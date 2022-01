HB Ludwigsburg kommt nach Biberach

Für die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach steht am Samstag das nächste Heimspiel auf dem Programm. HB Ludwigsburg heißt der Gegner, der aktuell Tabellenletzter ist. Anpfiff wird um 17.30 Uhr in der PG-Halle sein. Vorab ist TG Biberach II im Spitzenspiel der Bezirksklasse im Einsatz (Anpfiff: 15.15 Uhr).

Die in rot spielenden Ludwigsburgerinnen stehen mit 3:23 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz und haben ein echtes Mammutprogramm hinter sich. Nachdem man am vergangenen Samstag in heimischer Halle gegen Hofen/Hüttlingen nach einem guten Auftritt nur knapp verlor, folgte am Mittwoch ein Nachholspiel bei Waiblingen II. So ist das Team von Trainer Ralph König voll im Spielrhythmus. Erfolgreichste Schützinnen sind die großgewachsene Rückraumspielerin Vanessa König (54 Tore) und die körperlich starke Kreisläuferin Lisa Herre (39). Neben dem Zusammenspiel mit dem Kreis versucht das Team auch immer wieder schnell nach vorn zu spielen, dies gilt es aus TG-Sicht in den Griff zu bekommen. Die Biberacherinnen, bei denen hinter den Einsätzen von Jenny Wagner und Yvonne Schneider noch Fragezeichen stehen, wollen zu Hause ungeschlagen bleiben. Dazu braucht es aber eine richtig gute Vorstellung, will man den HBL besiegen. „Vor allem auf die Abwehr wird es ankommen, denn hier muss man von Beginn an richtig da sein“, so TG-Trainer Florian Nowack. Außerdem gelte es die Fehleranzahl im Angriff zu minimieren, um dort eine höhere Erfolgsquote zu erzielen.