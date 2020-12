Die Haushaltsrede von Johannes Walter (CDU) zur Verabschiedung des Haushalts 2021 der Stadt Biberach am 17. Dezember 2020 im Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Zeidler, sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, sehr geehrte Damen und Herren,

die Haushaltsberatungen begannen für die CDU-Fraktion bereits im Juli dieses Jahres, als wir im am 27.7.20 im Gemeinderat den Bericht zur Haushaltslage der Stadt (zum 30.6.2020) diskutierten. Entgegen der eher vorsichtig-ängstlichen Sichtweise der Verwaltung wagte ich, mit gelassener und zuversichtlicher Betrachtungsweise an die Prognosen heranzugehen. Die damals schon angekündigten Schutzschirme von Bund und Land kamen dann ja in den darauf folgenden Wochen auch.

Natürlich wissen wir als CDU-Fraktion, dass dies, zwar für den HH 2021 geltend, nicht automatisch auf die Folgejahre ab 2022 zu übertragen ist.

Ganz in diesem Sinne und die Entwicklungen der Pandemie einbeziehend, haben wir uns als CDU-Fraktion in diesem Jahr daher ganz darauf konzentriert, neu entstehende finanzielle Entwicklungen, die auf unsere Stadt zukommen könnten, vorausschauend in den Blick unserer Anträge zu nehmen.

Das bedeutet konkret, dass wir uns zum einen auf die Umsetzung beschlossener Projekte und Maßnahmen konzentriert haben und zum anderen keine unsere finanziellen Möglichkeiten zusätzlich belastenden oder einschränkenden Projekte beantragt haben.

Wobei ganz klar zu betonen ist, dass Biberachs finanzielle Möglichkeiten positiv zu bewerten sind. Für das Jahr 2021 und aus meiner Sicht auch darüber hinaus!

Wir haben starke Rücklagen, hohe, auch freiwillig getätigte, Rückstellungen und ausreichend liquide Mittel. Die dazu gehörenden Zahlen sind bekannt, auch, dass wir weiterhin keine Schulden machen müssen. Wir können die zu erwartende „finanzielle Delle“ der nächsten zwei bis drei Jahre gut bewältigen.

Wir Kommunalpolitiker wissen jedoch auch, dass hier von Bund und Land noch so manche die Kommunen belastende Entscheidung kommen wird, wenn Landtags- und Bundestagswahl vorbei sind – der Bund hat für den HH 2021 180 Milliarden € Schulden beschlossen. Da wird so manches nach unten hin abgewälzt werden….

Dennoch formuliere ich selbstbewusst für uns Biberacher: Ein Stück Gelassenheit steht uns gut an! Gelassenheit auch, weil wir durch gute Entscheidungen diese Gremiums in den finanziell sehr guten vergangenen Jahren vorgesorgt haben.

Wir haben hohe Einnahmen und daraus resultierende Überschüsse immer gut angelegt. Das gibt uns beruhigende Sicherheit. Gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir natürlich noch nicht wissen können, was auf uns zukommt. Wer wusste das vor einem Jahr? Die derzeitig stattfindende Pandemie bietet uns kommunalpolitisch die Chance, innezuhalten und bilanzierend darauf zu schauen, was wir in den letzten Jahren alles beschlossen und noch nicht umgesetzt haben. Das haben wir in der CDU-Fraktion dezidiert getan. Und unser Investitionsprogramm weist uns dabei gut den Weg. Es ist mehr als ein Arbeitsprogramm für den Baubürgermeister.

Das ist es hoffentlich auch, was die Verwaltung mit ihrem diesjährigen Schlüsselwort im HHPlan meint. Es lautet „chancenorientiert“ und bietet uns allen genügend Interpretationsraum (so wie 2019 abundant und volatil……..früher Konsolidierung….).

Ein Ergebnis unserer Beratungen ist eine Binsenweisheit, weil uns diese Thematik schon länger begleitet: Unser ErgebnisHH macht uns etwas Sorgen. In Tübingen werden sie aber nicht in Ohnmacht fallen, wenn sie unseren Haushalt sehen. Hier einzugreifen ist schwierig, die vom OB immer wieder angedrohte in seiner Schublade liegende von ihm so bezeichnete „Giftliste“ möchten wir eher nicht sehen. Wir mahnen daher an, im nächsten Jahr auch unseren Stellenplan einmal unter der Prämisse zu betrachten, welche Aufgaben sich in den letzten Jahren verändert haben.

