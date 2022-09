Heimspiel für Miriam Klüglich

Miriam Klüglich und Ralf Klotz haben unter dem Motto „Pipes meet Strings“ das zweite Konzert des Biberacher Orgelsommers bestritten. Das rund fünfzigköpfige Publikum genoss in der Stadtpfarrkirche St. Martin ein abwechslungsreiches Programm mit dem Themenschwerpunkt „Variation und Ostinato“.

Ralf Klotz, seit 1996 Kantor und Organist der Stadtpfarrkirche, daneben Chorleiter und Herausgeber, hatte als Duopartnerin die junge Geigerin Miriam Klüglich verpflichtet, die gerade ihre Studienstationen Stuttgart, Prag, Montréal und Maastricht erfolgreich abgeschlossen hat. Miriam hat enge musikalische Verbindungen zu Biberach: An der Bruno-Frey-Musikschule erhielt sie ihre Geigenausbildung, im Biberacher Jugendsinfonieorchester und in verschiedenen Streichquartetten sammelte sie Ensembleerfahrung. Der Auftritt auf der Empore von St. Martin war also ein echtes “Heimspiel“, gleichzeitig aber auch der Start in einen neuen Lebensabschnitt: Mit dem neuen Schuljahr beginnt sie ihren Berufsweg als Musiklehrerin in Herrenberg.

Ralf Klotz eröffnete das Programm mit Johann Sebastian Bachs Toccata, Adagio und Fuge C-Dur BWV 564, zog mit den spektakulären Manual- und Pedalläufen des Eingangssatzes das Publikum gleich in seinen Bann und ließ es die momentan etwas nüchterne Baustellen-Atmosphäre in der Stadtpfarrkirche vergessen. Das erste gemeinsame Stück, Händels Violinsonate A-Dur HWV 361, vermittelte noch etwas „Einspielatmosphäre“: Die Balance war im großen, überakustischen Kirchenschiff zu Ungunsten der Violine nicht wirklich ausgewogen, und Händels Notentext wartete sehnsuchtsvoll auf einige phantasievolle Auszierungen und Klangfarbenwechsel.

Überzeugend gelangen Miriam Klüglich die beiden solistischen Werkausschnitte. In der Corrente aus Bachs Partita d-moll BWV 1004, von der man gerne auch den Eingangssatz gehört hätte, zeigte sie mit schönen Bassfortschreitungen die Harmonische Entwicklung. Weicher Klang bei sparsamem Vibratoeinsatz ließen die folgende Sarabanda zum Genuss werden, die abschließende Giga tanzte in angemessenem Tempo durch den halligen Raum. Die sechs Sonaten für Violine solo von Eugène Ysaÿe (1858-1931) sind ein echter Prüfstein für jeden Geiger. Aus der vierten, Fritz Kreisler gewidmeten, hatte Miriam Klüglich zwei Sätze ausgewählt. In der Allemande glänzte sie mit gut klingenden Arpeggien, plastischer Stimmführung und orchestralem Klang. Sehr schön auch die folgende Sarabande inklusive der sehr heiklen Anfangs- und Schlusstakte.

Dem Barockkomponisten Tomaso Antonio Vitali zugeschrieben ist die Chaconne g-moll doch wohl eher ein Kind des 19. Jahrhunderts. Der Musikwissenschaftler Hermann Keller legte schon in den neuzehnhundertsechziger Jahren überzeugend dar, dass das Werk nicht vom berühmten Geiger Ferdinand David herausgegeben, sondern tatsächlich von ihm komponiert worden sein muss. Eine „Fälschung“ also nach dem Muster vieler Stücke von Fritz Kreisler. Sei´s drum – die Geiger lieben diese virtuosen 56 Variationen, das Publikum schätzt und bewundert sie, und Miriam Klüglich und Ralf Klotz gelang eine eindrückliche Fassung. „Offizielle“ Romantik gab es dann noch mit Joseph Rheinbergers Thema mit Veränderungen zu genießen. Mit großem, farbigem Klang und gelungener Registrierung servierten Klüglich und Klotz die süffige Musik des Münchener Hofkapellmeisters.

Am Schluss stand eine neue Komposition von Ralf Klotz aus diesem Jahr. Im Programm heißt es, die Toccata ostinata in d „ist eine vorbereitete Improvisation und spielt mit einem ostinaten Sextolen-Motiv, das durch die Tonarten wandert und durch Pedaleinwürfe gegliedert wird“. Man glaubte Filmmusik mit wogenden Wellen zu hören, und am Schluss in strahlendem D-Dur eine glückliche Landung zu sehen. Das zufriedene Publikum erklatschte sich als Zugabe Rheinbergers Abendlied.