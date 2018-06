Heimspieltag für TG Biberach I

Beim zweiten Spieltag vor heimischem Publikum in der Faustball-Verbandsliga hat die TG Biberach I zwei Begegnungen zu absolvieren. Spielbeginn auf dem Sportplatz an der Adenauerallee ist um 10 Uhr. Nach den 6:0-Punkten vom vergangenen Wochenende geht Biberach I als Tabellenerster in den Spieltag. Gegen den NLV Vaihingen II und den TSV Grafenau II sollen weitere Punkte eingefahren werden, um im Kampf um den Titel die Spitzenposition verteidigen zu können.

Auch die TG III und die TG IV haben am Sonntag in der Oberschwabenliga Heimrecht, es wird parallel zum Verbandsligaspieltag der TG I gespielt. Die beiden Biberacher Teams treffen im sechsten Spiel aufeinander. Zudem stehen Partien gegen den TSV Westerstetten, die SF Dornstadt und den TV Wasserburg II an.

Am zweiten Spieltag in der Frauen-Landesliga treffen die Biberacherinnen in Westerstetten auf den TV Trichtingen und danach auf den ebenfalls noch verlustpunktfreien TSV Denkendorf. Mit dem Spiel gegen den TV Bissingen schließt die TG den Spieltag ab.

Bereits am Samstag ab 13 Uhr beendet Biberachs weibliche U18 die Vorrunde. Auf den Sportplatz an der Adenauerallee kommen die Gegnerinnen vom TSV Dennach, TSV Calw, TV Hohenklingen und TV Obernhausen. Der Vereine sind besser platziert als die Mannschaft von Trainer Peter Bucher. Die TG müsste mindestens Sechster werden, um in der Vorrunde zur württembergischen Meisterschaft mitspielen zu können.

Zum Abschluss der Vorrunde fahren die U14-Mädchen der TG mit Trainer Markus Hamberger am Sonntag nach Vaihingen. In den vier Spielen gegen den TV Heuchlingen, den TSV Adelmannsfelden, den TSV Niedernhall und den NLV Vaihingen will die TG ihren Spitzenplatz halten, um sich für die Vorrunde zur württembergischen Meisterschaft zu qualifizieren.