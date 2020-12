Haushaltsrede von Peter Schmid (Grüne)

Die Haushaltsrede von Peter Schmid (Bündnis90/Die Grünen) zur Verabschiedung des Haushalts 2021 der Stadt Biberach am 17. Dezember 2020 im Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, Ortschaftsräte, Pressevertreter und Bürger!

Die Jahre 2020 und 2021 werden als die Corona-Jahre in die Geschichtsbücher eingehen. Derzeit fordert der Virus uns alle heraus: Im Alltag, im Beruf, in unserer Gesellschaft.

Auch wir mussten uns als Gemeinderat dieser Pandemie anpassen: Abstandsregeln, Hygienevorschriften, Sitzungen in der Gigelberghalle, Beschlüsse im elektronischen Verfahren, wöchentliche Ältestenratssitzungen, Videobesprechungen, wie die Fraktionssitzungen der Grünen.

In diesem Rahmen versuchten wir, die Corona-Vorgaben von Bund und Land in unserer Stadt umzusetzen und deren soziales und wirtschaftliches Leben soweit wie möglich aufrechtzuerhalten. Es waren schwerwiegende Entscheidungen im Spannungsfeld von Ermöglichungen und Freiheiten für unsere Bürger einerseits und deren Gesundheitsschutz andererseits.

Besonders geschmerzt hat uns alle das zeitweilige Schließen von Kindergärten, Schulen, Sporthallen, im Einzelhandel und der Gastronomie. Selbst unser liebgewonnenes Schützenfest und das Christkind-Herablassen mussten wir absagen.

(Zur Wirtschaftslage) Biberach zeichnet sich weiterhin als ein erfolgreicher und vitaler Wirtschaftsstandort aus, der sich durch ein hervorragendes Wirtschaftswachstum,

eine Vollbeschäftigung mit täglich 19.000 Einpendlern und ein Gewerbesteueraufkommen der Superlative auszeichnet. Kaum eine andere Stadt wie Biberach konnte so von dem jahrzehntelangen Wirtschaftsboom profitieren.

Unsere Stadt war in den letzten Jahren mit Investitionen hochtourig unterwegs, was unter anderem die Finanzen zuließen. - Doch nun, nicht nur, sondern verstärkt durch die Pandemie, müssen wir noch wachsamer die kommunale Finanzlage im Auge behalten, um gegebenenfalls gegenzusteuern. Hierfür eignet sich unser Investitionskonzept hervorragend, indem wir anstehende Projekte auf der Zeitachse strecken. In diesem Sinne verstehen wir auch den Beschluss der Haushaltsberatung, das Projekt „Umgestaltung Wielandstraße/Consulentengasse“ um ein Jahr zu verschieben, wodurch dem Haushalt 2021 ein Betrag von mehreren Millionen Euro zugutekommt. Dies ist in keinster Weise eine Abwendung von der Innenstadtentwicklung.

(Stadtmarketing/Innenstadtentwicklung) Auch eine gewisse Lebendigkeit in der Adventszeit konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass zunehmend Läden in der Innenstadt schließen. Die Leerstände, selbst in den guten Laufpassagen Bürgerturm- und Ulmer-Tor-Straße sind unübersehbar und verdeutlichen die Krise des stationären Einzelhandels. Der Handel alleine reicht heute nicht mehr aus, um Menschen in die Stadt zu locken. Es braucht eine innerstädtische Nutzungsvielfalt mit Begegnungsräumen und Erlebnisangeboten. Dazu zählen auch mehr Außengastronomie und ein autofreier westlicher Marktplatz. Der Stadtkern muss weiterhin gut erreichbar sein, auch per Fuß und Fahrrad. Die alte Vorstellung einer autogerechten Stadt erscheint nicht mehr zeitgemäß.

Auf diesem Hintergrund begrüßen wir das von Herrn Bürgermeister Miller vorgestellte Stadtmarketingkonzept zur Förderung des Einzelhandels, der Gastronomie, der Märkte sowie der Innenstadtbelebung. Dazu gehört für uns auch die Ausweitung der Außengastronomie sowie ein autofreier westlicher Marktplatz.

