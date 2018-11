Haushaltsrede von Ulrich Heinkele (FW)

Die Haushaltsrede von Ulrich Heinkele (Freie Wähler) zur ersten Lesung des Haushaltsplanentwurfs der Stadt Biberach am 19. November 2018 im Wortlaut:

Sehr geehrte Herren Bürgermeister Wersch und Kuhlmann, sehr geehrter Herr Dr. Riedelbauer, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren,

in iberach haben wir Erfahrung mit den doppischen Haushalten des Hospitals, des Eigenbetriebs Stadtentwässerung sowie des Abwasserzweckverbandes. Nun liegt der erste doppische Haushalt der Stadt Biberach vor. Obwohl äußerlich gestaltet wie seine Vorgänger, findet man im Inneren eine geänderte Systematik mit neuen Fachausdrücken und Zusammenhängen. Um Vergleiche mit den Vorjahren zu ermöglichen, wurden die kameralen Zahlen des Vorjahres doppisch dargestellt, sofern dieses möglich war. So wird der Haushalt sehr viel besser lesbar. Da steckt richtig viel Hirnschmalz und Arbeit drin, wofür die FW Frau Leonhardt und ihrem Team mit dieser Pralinenschachtel ausdrücklich danken möchten. Der doppische Ergebnishaushalt der FW lässt vergleichbare Geschenke an die anderen von der Doppik belasteten Mitarbeiter der Stadt BC leider nicht zu.

Kommen wir nun zum Haushalt 2019.

Im Vorbericht formuliert die Verwaltung seit Jahren 4 strategische Ziele, wobei wir uns zuerst mal nur dem Ziel „Erwirtschaftung ordentlicher Überschüsse“ zuwenden wollen. Bei einem Ergebnis-Haushalt in Höhe von 238 Mio. € ist der Überschuss eine schwarze Null, die Senkung der Kreisumlage bringt noch ca.0,5 bis 1,0 Mio. €. Bei Rekorderträgen durch Realsteuern in Höhe von 118,4 Mio. € ist das schon sehr bescheiden. Das liegt nicht an den Firmen, die haben ja hervorragende Ergebnisse abgeliefert. Diese Entwicklung kommt natürlich nicht überraschend, wurde uns doch auch in kameralen Haushalt der vergangenen Jahre die Höhe der Abschreibungen zur Information ausgewiesen.

Diese Höhe der Abschreibungen resultiert aus einem seit Jahren eigentlich zu ambitionierten Investitionsprogramm, welches insbesondere die personellen Ressourcen stark in Anspruch genommen hat. Darüber hinaus gibt es bei Investitionen der Stadt in der Regel den sogenannten Biberach-Standard, der über den bei anderen Gemeinden und Trägern üblichen Gebäudestandard deutlich hinausgeht. Die Diskussionen im Bauausschuss sind immer wieder um dieses Thema gegangen. Nun kann man zu Recht argumentieren, dass die Fülle der Investitionen notwendig war und noch immer ist. Die Auftragslage der Betriebe ist exzellent, in 10 Jahren wurden in BC 5500 Arbeitsplätze geschaffen. Es müssen dringend Wohnungen, Häuser, Erschließungsstraßen und sonstige Infrastruktur gebaut werden, wodurch zumindest die Baukonjunktur seit Jahren überhitzt ist. Bei Ausschreibungen der Stadt kommen zunehmend weniger Gebote und diese in der Regel zu überteuerten Preisen. Die städtischen Aufträge tragen zu den hohen Baupreisen bei und somit leidet die Stadt selber darunter.

Im Finanz-HH zeichnet sich ein Liquiditätsabbau von 21 Mio. € ab, der sich laut mittelfristiger Finanzplanung in den Folgejahren auf etwas niedrigerem Niveau fortsetzt. Will man ein realistisches Bild der Finanzen der Stadt BC erhalten, sollte man Ende 2022 der Prognose von ca. 160-170 Mio. liquiden Mitteln die Pensionsrückstellungen und die Schulden der Eigenbetriebe gegenüberstellen, denn ab 2025 müssen diese in der Konzernbilanz der Stadt ausgewiesen werden. Die Liquiditätsreserven liegen dann bei deutlich unter 100 Mio. € und erfüllen die Anforderung an eine ausreichende Risikovorsorge nur noch bedingt. Und das bei einem Höchststand der Erträge durch Steuereinnahmen.

Meine Damen und Herren, was passiert bei einer Eintrübung der Konjunktur? Wann sie kommt, weiß man nicht, aber sie kommt. Diese zeichnet sich ab – nicht zuletzt dank der unberechenbaren Finanzpolitik von Donald Trump, Italien und dem Brexit. Es wird dann schwierig werden, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich herzustellen. Schon seit Jahren warnen die FW vor hohen Folgekosten, was angesichts immer weiter steigender Steuereinnahmen ungehört verhallte. Unserem Generalantrag zum HH 2018 wollten die anderen Fraktionen nicht folgen. Die Höhe der Erträge könnte die Stadt durch Anhebung der Umlagesätze für Gewerbe- und Grundsteuer beeinflussen. Ob Steuererhöhungen bei Konjunktureinbrüchen sinnvoll sind, darf man wenigstens bezweifeln?

