Die Haushaltsrede von Peter Schmid (Grüne) zur ersten Lesung des Haushaltsplanentwurfs der Stadt Biberach am 19. November 2018 im Wortlaut:

Sehr geehrter Erster Bürgermeister Wersch, werte Kolleginnen und Kollegen, Ortschaftsräte, Pressevertreter und Bürger!

Biberach vollzog nach dem letzten Weltkrieg einen weitreichenden Strukturwandel und präsentiert sich heute als einen vitalen und modernen Wirtschaftsstandort, der zum Wohlstand unserer Stadt wesentlich beiträgt. Die zunehmende Industrialisierung führte zu einer Zurückdrängung unserer heimischen Kulturlandschaft und der European Energy Award weist für Biberach eine hohe Umweltbelastung auf. Zudem nehmen die Wetterextreme rasant zu. Die Klimakrise ist angekommen.

Nicht nur irgendwo in der Welt, sondern vor unserer Haustüre. In Biberach waren es vor Jahren die verheerende Stürme, dann die Starkregenfälle mit Hochwasser und in diesem Sommer die Hitze und Trockenheit mit Beeinträchtigungen für Mensch und Natur.

Diese von mir kurz skizzierte kommunale und globale Gemengelage stellt uns politisch Handelnde, auch im Gemeinderat, vor große Herausforderungen, in denen ökologischen Betrachtungen eine zunehmende Gewichtung erfahren.

In meiner diesjährigen Haushaltsrede werde ich vornehmlich auf die Themen Wirtschaft, Mobilitätswandel und urbane Lebensqualität eingehen.

Zu unseren Wirtschaftsvorstellungen: Meine Fraktion steht für ein moderates Wirtschaftswachstum in Biberach, das sich durch Nachhaltigkeit und ökologische Verträglichkeit auszeichnet und so die Lebensqualität unserer Bürger mitberücksichtigt. Wir wollen den vitalen Wirtschaftsstandort Biberach weiter stärken u.a. durch die Errichtung des Innovations- und Technologie Transfer Zentrum, einen beschleunigten Ausbau der Digitalisierung sowie des Modal Splits. Im Gegensatz zu anderen Fraktionen sehen wir keine Notwendigkeit das interkommunale Industriezentrum im Rißtal weiter voranzutreiben. Dies nicht nur, weil das global agierende und von uns sehr geschätzte Unternehmen Handtmann einen Teilbetrieb im Bundesland Sachsen und nicht im Rißtal errichtet, sondern weil ein weiteres Zurückdrängen unsere heimischen Rißtallandschaft, die zu erwartenden hohen Umweltbelastungen, die nicht kalkulierbaren infrastrukturellen Folgekosten einen zu hohen Preis für das IGI-Rißtal darstellen. Biberach hat weiterhin eine äußerst robuste Wirtschaftskraft und Vollbeschäftigung.

Unsere Stadt mit ihrer dynamischen Wirtschaft hat 19000 Ein- und über 4000 Auspendlern täglich, was eine hohe Verkehrsdichte mit Umwelt- und Gesundheitsbelastungen mit sich bringt. Dem müssen wir mit einem konsequenten Mobilitätswandel entgegen treten, einer Mobilität die auf die Zukunft ausgerichtet ist – nachhaltig, klimaschonend, vernetzt und letztendlich verkehrswirksam.

Im letzten Jahr haben die Biberacher Stadtwerke einen hervorragenden Busverkehr eingerichtet – kundenfreundlich, enge Fahrtakte, längere Fahrzeiten. Für einen „ÖPNV zum Nulltarif“, der in einigen europäischen Städten erfolgreich umgesetzt wird, fanden wir im Rat keine Mehrheit. Dennoch freuen wir uns, das mehrheitlich beschlossen, ab Januar das verbilligte Bürgerticket und das Ein-Euro-Ticket bei uns eingeführt wird.

Doch es stehen noch weitere Aufgaben auf unserer Agenda. Der beschleunigte Ausbau des Zentralen Omnibusbahnhofes mit guten Parkierungsmöglichkeiten für Autos und Fahrräder, um den Modalsplit zu stärken, Gespräche mit Firmen bezüglich eines Jobtickets, Einführung von Elektrobussen, und vor allem müssen wir den öffentlichen Nahverkehr über die Stadt hinaus entwickeln. Ein gut vertaktetes und preiswertes Fahrangebot muss auch für die Umlandgemeinden angeboten werden, denn nur so können wir die Autopendlerverkehre reduzieren. Ich begrüße sehr, dass grün-schwarz hier mit hoher Durchschlagskraft vorangeht und auch rot-gelb ist mit dabei. Wir müssen die Bürger dazu anhalten, dass sie auf den Bus umsteigen.