Sicher, Stellen im Bildungs- und Betreuungsbereich sind gesetzt, neue Aufgaben wie die Doppik, der Ausbau der IT-Abteilung sind notwendig. Aber ich bin mir sicher, eine Überprüfung der Aufgaben ist lohnend. Nur als Beispiel: Die doppelt so große Stadt Ravensburg hat in etwa gleich viele Stellen wie Biberach. Ich weiß, dass man das nicht direkt vergleichen kann, aber bei 37 Mio € Personalkosten muss man das schon auch zumindest einmal sagen dürfen!

Wir konzentrieren uns auf die folgenden 5 Schwerpunkte, an denen wir in den vergangenen Jahren gearbeitet haben, vieles dazu wurde von Frieder Kolesch und mir schon im Sommerinterview der Schwäbischen Zeitung angesprochen. Wir werden bei diesen Themen nicht müde, wir sind geübte Langstreckenläufer – die Straße am Blosenberg ist der beste Beweis dafür, über 20 Jahre sind wir da dran geblieben und wir freuen uns, dass sich da jetzt Lösungen auftun.

Die Themen im Einzelnen:

1. Infrastruktur

Der Aufstieg zur B 30 ist ebenfalls ein Langstreckenthema. Endlich, und das auch noch mit der umweltverträglichsten Variante, beschlossen, wird diese Straße es uns ermöglichen, die Innenstadt besser für Radfahrer und Fußgänger zu erschließen – das strategische Netz ist der Weg zum Ziel. Ich betone zum wiederholtesten mal, damit sich dieser über die CDU tradierte Mythos vielleicht endlich einmal erledigt: Wir wollen die Entschleunigung in der Innenstadt! Wir beweisen seit Jahren, dass nicht wir die Blockierer sind, auch nicht bei der Parkplatzfrage!

Der Marktplatz als Einbahnstraße hat sich bewährt, beim Hafenplatz verzichten wir zugunsten von Fahrradstellplätzen auf Auto-Parkplätze, in der Consulentengasse ebenso. Und wir werden das auch an anderen Orten tun, wenn es schlüssig ist.

Die Verkehrsdrehscheibe am Bahnhof wird von uns vorangetrieben: ÖPNV, Fahrrad werden dort endlich besser zur Verfügung stehen, auch P+R Plätze. Alles Maßnahmen zur Verbesserung der CO2-Bilanz, alles für mehr und notwendigen Klimaschutz. Dennoch, damit das auch klar gesagt ist: Das Auto ist im ländlichen Raum weiterhin unverzichtbar und wird es weiterhin sein. Wir brauchen eine für alle Verkehrsteilnehmer offene Stadt und offene Innenstadt!

Heute feiern wir im Übrigen den Jahrestag des vor einem Jahr einstimmig gefassten Beschlusses der Schaffung der Stelle eines Infrastrukturmanagers (m/w/d) zur Koordinierung und Forcierung all dieser Aufgaben! Herzlichen Glückwunsch! Die Stelle ist wichtig, wir erwarten mehr Anstrengung zu deren Besetzung!

2. Digitalisierung

Mit dem Beschluss des Digitalisierungskonzeptes für die Biberacher Schulen wurde durch Verwaltung und Gemeinderat ein markanter digitaler Punkt gesetzt. Zusätzlich zur Unterstützung der Schulen aus Mitteln des Digital-Pakts von Bund und Land sowie im Rahmen des städtischen Schulbudgets wird nun in den Aufbau einer einheitlichen IT-Infrastruktur investiert. So meine Fraktionskollegin Petra Romer-Aschenbrenner kürzlich im BIKO. Dazu wird bei der städtischen IT-Abteilung zunächst eine zusätzliche Stelle geschaffen und auf unseren Vorschlag hin eine weitere Stelle mit Sperrvermerk vorgehalten, falls der Aufbau der IT-Stelle schneller als geplant verläuft um dieses wichtige und drängende Thema weiterzuentwickeln.

Bereits zu den Haushaltsplanberatungen für 2019 haben wir eine Anpassung des öffentlichen WLAN-Netzes in der Innenstadt an den Stand der Technik beantragt. Ohne leistungsfähiges WLAN sind digitale touristische Informationen nicht verfügbar und Handytickets für den Bus nur schwer lösbar. Es drängt und über zwei Jahre sind seit dem Beschluss schon vergangen!

3. Unternehmen, Gewerbe und Handel

Drei Bemerkungen dazu:

- Erste Bemerkung: Wir sind weiterhin jeden Tag des Jahres dankbar für alle Unternehmen, die in Biberach tätig sind, Arbeitsplätze erhalten und schaffen und auch Gewerbesteuer zahlen.

