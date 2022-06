Heimatkundliche Blätter sind im Handel erhältlich

Die neuen BC-Hefte, Heimatkundliche Blätter der Gesellschaft für Heimatpflege, bringen als Titelgeschichte den Lebenslauf von Dr. Hans Schad, der exemplarisch aufzeigt, wie ein reichstädtischer Bürger im Mittelalter zu Macht und Reichtum kam. Die Hefte sind im örtlichen Buchhandel zu erwerben, teilt die Gesellschaft für Heimatpflege in einem Schreiben mit.

In der Biberacher Spitalkirche finden sich geheimnisvolle Schlusssteine, deren Herkunft im Dunkeln liegen. Die Bedeutung der Steine und ihre Einordnung in die Baugeschichte wird in den neuen BC-Heften erzählt. Nach der Besetzung des Elsass im Zweiten Weltkrieg wurden Familien, die sich nicht dem Willen der neuen Machthaber unterwarfen, nach Deutschland deportiert. Die Geschichte der Familie Babé in Birkendorf wurde aufgezeichnet. Gehören Soldaten in eine oberschwäbische Kirche? Dr. Uwe Degreif entdeckt den Maler August Blepp und die Entstehung seines Werkes in der Kirche von Ellwangen an der Rot.