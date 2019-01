Heimspieltag für TG I und TG III

Beim Heimspieltag in der Faustball-Schwabenliga trifft die TG Biberach I am Sonntag auf drei Mannschaften aus dem Tabellenkeller. Spielbeginn ist in der BSZ-Halle um 10 Uhr.

Die Biberacher (10:6 Punkte) können ihrem Saisonziel Klassenerhalt sehr nahe kommen. Voraussetzung dafür ist wie in der Vorrunde aber ein Sieg gegen jeden der drei Gegner beim Heimspieltag. Erster Kontrahent der TG I ist der TV Stammheim II (3:17), es folgen der TSV Schwieberdingen (7:13) und der VfB Friedrichshafen (3:15). Die Biberacher müssen damit rechnen, dass zumindest die Schwieberdinger versuchen wollen, ihre Ausgangsposition im Abstiegskampf zu verbessern. Bei den beiden anderen Gegnern ist es fraglich, ob sie sich schon aufgegeben haben oder ihre Minimalchance auf den Klassenerhalt noch wahren wollen.

Die TG III spielt im Anschluss an die Schwabenligaspiele ab 14 Uhr an gleicher Stelle. Die Hallenrunde in der Oberschwabenliga, die am vergangenen Wochenende begonnen hatte, endet mit diesem Spieltag für die vier teilnehmenden Teams. Der SV Erlenmoos führt nach drei Siegen in der Tabelle mit 6:0 Punkten, die SF Dornstatt, der TSV Westerstetten II und die TG Biberach III haben alle 2:4 Punkte.

U12 tritt in der Zwischenrunde an

In der Zwischenrunde zur württembergischen Meisterschaft spielt die weibliche U12 der TG Biberach am Samstag ab 10 Uhr in Stammheim. Die Biberacherinnen treffen zunächst auf Stammheim I und Stammheim II. Die weiteren Gegner heißen TV Vaihingen/Enz, TSV Kleinvillars und TV Hohenklingen. TG-Trainer Markus Hamberger und sein Team streben einen Platz unter den ersten drei an, um die Endrunde, die am 16. Februar steigt, zu erreichen.