Für die Umsetzung dieses breit angelegten Konzeptes ist die Bereitstellung einer dauerhaften Vollzeitstelle unumgänglich.

(Mobilität) Bei der für das Klima dringend notwendigen Mobilitätswende kommen wir in Biberach nur Schritt für Schritt voran. Wir Grünen vermissen hier eine konsequentere und zügigere Umsetzung. Zuvorderst weise ich auf die geplante Mobilitätsdrehscheibe am Bahnhofareal hin, deren Realisierung sich zunehmend in die Länge zieht. Bereits in meiner Haushaltsrede 2014 habe ich auf einen Ausbau gedrängt, damals nannte man es noch ZOB – Zentraler Omnibusbahnhof. Die Elektrifizierung der Südbahn ist hingegen weitgehend abgeschlossen.

Beim Bus selbst verfügen wir über eine gute Taktung, über eine attraktive Preisgestaltung mit Bürger- und Job-Ticket und, bis zum Corona-Ausbruch, eine gute Annahme der Busse durch unsere Bürger. Die Umstellung der Busse auf umweltfreundliche Antriebe ist im Gange.

Beim Fahrrad hat der Gemeinderat ein innerstädtisches Fahrradkonzept auf den Weg gebracht, welches nun in den nächsten Jahren sukzessive umgesetzt werden soll. Zusätzlich haben wir im Haushalt beantragt, einen durchgängigen Fahrradweg / bzw. -straße vom Bahnhof über die Gymnasien, die Mali- und Dollinger-Schule bis hin zum BSZ und der Sportmeile zu errichten. Ein Beitrag für die Sicherheit unserer Schüler auf dem Schulweg. Andere Städte verfügen über weitreichende positive Erfahrungen ihrer Fahrradstraßen. Selbst der ADAC spricht sich für den Ausbau von Fahrradstraßen in der Stadt aus, im Sinne eines Nebenstraßennetzes für den Fahrraddurchgangsverkehr. Von daher ist für uns nicht verständlich, warum unser Antrag auf eine durchgängige Fahrradstraße durch ein Stimmenpatt im Hauptausschuss abgelehnt wurde.

(Zum Straßenbau) Meine Damen und Herren, bezüglich des Autoverkehrs und des Flächenverbrauchs stehen wir Grüne mit den meisten von Ihnen in einem politischen Dissens.

Es sind Argumente aus den 70er- und 80er-Jahren. Straßen dienen dem Fortschritt, gar dem Klimaschutz. - Selbstverständlich gibt es im Einzelfall sinnvolle Straßenprojekte. Aber die Anforderungen von Klimaschutz, Mobilitätswandel und moderner Verkehrspolitik, lassen es nicht zu, dass weitere Millionen und Abermillionen Euro für Straßen verwendet werden. „Wer Straßen sät, wird Verkehre ernten.“

So wurde mit der Gemeindeverbindungsstraße Blosenberg erneut ein Straßenprojekt genehmigt, das den Autoverkehr begünstigt, jedoch erneut etliche Hektar Acker- und Weideland verschlingt. Und dies, trotz eines vorhandenen alternativen Straßenverlaufs mit geringerem Flächenverbrauch, welcher uns alle den Blosenberg als Naherholungsgebiet und landschaftliche Fläche bewahrt hätte.

Im Gemeinderat, gegen die Stimmen von uns Grünen, wurde das strategische Verkehrsnetz mit dem Aufstieg zur B30 mit einem umweltschonenden Tunnel, beschlossen. Werter Kollege Jo Weber, Du und Deine Mitstreiter haben in beharrlichen politischen Auseinandersetzungen den ursprünglich geplanten Aufstieg mit einer Durchschneidung des Rißhangwaldes und einer weitgehenden Landschaftszerstörung verhindert. Dir, Jo, Dank und Respekt an dieser Stelle.

