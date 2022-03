Heimspiel zu ungewohnter Zeit für Handball-Landesligist TG Biberach

Coronabedingt zu ungewohnter Zeit trifft am Freitag, 18. März (Anwurf: 20.30 Uhr), die TG Biberach in der heimischen PG-Halle auf die HSG Friedrichshafen/Fischbach in der Handball-Landesliga. Es handelt sich hierbei um ein Nachholspiel der Rückrunde, die Gäste vom Bodensee mussten vor zwei Wochen zum ursprünglichen Termin kurzfristig absagen. Das Hinrundenspiel konnte Biberach sicher mit 29:24 gewinnen.

Die Häfler zieren momentan sieg- und punktlos das Tabellenende, es bestehen aber dennoch berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Zum einen ist der Punkterückstand nicht zu groß, zum anderen hat die HSG unmittelbare Konkurrenten in direkten Duellen noch vor der Brust.

Die TG ist sicherlich Favorit, sollte die Partie aber keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Mahnendes Beispiel sind die Partien der Topteams Lauterstein II und Söflingen II, die jeweils erst in der Schlussphase ihre Punkte gegen Friedrichshafen/Fischbach sichern konnten. Ein besonderes Augenmerk sollte die TG-Abwehr unter anderem auf HSG-Spieler Julian Fischinger legen, der durchaus in der Lage ist, zweistellig einzunetzen. Mit der gleichen engagierten Abwehrarbeit und dem sich dann bietenden schnellen Umschaltspiel wie vergangenes Wochenende gegen Feldkirch sollte die TG ihrem Ziel von zwei weiteren Punkten und einem erstmals positiven Punktekonto aber näher kommen können.

Fraglich ist wie vor jedem Match die personelle Situation, diese kann sich aktuell coronabedingt von Tag zu Tag ändern. Sicher ist aber, dass TG-Coach Gabriel Senciuc für das Spiel und auch den Rest der Saison verletzungsbedingt auf Manuel Kruse verzichten muss.

Das Spiel ist das zweite Heimspiel eines Fünfer-Blocks von Heimspielen in dieser Corona-Saison für Biberach. Mittlerweile hat sich die Saison sogar auf Mitte Mai verlängert, was ein Novum darstellt. Die beiden nächsten Heimspiele bringen nun die dicken Brocken, am 26. März zunächst Söflingen II, am 9. April dann den aktuelle Spitzenreiter Lauterstein II. Zuvor gilt es aber für die TG, die anstehende Heimaufgabe seriös abzuwickeln.