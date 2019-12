HBC entwickelt Konzept für emissionsfreien Campus

Die Hochschule Biberach (HBC) ist am vergangenen Dienstag für ihr „Mobilitätskonzept für einen emissionsfreien Campus“ ausgezeichnet worden. Das teilt die HBC mit. Mit dem Vorhaben hat sich die Hochschule im landesweiten Ideenwettbewerb des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst durchgesetzt.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer prämierte die besten Ideen. Die interdisziplinär besetzte Projektgruppe der Biberacher Hochschule wurde in der Kategorie „Hochschulen im ländlichen Raum“ ausgezeichnet und erhält Fördergelder von über 150 000 Euro für die weitere Umsetzung. Damit wird der Startpunkt für Mobilität im ländlichen Raum an der HBC gesetzt.

Neben der HBC wurden die Universitäten und Hochschulen in Stuttgart ausgezeichnet. Die Würdigung der Arbeiten übernahm Wissenschaftsministerin Bauer gemeinsam mit dem baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann, denn der Wettbewerb ist Teil des Strategiedialogs Automobilwirtschaft der Landesregierung. Bei der Eröffnung der Prämierungsfeier an der Hochschule für Technik in Stuttgart erläuterte Bauer, dass „Hochschulen Schrittmacher für die Städte sein können und zeigen, wie nachhaltige Mobilität nutzerfreundlich umgesetzt werden kann“. Hermann betonte, dass die „Verkehrswende unverzichtbar ist für die Einhaltung der Klimaziele und einen wirksamen Klimaschutz“.

Stadtregionale Perspektiven

Das Konzept für einen emissionsfreien Campus der HBC verbindet die Themenbereiche Mobilität, Wohnen und Campus. Stadtregionale Perspektiven werden ebenso beleuchtet wie die Perspektive auf den Lern- und Wohnort Biberach. Und: „Die Idee folgt einem verhaltensorientierten Ansatz. Denn nur wer die Bedürfnisse der Nutzer kennt und ernst nimmt, kann sie gezielt adressieren und ihr Verhalten nachhaltig verändern“, so André Bleicher, Rektor der Hochschule und Mitglied der inter- und transdisziplinären Projektgruppe, der die Professoren Ute Meyer und Felix Schürmann (Architektur), Verena Rath (Energiewirtschaft), Alexander Floß (Energie-Ingenieurwesen) und Florian Schäfer (Bau-Projektmanagement) angehören sowie Mitarbeiter und Studierende dieser Studiengänge. Aus einer Analyse über die Lebensstile der Hochschulmitglieder würden Angebote für eine nachhaltige Mobilität, aber auch für den idealen Campus geschaffen. So entstehe ein Mix aus Maßnahmen – angefangen von der hochschuleigenen E-Roller-Flotte bis hin zu Mitfahrbänken entlang der Hauptkorridore außerhalb der Stadt oder dem Ausbau studentischen Wohnens direkt am Campus.

„Eine Verkehrswende kann nur gelingen, wenn klimafreundliche Mobilitätslösungen praktikabel und vor allem erlebbar gemacht werden und damit zu einem geänderten Verhalten und Klimabewusstsein beitragen“, sagte Bauer bei der Veranstaltung. Dafür könne ein Hochschulcampus „das ideale Reallabor sein, wo gemeinsam mit der nächsten Generation Ideen entwickelt, umgesetzt und getestet werden können.“