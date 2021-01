Hegering sammelt für „1:1 – Mensch zu Mensch“

Die Jäger des Hegerings Biberach haben mit ihrer Idee „Waldweihnacht to go“ 1500 Euro für den guten Zweck erlöst. Nachdem die Waldweihnacht am dritten Advent am Hermannsteich im Burrenwald nicht stattfinden konnte, hatte der Hegering weihnachtliche Waidmannsboxen gepackt und verkauft. Vom Erlös gingen jeweils fünf Euro an den Spendenfonds „1:1 – Mensch zu Mensch“ unter dem Dach der Bürgerstiftung. Geld, das gerade jetzt im Lockdown für die Ausstattung von Schülern mit Rechnern oder für gezielte Nachhilfe gut eingesetzt werden könne. Die Gründer des Projekts, Thomas Fettback und Johannes Riedel, bedanken sich bei Jagdschulleiter Andreas Kübler für die Spende.