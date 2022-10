Heimspielauftakt für TG Biberach

Nach zwei Auswärtsspielen zum Start der neuen Landesliga-Saison treten die Handballer der TG Biberach nun erstmals in der heimischen Mali-Halle an. Zu Gast ist am Samstag die TSG Söflingen II, die aktuell auf dem dritten Tabellenplatz zu finden ist. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr.

Nach dem Auftaktsieg beim SC Vöhringen und der knappen Niederlage beim TSV Bad Saulgau kommt mit der TSG Söflingen II nun der nächste sehr gute Gegner auf die Biberacher zu. Die Gäste um Trainer Werner Pointinger sind stark in die Saison gestartet. In heimischer Halle konnte zunächst Bad Saulgau (24:21) und dann auch die SG Herbrechtingen-Bolheim (32:28) geschlagen werden. Lediglich Verbandsliga-Absteiger TV Gerhausen war dann zuletzt eine Nummer zu groß und die TSG II musste sich mit 30:37 geschlagen geben. Mit 4:2 Punkten ist der Saisonstart aber durchaus als gelungen zu bezeichnen. Die Söflinger sind vor allem für ein schnelles Spiel nach vorn bekannt, dies gilt es aus TG-Sicht in den Griff zu bekommen. Toptorschütze der TSG II ist Patrick Klöffel.

Das Team von TG-Coach Harald Michaeler und Co-Trainer Jan Wille hat seinerseits die knappe Niederlage beim TSV Bad Saulgau, bei der deutlich mehr drin gewesen wäre, analysiert und abgehakt. Nun geht der Blick nach vorn und die Vorfreude auf das erste Saisonspiel vor heimischen Fans ist mehr als groß. Die Entwicklung, die das Team aktuell nimmt, stimmt die TG-Verantwortlichen zuversichtlich. Wie die Biberacher sich nun gegen die TSG Söflingen II, die zweifelsfrei zu den stärksten Mannschaften der Liga zu zählen ist, schlagen werden, bleibt abzuwarten. Der ein oder andere Biberacher ist angeschlagen, der Einsatz dieser Spieler entscheidet sich erst kurzfristig. Klar ist nach Ansicht der TG-Verantwortlichen, dass das Team vor heimischem Publikum alles daransetzen wird, um etwas Zählbares in Biberach zu behalten.