Radverkehr: Erfreut stellen wir fest, dass der Radverkehr in Biberach sprunghaft zunimmt, vor allen die E-Bikes tragen hierzu bei. Von daher ist es dringend erforderlich, die Radwege in Biberach weiter voranzutreiben und zu modernisieren. Wir werden mehrere Anträge bezüglich des Radverkehrs im Haushalt einbringen u.a., ein Novum für Biberach, die Einführung von Fahrradstraßen. In solchen Fahrradstraßen ist eine maximale Geschwindigkeit von 30km/h erlaubt, Autos und Busse sind zugelassen; das Vorrecht liegt bei den Fahrradfahrern. Wir gedenken die Birkendorfer Straße und Adenauerallee wegen deren hohen Fahrraddichte durch Firmenangehörige bzw. Schülern in Fahrradstraßen umzuwandeln.

Bei unserer Mobilitätsklausur empfahlen die Verkehrsexperten neben dem Ausbau des ÖPNV und der Radwege, den innerstädtischen Verkehr, vor allem den Park-Such-Verkehr, zu reduzieren. Der jüngste Beschluss, den Autoverkehr über die Schrannenstraße anstelle des Marktplatzes zu führen, bewirkt keine Abschwächung des Autoverkehrs, d.h. das innerstädtische Netz bleibt weiterhin überlastet.

Seit Jahren fordern wir gemäß den Verkehrsexperten sowie des Stadtentwicklungskonzepts verkehrslenkende und letztendlich entlastende Maßnahmen in Angriff zu nehmen. Meine Damen und Herren, Biberach benötigt wie viele andere Städte einen Mobilitätswandel der unsere Bürgerinnen und Bürger vor Gesundheits- und Umweltbelastungen schont.

Zum Flächenverbrauch: Unser heimischer Grund und Boden ist begrenzt und sollte auch für die nachfolgenden Generationen erhalten werden. Während die Bundes- und Landesregierung sich klare Ziele hinsichtlich eines Flächenverbrauchs vorgeben, setzt Biberach auf einen fortschreitenden Flächenverbrauch mit einer zunehmenden und unwiederbringlichen Zerstörung unserer heimischen Kulturlandschaft und Natur. Dem wollen wir entgegen wirken.

Dies bedeutet nicht, dass wir uns gänzlich gegen die Ausweisung neuer Bau- und Gewerbegebiete sperren. Für deren Zustimmung legen wir, gegenüber den anderen Fraktionen, deutlich höhere Anforderungen in Bezug auf deren kommunalen Nutzen, der Nachhaltigkeit sowie Umweltverträglichkeit. Darüber hinaus setzen wir bei Bebauungen auf die Innenentwicklung und Nachverdichtung. Nach wie vor halten wir an unserem langfristigen Flächenverbrauchsziel der Netto Null fest.

Es ist an der Zeit, unseren politischen Fokus wieder verstärkt auf Natur, Landschaft und Naherholung zu richten. Wir setzen uns weiterhin für den Schutz unserer landschaftsprägenden Talhangwälder an der Riß, den ökologischen wichtigen Kleingartenanlagen und den stadtnahen Erholungsgebieten ein. Aufgrund der klimatischen Veränderung setzen wir auf Stärkung des innerstädtischen Bioverbundes.

Lassen Sie mich an dieser Stelle auf das im Rat strittige Dachgrün eingehen.

Kaum ein anderes Baukonzept wie die Dachbegrünung verschafft eine Vielfalt positiver Effekte für Gebäude, Umwelt und Mensch. Sie sorgt für einen Ersatzlebensraum für Pflanzen und Kleintiere, verbessert das Stadtklima und fängt je nach Bauart 50 – 90% der Niederschläge auf und dient somit dem Hochwasserschutz.

Angesicht der fortschreitenden Flächenversiegelung und der zu erwartenden Starkregen in Biberach ist eine verpflichtende Begrünung bei Flachdächern, wie z. B. bei Schulen, Turnhallen und Industriegebäuden dringend angezeigt. Sich diesem politisch zu verweigern, meine werten Kolleginnen und Kollegen, ist nicht zeitgemäß.

Im politischen Diskurs versuchen unsere politischen Mitstreiter im Gemeinderat uns Grüne zuweilen als „ideologiebehaftet“ abzuwerten, im Sinne, wir seien weltfremd, unbeweglich oder gar „törichte Narren“. Doch ich sage Ihnen: Wir haben bürgerliche und soziale Grundeinstellungen, bei denen dem Schöpfungsgedanken bzw. dem Prinzip der Nachhaltigkeit eine besondere Bedeutung zukommt. Uns Grüne leitet der Gedanke, dass es nicht reicht nur auf das Hier und Jetzt zu blicken, wir müssen auch den nächsten Generationen eine gute Zukunft ermöglichen. Das ist unsere politische Ausrichtung, die wir weiterhin pragmatisch und mit gesundem Menschenverstand im Biberacher Gemeinderat vertreten wollen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!