Doch dieser neue Aufstieg führt nicht zu einer relevanten Entlastung einzelner Straßen in der Biberacher Innenstadt. Dies ist das eindeutige Resultat der Verkehrsexperten und keine ideologische Behauptung von uns Grünen. Zudem wurde, entgegen der Verkehrsexpertise, beschlossen, mit den notwendigen innerstädtischen Verkehrslenkungen, erst nach Fertigstellung des Aufstiegs zu beginnen. Dies wurde mit dem Postulat einer Ventilfunktion des Aufstiegs begründet, was aber die Verkehrssimulationen nicht hergeben. Dies hat wiederum zur Folge, dass die missliche verkehrliche Situation der Innenstadt mit hoher Lärm- und Schadstoffbelastung unserer Bürger somit auf Jahre, wenn nicht auf ein Jahrzehnt, aufrechterhalten bleibt.

Positiv bewerten wir die Neugestaltung der B312 in unserer Innenstadt. In diesem Zusammenhang fordern wir die Einführung von Tempo 30 ganztägig sowie die Umleitung des LKW-Durchgangsverkehrs auf die Nordwestspange. Dies sind wir den seit Jahrzehnten verkehrsbelästigten Anwohnern schuldig.

(Zu unserer grünen Kernpolitik) Nach wir vor fordern wir eine deutliche Hinwendung zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Der gesamtgesellschaftlich geforderte Konsens einer Balance zwischen Ökonomie und Ökologie weist in Biberach ein Ungleichgewicht zu Ungunsten der Ökologie auf, dies belegen u.a. der European Energy Award und die Energie- und Kohlendioxid-Bilanz unserer Stadt.

Wir Grüne stehen nach wie vor für eine Politik, die sich durch wirtschaftliche Nachhaltigkeit gepaart mit ökologischer Verträglichkeit auszeichnet und dabei die Lebensqualität der Bürger berücksichtigt. Von daher sehen wir keine Notwendigkeit, das interkommunale Industriegebiet im Rißtal weiter voranzutreiben und werden im Januar uns für ein vorläufiges Ruhenlassen des IGI einsetzen.

In den letzten Jahren zeichnete sich bei vielen von Ihnen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, eine zunehmende Offenheit für die Belange von Natur, Klima und Umwelt ab; oft noch zaghaft oder schlicht wegen gesetzlicher Vorgaben. So brachten wir gemeinsam einige gewichtige Umweltprojekte voran, wie die Wiedervernässung des Ummendorfer Riedes, das Photovoltaik-Programm für städtische Gebäude, die Beleuchtung mit LED-Technik, energetische Gebäudesanierung, die angestrebte Nahwärmeversorgung der Innenstadt.

Andererseits ist es für uns nicht nachvollziehbar, dass gerade die Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Grünanlagen, Spielplätze, Biotope und Halden reduziert werden. Gerade der Bereich „Grün“ ist bei der zunehmenden Urbanisierung und Industrialisierung unserer Stadt für unser Binnenklima, die Biodiversität und die Naherholung der Bürger bedeutsam. Zudem möchte ich die Stadtverwaltung erinnern, das seit Jahren von der CDU und uns Grünen geforderte Konzept Kleingartenanlagen zeitnah vorzulegen.

(Zum Haushaltsantrag) Noch hat die Stadt in der derzeitigen Krisenzeit eine stabile finanzielle Ausgangslage. Eine Haushaltssperre wie in anderen Kommunen stand zu keinem Zeitpunkt zur Debatte. Dennoch ist mit einem weiteren Konjunkturabschwung und einem damit verbundenen geringeren Steueraufkommen zu rechnen.

Wir Grüne Fraktion tragen den Haushalt 2021 mit. Dabei appellieren wir eindringlich, in den nächsten Jahren deutlich mehr Geld in Umwelt und Klima zu investieren.

Auch wenn die Corona-Pandemie und der derzeitige Shutdown uns derzeit alle in Atem hält, ist doch der Klimawandel die weitaus größere und überdauernde Gefährdung unserer Menschheit. Diesen abzubremsen, um ein Leben für die nachfolgenden Generationen auf unserem Planeten zu ermöglichen, bleibt weiterhin unsere größte Herausforderung.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.