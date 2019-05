Die Tennis-Herren 40 des TC Biberach treten am Samstag zum zweiten Heimspiel der Saison gegen den TC Heilbronn/Trappensee an. Spielbeginn am Grünen Weg ist um 13 Uhr. Nach dem Sieg in der Vorwoche gehen die Biberacher mit einiger Zuversicht in diese Partie, allerdings hat der Gegner sein erstes Spiel ebenso gewonnen und reist als Tabellenführer an die Riß.