Die FW sehen daher für die kommenden Jahre die klare Verpflichtung, die

Höhe der Aufwendungen in Form von Abschreibungen und anderen Folgekosten zu begrenzen. In der Haushaltsrede zum HH 2018 des Oberbürgermeisters habe ich den Begriff der „Kunst der konstruktiven Reduktion“ gefunden; diese Kunst ist heute gefragt! Packen Sie`s an, meine Herren von er Stadtspitze, in wenigen Wochen ist die Kämmerei im OB-Dezernat.

Kommen wir zum Stellenplan: die Verwaltung hat in zwei Konsolidierungsrunden die Stellenwünsche der Ämter nach unten korrigiert. Die verbliebenen Stellen erscheinen uns plausibel begründet. Sehr gefreut hat uns, dass die Verwaltung unsere Anregung von 2018 aufgenommen hat, die Zahl der Auszubildenden nochmals zu steigern. Angesichts der Altersstruktur der städtischen Angestellten sicher der richtige Weg. Vor Jahresfrist haben alle Fraktionen dem Projekt „Biberach – mein Beruf“ in Höhe von 100.000 € zugestimmt. Was hat sich im Bereich der Personalentwicklung tatsächlich verändert? Wie könnte man auf die Herausforderungen der Digitalisierung reagieren?

Der Verkehrsminister Hermann war begeistert vom Biberacher ÖPNV. Nach Meinung der FW würde die Begeisterung in Euphorie umschlagen, wenn es gelingen würde, das Biberacher Modell auf den Verkehrsverbund DING und die umliegenden Gemeinden auszudehnen. Die Bürgermeister im Kreistag haben dem Biberacher Modell Unterstützung zugesichert. Vielleicht schaffen sie das auch in ihren Gemeinden. Denn dann stellt sich die Entlastung der Kernstadt von den KFZ der Einpendler wirklich ein. Wer die Staus der letzten Wochen miterlebt hat, stimmt sicher zu, dass die Kernstadt Biberachs vom Fernverkehr entlastet werden muss, was u.a. durch das Strategische Netz und den Aufstieg zur B 30 erreicht werden könnte. Begleitend dazu muss sichergestellt werden, dass Durchfahrtsverbote für LKW erlassen und vor allem kontrolliert werden. Die Umwidmung der Nordwestumfahrung zur B 312 muss dann Eingang in die Navigationsprogramme finden. Ich weiß, dass das noch ein bisschen Zukunftsmusik ist, aber so muss es laufen.

Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung Biberachs erwarten wir von im Bau befindlichen Vorhaben wie z.B. dem Innovations- und Technologie-Transferzentrum positive Impulse. Um die Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten, wird auch in Zukunft der Erwerb von Grundstücken für Gewerbeansiedlungen und Wohnungsbau notwendig sein. Die geplanten Sanierungen von Schulen, der Neubau der Malihalle und des sechsgruppigen Kindergartens im Baugebiet Hauderboschen stellen eine erneute Angebotsverbesserung für die Bürger dar. Dies gilt für neue oder sanierte Straßen, neu gestaltete Spielplätze und Grünanlagen ebenso.

In diesen Angeboten sind in Biberach immer auch eine Vielzahl von Freiwilligkeitsleistungen enthalten, die zu mehr Personal und Folgekosten und damit zu erhöhtem Ressourcenverbrauch führen. Den Ressourceverbrauch stellt der doppische Haushalt jetzt dar, deshalb wird es jetzt etwas enger. Wir FW halten Entschleunigung durchaus für eine oberschwäbische Tugend. Deswegen stellen wir nur 2 Anträge: der eine kostet nichts und der andere war unser Antrag auf eine mobile Eislaufbahn und wurde in 2 Jahren nicht beantwortet.

Biberach ist eine kleine, attraktive Stadt, für die es sich lohnt sich zu engagieren. Das sieht man an einer großen Zahl von Ehrenamtlichen in den Vereinen. Es wäre schön, wenn sich für diese tolle Stadt mehr Kandidaten für die Kommunalwahl bereit erklären würden.

Im Namen der FW-Fraktion möchte ich dem OB zusammen mit der Verwaltungsspitze und allen Mitarbeitenden der Stadt Biberach den Dank für die geleistete Arbeit der letzten Monate ausdrücken. Unser spezieller Dank gilt allen Mitarbeitenden, die mit der Erstellung des ersten doppischen Haushalts beschäftigt waren.

Wir stimmen dem Haushalt 2019 zu. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!