HBC sagt Menschen in Pflege und Sozialbereich Danke

Elf Geschenkkörbe mit Naschereien sowie Kaffee und Tee des Biberacher Weltladens hat die Hochschule Biberach (HBC) im Rahmen einer Spendenaktion übergeben. Die HBC wolle damit einen Gruß und ein Zeichen der Solidarität senden an Menschen, die die Gesellschaft in besonderem Maße unterstützen, sagte Initiator Professor Roland Koenigsdorff.

Zusammengestellt wurden die Spendenkörbe im Wert von insgesamt 1100 Euro durch den Weltladen Biberach, der in der aktuellen Situation selbst in Schieflage zu geraten droht. Die Initiative hatte in den vergangenen Wochen schließen müssen, weil die ehrenamtlichen Mitarbeiter teilweise selbst zur Risikogruppe gehören, berichtet die Vorsitzende des Weltladens, Silvia Sonntag. Mit der Spende gelang es laut Roland Koenigsdorff, in mehrerlei Hinsicht einen kleinen Beitrag zu leisten: als Dankeschön an die vielen Helfer im sozialen Bereich und für eine Institution, die sich für fairen Handel nachhaltiger Produkte von Kleinproduzenten in Ländern des Südens der Welt einsetzt. „Es war sehr schön zu erleben, wie schnell und wie viele Personen und Abteilungen aus der HBC sowie den angegliederten Einrichtungen Akademie und Hochschulverbund InnoSÜD sich trotz Social Distancing zu dieser gemeinsamen Aktion zusammengefunden haben“, so Koenigsdorff.

Die Übergabe der Geschenkkörbe übernahmen Silvia Sonntag und Roland Koenigsdorff gemeinsam. „Die Freude unter den Beschenkten war groß“, berichten sie. „Das war selbst unter den Mundschutzmasken deutlich zu erkennen“, so Koenigsdorff.

„Die spontane Spende hat uns sehr geholfen“, sagt Sonntag. Inzwischen hat der Weltladen zumindest eingeschränkt wieder geöffnet. Gesucht werden aber insbesondere jüngere Menschen, die ehrenamtlich helfen.