Heike Fox komplettiert Schulleitungsteam

Die Grundstufe der Pflugschule hat Heike Fox als neue stellvertretende Schulleiterin willkommen geheißen. Heike Fox ist seit drei Jahren als Lehrerin am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Lernen der Stadt Biberach tätig und hat die Aufgabe in der Schulleitung zum Halbjahr übernommen.

Einen reichen Erfahrungsschatz konnte die Sonderpädagogin und Diplompädagogin bisher auch in schulischen Einrichtungen sammeln, die die körperliche-motorische und geistige Entwicklung von Kindern zum Förderschwerpunkt haben. So war sie vor ihrer Tätigkeit an der Pflugschule an der Schule St. Franziskus in Ingerkingen (St.-Elisabeth-Stiftung) und an der Schule im Rißtal (KBZO-Stiftung) wie auch an der Schwarzbachschule in Biberach eingesetzt. Dort oblag ihr mit einer Abordnung an das Berufsschulzentrum die Zuständigkeit für die berufsvorbereitende Einrichtung.

An der Pflugschule war Heike Fox bisher ebenfalls vorwiegend im Hauptstufenbereich eingesetzt mit den Arbeitsschwerpunkten Berufsorientierung und Berufspraktika. Umso wichtiger war es nun den Kleinsten, Heike Fox auch in ihrer Stufe begrüßen zu dürfen. Längst hatten die Mädchen und Jungen nämlich ausgemacht und in einem Lied verpackt, was die Schulleitung der Pflugschule ihrer Meinung nach besonders ausmacht: „Wo wird viel gesprochen, entschieden und gelacht? Wo muss man rechnen, wo wird viel gemacht? – In der Schulleitung!“ Schulleiterin Anika Raendchen hatte jedoch noch viel mehr Vorschläge für Tätigkeiten in der Schulleitung und deshalb gleich den ganzen Geschäftsverteilungsplan mitgebracht. Ein Kind aus jeder Grundstufenklasse durfte mit geschlossenen Augen und dem Zeigefinger auf je eine Aufgabe tippen und so die Arbeit für die neue Stellvertreterin bestimmen und erklären. Auch dabei verging Heike Fox das Lachen nicht: Schulleitungstätigkeit ist ihr bereits aus zwei ihrer früheren Schulen bekannt und vertraut. Und schließlich gab es noch einen Papierblumenstrauß. Nach der Feier in der Grundstufe, will die Hauptstufe nun ein Willkommens-Schulparlament für das neue Schulleitungsteam ausrichten. Erwartungsgemäß wird es auch dort einige Anregungen und Anträge für Fox und Raendchen geben.