Haushaltsrede von Ralph Heidenreich (Linke)

Die Haushaltsrede von Ralph Heidenreich (Die Linke) zur Verabschiedung des Haushalts 2021 der Stadt Biberach am 17. Dezember 2020 im Wortlaut:

Dies ist der erste Corona-Haushalt und dafür ist er gut gelungen. Auch die heutige Sitzung steht im Zeichen der Pandemie und deshalb ist Kürze angesagt. Aus diesem Grund beschränke ich meine Anmerkungen auf drei Aspekte, die nächstes Jahr eine größere Wichtigkeit bekommen könnten.

1.) Wir leben in einer Wirtschaftskrise, deren Ausmaß derzeit noch durch Hilfen des Bundes und des Landes gedämpft wird. Die Auswirkungen auf die Gewerbesteuer sind bereits spürbar und werden vermutlich noch größer. Da ist es gut, dass Biberach Reserven hat. Wo diese städtischen Gelder angelegt sind, hat nach Ansicht der Verwaltung nicht öffentlich zu sein. In einer Wirtschaftskrise ist es aber durchaus nicht selten, dass jemand, der zahlen soll, nicht zahlen kann oder will. Frage: Wo haben wir denn unser Geld angelegt? Und wenn es dann zum Streit kommt, kommt es schon darauf an, wo der Gerichtsstand liegt und nach welchem Recht geurteilt wird. Dann wird sich die Frage stellen, inwieweit die Nichtöffentlichkeit der Beratung über die Anlage von Geld gerechtfertigt war.

2.) Die Corona-Pandemie erzwingt eine beschleunigte und weitgehende Digitalisierung der Schulen. Das ist schon technisch eine sehr schwierige Aufgabe, die in Biberach auch mit verstärktem Einsatz angegangen wird. Allerdings kommen zu den technischen Problemen solche des Datenschutzes hinzu. Man könnte ja meinen, unsere jüngeren Mitbürger würden von ihren Handys und Spielekonsolen ohnehin schon so umfassend beschnüffelt, dass es auf die paar Daten aus der Schule schon gar nicht mehr ankommt. Sachlich ist das vermutlich richtig, rechtlich aber nicht. Während das Handy und die Spielekonsole private Dinge sind, herrscht für die Schule Pflicht. Für die Daten in den schulischen Rechnern sind daher Schule und Schulträger verantwortlich und nicht Schüler und Eltern.Da wird es Eltern geben, die darauf achten. Wir bewegen uns da auf dünnem Eis.

3.) Im nächsten Jahr werden die Weichen gestellt für das Baugebiet Hirschberg. Im Rat und auch in der Verwaltung herrscht die Meinung vor, dort eine große Gelegenheit für die Entwicklung eines schönen Quartiers vorzufinden. Es gibt allerdings auch eine andere Perspektive auf dieses Gebiet, auf dem jetzt noch das Krankenhaus steht. Das war ja unser Krankenhaus, in den Fünfzigern aus dem Boden gestampft, später modern umgestaltet, und dann für viele Entscheidungsträger zu teuer. Vor allem am Personal wurde gespart, auch am Unterhalt der Gebäude, bis nichts mehr zu retten war. Dann wurde privatisiert. Und jetzt haben wir kein Krankenhaus mehr. Stattdessen hat ein Klinikkonzern in Biberach einen Standort. Privatisierung eben, von „privare“, lateinisch für berauben.

So gesehen kommen da jetzt die Räuber und holen sich die Beute. Aus dieser Perspektive ist auch das öffentliche Misstrauen zu verstehen, das dem Projekt entgegen schlägt. Die Verwaltung und der Rat können diesem Misstrauen entgegnen. Durch Erhalt von Bausubstanz, alten Bäumen und öffentlichem Grundbesitz, durch Vermeiden von Verkauf und Priorisierung des öffentlichen Wohnungsbaus. Ich kann nur dazu anraten, dass öffentliche Wohl in den Mittelpunkt zu stellen. Ich halte das in diesem Baugebiet für unabdingbar.

In der Hoffnung Ihre Geduld nicht überstrapaziert zu haben, wünsche ich Ihnen noch frohe Weihnacht und ein gutes neues Jahr.