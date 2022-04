Heimspiel für TG Biberach gegen Schmiden/Oeffingen

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach treffen am 20. Spieltag am Samstag auf den HC Schmiden/Oeffingen. Anpfiff in der PG-Halle ist um 17.30 Uhr.

Mit 19:17 Punkten steht der von Thomas Rost trainiert HC Schmiden/Oeffingen auf Tabellenplatz sieben, die TG ist Fünfter (25:13 Punkte). Für Biberach ist der HC ein bis dato unbekannter Gegner, das Hinrundenspiel fiel damals der Corona-Pandemie zum Opfer. Das HC-Team um Toptorjägerin Larissa Bürkle (146 Tore/Zweite der Torschützinnenliste) reist zwar mit zuletzt zwei Niederlagen im Gepäck an. Allerdings musste man sich jeweils knapp geschlagen geben, unter anderem mit 25:26 gegen Tabellenführer Herrenberg II. Vieles spricht laut TG-Cheftrainer Florian Nowack also für die aktuell sehr gute Form des Teams, das mit Sicherheit noch den ein oder anderen Tabellenplatz nach oben klettern möchte. Nach dem 21:12-Erfolg in Remshalden hatten die TG-Frauen zwar Grund für gute Laune, aber auch viele Aufgaben für die Trainingswoche erhalten. Das TG-Trainerteam will gegen den HC vor allem mehr Tempo im Spiel nach vorn sehen. Personell wird Biberach erneut auf einige Spielerinnen verzichten müssen, andere kehren dafür in den Kader zurück.