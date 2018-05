Heimsiege für Bellamont und Alberweiler II

Jeweils einen Heimsieg haben der FC Bellamont und der SV Alberweiler II in der Frauenfußball-Regionenliga VI gefeiert. Der SV Reinstetten trennte sich 1:1 vom SV Immenried.

SV Reinstetten – SV Immenried 1:1 (1:0). Die Heimelf startete besser und zeigte sich spielerisch überlegen. Verdientermaßen fiel auch das 1:0 für den SVR, das Sophia Ströbele (37.) markierte. Doch nach der Pause wendete sich das Blatt. Immenried konnte direkt nach Wiederanpfiff durch einen Weitschuss von Tamara Kant aus circa 30 Metern den Ausgleich erzielen. Anschließend fehlte es dem SVR an Einsatz und Siegeswillen, um die Partie noch für sich zu entscheiden. Immenried hingegen setzte alles daran, einen Punkt aus Reinstetten mitzunehmen, was am Ende auch gelang.

FC Bellamont – TSV Tettnang II 1:0 (1:0). Der FC Bellamont spielte sich zahlreiche Torchancen heraus, scheiterte aber immer wieder an der glänzend aufgelegten Gäste-Torhüterin Alisha Jahn. Nur einmal konnte der FCB an diesem Tag den Ball im Netz unterbringen. Mara Eschbach traf in der 25. Minute zum 1:0. Die knappe Führung konnte bis zum Schluss verteidigt werden. Bellamont bleibt damit weiterhin ungeschlagen in der laufenden Rückrunde.

SV Alberweiler II – SV Deuchelried 2:1 (2:1). Die Gäste starteten weitaus besser in das Spiel und gingen bereits in der siebten Minute durch Leonie Evers in Führung. Anschließend machten sie weiter Druck und erspielten sich einige sehr gute Chancen, die jedoch durch die starke SVA-Torhüterin Milena Graf vereitelt wurden. Die Gastgeberinnen wachten daraufhin auf und arbeiteten mehr nach vorn – und wurden dafür belohnt. Dragana Rodic schnürte einen Doppelpack (22., 43.) und brachte den SVA II mit 2:1 in Führung. Nach der Pause hatte Alberweiler II das 3:1 mehrfach auf dem Fuß, doch die SVD-Torhüterin parierte auch einen Elfmeter. Die abstiegsgefährdeten Gäste versuchten daraufhin, nochmals aggressiver zu agieren, konnten jedoch keinen richtigen Zugriff mehr finden. Es blieb beim erkämpften 2:1-Sieg für den SVA II.

Am kommenden Wochenende hat Alberweiler II spielfrei und bestreitet das nächste Spiel dann am Sonntag, 3. Juni, in Lindau (Anstoß: 11 Uhr).