Heilige Öle im Dekanat verteilt

Die von Bischof Gebhard Fürst am Montag in der Chrisammesse im Dom in Rottenburg geweihten Öle, sind nun an die Kirchengemeinden verteilt worden. Pfarrer Joel Nirmalraj aus Ochsenhausen war als Ölbote in Rottenburg, um die Öle in das Dekanat Biberach zu bringen.

Die Gottesdienste mit der Verteilung der heiligen Öle feierten Pfarrer Sigmund F.J. Schänzle, Dekan Stefan Ruf sowie Pfarrer Klaus Sanke und Pfarrer Stefan Ziellenbach in Ochsenhausen, Biberach, Uttenweiler und Laupheim, teilt das Dekanat in einem Schreiben mit. Die Mesnerinnen und Mesner der 119 Kirchengemeinden im Dekanat Biberach holten Katechumenöl, Chrisam und Krankenöl ab. Diese werden im laufenden Jahr bei Taufen, Firmungen, Glocken- und Altarweihen und Krankensalbungen verwendet.

„Durch die Heiligen Öle werden Menschen für Ihre Aufgaben gestärkt und in Krankheit gesalbt“, ebenso seien sie Zeichen für die Gegenwart Christi, so Pfarrer Schänzle bei der Messe in Ochsenhausen. Das Öl dringt in uns hinein, Christus soll hineindringen und uns von Innenheraus stärken und heilen.“ Pfarrer Schänzle bedankte sich bei den Ölboten für ihren „wichtigen Dienst für die Menschen, die diese Berührung Gottes für das Leben und die Seele brauchen.“