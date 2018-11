Haushaltsrede von Ralph Heidenreich (Linke)

Für einen verstärkten Wohnungsbau sprach sich auch Ralph Heidenreich (Linke) in seiner frei gehaltenen Rede aus. „Wir müssen aber mehr in die Höhe bauen“, sagte er. Wie weit man dabei gehen könne, werde sich auf dem Areal des alten Krankenhauses herausstellen. Dieses will die Stadt in den kommenden Jahren als Wohngebiet nutzen.

Die sich eintrübenden Konjunkturprognosen nutzte Heidenreich zu einem Seitenhieb in Richtung IGI Rißtal: „Wenn man dauernd von den Risiken redet, wieso braucht es dann ein Industriegebiet, wenn wir doch gar nicht sicher wissen, wie lange wir die Industrie noch haben?“

Die Stadtverwaltung müsse personell auf die Zukunft ausgerichtet und deshalb aufgestockt werden. „Das bedeutet, dass wir von einer Stadt mit 40000 bis 50000 Einwohnern ausgehen müssen“, so Heidenreich. Deshalb müsse man genehmigen, dass weiteres Personal eingestellt werde. Das Risiko der Stadt sei, dass sie ihre Arbeiten nicht erledigt bekomme. „Dem muss man begegnen, dazu braucht es Personal und nicht Geld, das für null Prozent Zins auf der Bank herumliegt“, sagte Heidenreich.