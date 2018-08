Heimspiele für Winterstettenstadt und FCB

Der SV Winterstettenstadt empfängt in der Fußball-Kreisliga A I bereits am Mittwochabend um 18 Uhr den TSV Rot/Rot. Beide Mannschaften haben sportlich kein gutes Wochenende hinter sich. Der Gast aus Rot/Rot verlor sein Heimspiel gegen den BSC Berkheim mit 0:1. Mit dem gleichen Ergebnis im Gepäck kam der SV Winterstettenstadt aus Dettingen zurück. Beide Teams sind Tabellennachbarn und hatten mit drei Punkten aus drei Spielen nicht gerade einen Traumstart in die neue Saison. Beide Vereine wollen am Mittwoch die Weichen nach oben stellen.

Am Donnerstag tritt der BSC Berkheim um 18.30 Uhr auf dem Sportgelände in Bellamont an. Der BSC hat mit zwölf Punkten aus vier Spielen eine weiße Weste und will sich vom FCB keinen schwarzen Klecks draufmachen lassen, obwohl sich auch der FC Bellamont mit seinen sechs Punkten (aus drei Spielen) nicht verstecken muss. Der Tabellenführer aus Berkheim braucht eine konzentrierte Leistung, wenn das Punktekonto wieder um drei Zähler anwachsen soll. Gastgeber Bellamont wäre dagegen wohl mit einem Unentschieden nicht unzufrieden.