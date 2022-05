HAW-Kanzler disktutieren über Personalgewinnung

Hochschule als Arbeitgeber: Dieses Thema stand im Mittelpunkt der Frühlingstagung der Kanzlerinnen und Kanzler aller Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Baden-Württemberg, die in diesem Semester an der Hochschule Biberach (HBC) ausgerichtet wurde. Die Kanzler und Kanzlerinnen von 21 staatlichen und drei kirchlichen Hochschulen gehören der Konferenz an. Vorsitzender ist Bülent Tarkan, Kanzler der Hochschule Offenburg, und auch Thomas Schwäble (HBC) ist seit eineinhalb Jahren Mitglied des Vorstandes, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

In den Austausch über das Thema „Employer Branding“ startet die Runde mit einem Impuls von Jörg Büechl, Professor für Personalmanagement an der Hochschule Aalen. In seinem Vortrag über die Herausforderungen und Innovationen der Personalgewinnung arbeitete er heraus, welche Chancen und Risiken für Hochschulen damit verbunden sind und welche Kernbotschaften er empfiehlt. „Heute werden Stellen gefunden – morgen Bewerber“, beschrieb er die Situation des Fachkräftemangels, der längst auch den öffentlichen Dienst betrifft. Deshalb sei es notwendig, dass Hochschulen deutlicher herausstellen, wofür sie stehen. „Was beschäftigt die Arbeitnehmer der nächsten Generation?“ sei die zentrale Fragestellung, so Büechl, und gab den Kanzlern mögliche Antworten für die Podiumsdiskussion, die sich an seinen Impuls anschloss: „Individualisierung, Innovation, Gesundheit und Generationenmanagement“ nannte er beispielhafte Anforderungen, die sich seiner Erfahrung nach unter dem Begriff der Wertschätzung zusammenfassen lassen.

Büechl sowie Cornelia Braun, die in der Industrie die Leitung von Personal und HR innehat (bei Grüner Systemtechnik, Bad Überkingen) nahmen einen Platz in der Runde ein, ebenso Peter Marquardt, Kanzler der Hochschule der Medien in Stuttgart und Ulrike Messerschmidt, Kanzlerin der Hochschule Aalen, die zudem Mitglied des Vorstandes ist. Die Moderation übernahm Thomas Jechle von der Hochschule Furtwangen (Strategie und Kommunikation).

Rasch kristallisierten sich zwei wichtige Merkmale heraus, mit denen Hochschulen als Arbeitgeber attraktiv sein können: Die Sicherheit einer staatlichen oder kirchlichen Institution auch in Krisenseiten sowie die Sinnhaftigkeit und damit Zufriedenheit, die entsteht, wenn Menschen in einer Bildungseinrichtung tätig sind und somit einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Zentral sei zudem die Diversität in der Mitarbeiterschaft. Auch die Möglichkeit einer gemeinsamen Kampagne unter der Dachmarke HAW diskutierten die Kanzler.