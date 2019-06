Heiße Asche setzt Schuppen in Brand

Vermutlich heiße Asche ist am Sonntag der Grund für einen Brand in Rißegg gewesen. Gegen 15.15 Uhr geriet ein Holzunterstand mit Brennholz in der Hainbuchenstraße in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, verletzt wurde niemand. Laut Polizei soll im Unterstand vermutlich noch eine mit heißer Asche befüllte Feuerschale gestanden haben. Den Schaden schätzt die Polizei auf wenige hundert Euro.

Die massive Rauchentwicklung war bereits aus weiter Ferne erkennDie Freiwillige Feuerwehr Biberach rückte mit den Einsatzabteilungen Biberach und Mettenberg nach Rißegg. Dort brannte die Holzhütte zwischen zwei Wohngebäuden. Ein Nachbar hatte laut Feuerwehr bereits erste Löschmaßnahmen mit dem Gartenschlauch eingeleitet. Das Feuer konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Für die Nachlöscharbeiten musste der Holzschopf mit gelagerten Brennholz ausgeräumt werden, damit alle Glutnester gelöscht werden konnten. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz vorbei. Der Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls vor Ort. Die Feuerwehr war mit einem erweiterten Löschzug und knapp 30 Einsatzkräften vor Ort.