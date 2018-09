Heinzelmann und Baumgärtner predigen

Mit ihren Dialogpredigten haben der evangelische Stadtpfarrer Ulrich Heinzelmann und sein früherer katholischer Amtsbruder Kaspar Baumgärtner die Besucher des Jahrgängergottesdiensts am Schützenfest regelmäßig in ihren Bann gezogen. Am Sonntag, 30. September, wird es ab 11 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin eine einmalige Wiederholung geben. Wie es dazu kam, hat Ulrich Heinzelmann der SZ erläutert.

Heinzelmann, der seit 24 Jahren evangelischer Stadtpfarrer in Biberach ist, feiert vier Tage zuvor seinen 60. Geburtstag. „Irgendwann kam mir die Idee, dass ich Kaspar Baumgärtner aus diesem Anlass gerne nochmals nach Biberach einladen möchte.“ Baumgärtners krankheitsbedingter Abschied in den Ruhestand im Frühjahr sei doch sehr abrupt vor sich gegangen. „Das hat mir irgendwie leid getan. Viele hatten gar nicht richtig Zeit, sich von ihm zu verabschieden“, so Heinzelmann. Nun soll der Pfarrer Baumgärtner, der inzwischen in seinem Geburtsort Ennetach lebt und dem es gesundheitlich wieder etwas besser geht, noch einmal mit Heinzelmann zusammen in St. Martin predigen. „Ich habe das mit der katholischen Kirchengemeinde abgestimmt und Pfarrer Baumgärtner freut sich sehr darauf“, sagt Heinzelmann.

Für ihn erfülle sich damit ein besonderer Geburtstagswunsch. „Die ökumenische Zusammenarbeit in Biberach hat mit keinem Pfarrer so gut geklappt wie mit ihm“, sagt Heinzelmann. Zusammen haben die beiden ökumenische Pilgerreisen begleitet, Gesprächsabende angeboten und Gottesdienste gefeiert. „Wir haben in dieser Zeit gemerkt, dass unsere Auffassungen von dem, was Christsein heute bedeutet, sehr ähnlich sind.“ So sei dann irgendwann auch die Idee entstanden, dass man doch auch gemeinsam predigen könne. Vor allem bei den Jahrgängergottesdiensten am Schützenfest ernteten die beiden Pfarrer für diese besondere Form der Predigt immer besonders viel Lob.

Kein Manuskript

Unter dem Titel „Ein Traum von Kirche?!“ wollen Heinzelmann und Baumgärtner am 30. September in St. Martin ihre Gedanken in Dialogform austauschen. „Wir werden uns dabei sicher auch wieder etwas spöttisch auf den Arm nehmen, so wie die Leute das von früher gewohnt sind.“ Einen roten Faden, wie der Predigtdialog sich inhaltlich entwickeln soll, haben die beiden zwar erarbeitet, gesprochen wird aber ohne ausformuliertes Manuskript.

Nach dem Gottesdienst gibt es ab 12 Uhr ein einfaches Mittagessen im Martin-Luther-Gemeindehaus. „Das Vesperkirchenteam kocht Gaisburger Marsch und einen Nachtisch“, sagt Heinzelmann. Der Erlös kommt der Bauhütte Simultaneum zugute. „Dabei besteht auch ausreichend Gelegenheit zum Gespräch.“ Um 14 Uhr lädt Heinzelmann alle Interessierten zu einer Kirchenführung durch St. Martin ein.