Die Turner der TG Biberach-Bad Waldsee haben am fünften Wettkampftag Heimrecht in der Bad Waldseer Gymnasiumhalle. Um 17 Uhr trifft die TG I am Samstag in der Landesliga auf den TSV Lustnau. Die Gäste aus der Nähe von Tübingen stehen mit zwei gewonnenen Begegnungen auf Rang drei. Die TG I hat fast gleich viele Gerätepunkte auf dem Konto, ist allerdings noch sieglos. Aufgrund der bisher geturnten Punkte dürfte dies eine enge Begegnung werden.

Bereits um 13 Uhr empfangen die Nachwuchsturner der TG II den TV Fridingen. Nach zwei Siegen und einer knappen Niederlage gegen Wangen-Eisenharz IV geht es für die Oberschwaben noch um alles. Zumindest die Vizemeisterschaft in der Kreisliga Süd ist das Ziel. Damit würde sich die TG II für das Ligafinale in Ludwigsburg qualifizieren.