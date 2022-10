Heinrich del Core kommt mit „Glück g’habt“ in die Biberacher Stadthalle

„Glück g’habt“ hat Heinrich del Core in der letzten Zeit häufig und genau das gibt er in seinem neuen Programm am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle Biberach zum Besten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mit seinen quietschroten Lackschuhen und dem feinen Blümchenhemd hat er neue Geschichten im Handgepäck. Der halbe Restitaliener versteht es mit schwäbischer Leichtigkeit, die Alltagssituationen detailgetreu wiederzugeben und vereint dabei Dolce Vita und schwäbische Tugenden in Perfektion miteinander, heißt es weiter. Bei Heinrich del Core vereinen sich Italien, Deutschland, Comedy und Kabarett.

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen sind beim Kartenservice im Rathaus der Stadt Biberach, Marktplatz 7/1, am Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, am Mittwoch von 8.30 bis 18 Uhr erhältlich. Online sind Tickets unter www.kartenservice-biberach.de buchbar. Telefonische Kartenbestellung ist bei Schwäbisch Media, Telefon 0751 / 29 55 57 77, möglich.