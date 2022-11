Heimatkundliche Blätter im Handel

Die neuen BC-Hefte, Heimatkundliche Blätter der Gesellschaft für Heimatpflege, bringen als Titelgeschichte die Entwicklung des Wohnungsbaus in der Stadt Biberach und gehen der Frage nach, wer Wohnraum zur Verfügung stellt. Ein weiteres Thema ist ein grauenvolles Verbrechen, welches im Jahr 1754 in einem Gasthaus in Steinhausen verübt wurde. Für einen Schussenrieder Mönch, der der Chronist dieser Untat wurde, war klar, dass es sich um Umtriebe einer jüdischen Räuberbande handeln musste. Über ein erstaunliches Wasserbauwerk des frühen Mittelalters wird mit der Geschichte des Klosterkanals von Hopferbach nach Kappel bei Bad Buchau berichtet. In Laupheim wiederum war während des Zweiten Weltkrieges der Standort der gigantischen Lastensegler, mit denen das Militär Fahrzeuge und schweres Gerät an die Front lieferten. Die Hefte sind im örtlichen Buchhandel zu erwerben.