für den Traumpalast Biberach, ergatterte Emma Maierhans, die dieses Jahr über die Sommerferien 21 Bücher gelesen hat. Leer ausgehen musste trotzdem niemand: Der Traumpalast Biberach überreichte allen Kindern einen Rabatt-Gutschein für den nächsten Kinobesuch.