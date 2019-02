Hebel und Hamma im Kreis der Goldenen 50

Nun gehören auch Gisela Hebel und Hermann Hamma zu einem kleinen illustren Kreis dem die Ehre zuteil wurde, das Deutsche Sportabzeichen in Gold mit der Zahl 50 zu erhalten. Etwa 300 Erwerber gibt es in Deutschland mit dieser stattlichen Zahl.

Der Leiter des Sportabzeichentreffs in Biberach, Olaf Biller, konnte diese Auszeichnung bei der Verleihungsfeier im Vereinsheim der TG-Biberach an Gisela Hebel und Hermann Hamma überreichen. Neben dieser besonderen Ehrung konnte auch Karen Deibler das Deutsche Sportabzeichen in Gold mit der Zahl 25 entgegennehmen.

Insgesamt haben 68 begeisterte Sportler im Jahr 2018 die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen in Biberach erfüllt und erhalten hierfür eine Urkunde.

Das Deutsche Sportabzeichen kann vom sechsten Lebensjahr an von jedem, ohne Vereinszugehörigkeit abgelegt werden. In vier verschiedenen Gruppen sind zum Teil austauschbare Disziplinen zu erfüllen. Zusätzlich ist die Schwimmfertigkeit nachzuweisen. In den Gruppen Ausdauer, Kraft und Koordination können Verbandsabzeichen anerkannt werden, wenn sie im gleichen Jahr wie das Sportabzeichen abgelegt werden. Das Deutsche Sportabzeichen können auch Menschen mit Behinderungen ablegen. Hier gibt es spezielle Disziplinen.