- Zweite Bemerkung: Das IGI, so wird es von Unternehmen, kleineren und großen betont, ist notwendig. Wir als CDU stehen absolut hinter der Entwicklung des IGI, das wir als ökologisches Vorzeigeprojekt auf den Weg gebracht haben. 40% der Fläche wird grün sein, ausgestattet mit Photovoltaik, Bahnanschluss uvm. Der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Andreas Schwarz, sieht Potentiale in der Bewältigung des anstehenden industriellen Strukturwandels in der Gesundheitswirtschaft und der vernetzten Mobilität. Er sagte zu dieser Thematik (Zitat Schwäbische Zeitung 18.9.20): Ich zitiere: „ Das Elektroauto der Zukunft muss hier in Baden-Württemberg entwickelt, erforscht und hergestellt werden“. Wir haben das Knowhow dazu für die vernetzte Mobilität und Elektromobilität auch bei Handtmann, Liebherr u.a., und bei Boehringer haben wir das Knowhow in der Gesundheitswirtschaft, was die Übernahme des Labor Dr. Merk in Ochsenhausen zusätzlich eindrücklich positiv für unsere Region unterstreicht.

Und dritte Bemerkung: Das ITZ Plus ist eine herausragende Chance für Biberach und die Region. Hier werden sich Innovation, Kreativität, Phantasie, Intelligenz, Mut und Vision treffen und Neues schaffen. Für eine Diversifizierung unseres Unternehmen-Portfolios wäre es ein Segen, wenn auch ein neues Unternehmen, ein Start-Up, sich aus dem ITZ Plus heraus hier vor Ort , z.B. im IGI gründen und niederlassen würde.

4. Bauen

„Unsere klare Position lautet: Wer ein Haus oder eine Wohnung in Biberach haben will, muss die Möglichkeit dazu haben“, so mein Fraktionskollege Frieder Kolesch im diesjährigen Sommerinterview der Schwäbischen Zeitung. Wir wollen einen Mix aus verschiedenen Wohnformen für das Baugebiet auf dem Areal des alten Krankenhauses, so wie wir es im Hauderboschen und im Talfeld auch gestaltet haben.

5. Kultur

Mit der Gastronomie ist der Kulturbereich mit der am stärksten durch die Pandemie betroffene gesellschaftliche Bereich. Wir vermissen die vielen Veranstaltungen sowohl unserer Vereine als auch der gesamten Kulturbranche. Kulturdezernent Dr. Jörg Riedlbauer formulierte es treffend in seiner Weihnachtskarte: „Kultur wird gebraucht, um gemeinsam etwas Anregendes, Schönes, Heiteres, Nachdenkenswertes oder Aufbauendes, auch Tröstendes erleben zu können.“

Das bedeutet auch, den Nachwuchs für kulturelles Wirken zu fördern und zu stärken. Daher beharren wir so sehr auf der Umsetzung des Vorspielsaals der Musikschule. Dort proben Kinder und Jugendliche, die auch unsere kulturelle Zukunft sind, für das Schützenfest, das Schützentheater, für Ensembles, Orchester und Solospiel und für alle Bürger dieser Stadt.

Den Sport, Teil der Kultur, haben wir diese Jahr mit der Erneuerung des Sportplatzes in Stafflangen unterstützt. Die ablehnende Haltung der Verwaltung dazu war ärgerlich, denn dies war schon beschlossen und genehmigt! Daher wird es jetzt auch umgesetzt!

Kommunalpolitik versteht die CDU-Fraktion als die ständig neu wiederkehrende Suche nach gelingendem Entscheiden und Wirken für ein gutes und glückliches Leben der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, eine Suche nach Entscheidungen, die mit Verstand, mit Vernunft, mit Kompromissbereitschaft und ohne sture ideologisch geprägte Blockadehaltung geführt wird.

Die CDU-Fraktion wird sich, wie durch unsere Anträge ausgedrückt, auch 2021 für eine Politik der Ermöglichung und Ermutigung, für Einfallsreichtum und Fingerspitzengefühl, das im Amtsdeutsch Ermessensspielraum heißt, stark machen. Das ist unsere Haltung und ich zitiere dazu den großen griechischen Philosophen Plato, der, wir kennen diesen Satz alle, schon im vierten Jhh. v. Chr. sagte: „Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, nur einen zum sicheren Misserfolg: es jedem recht machen zu wollen.

Die CDU-Fraktion stimmt dem Haushalt 2021 zu!

Wir bedanken uns bei der gesamten Stadtverwaltung mit Oberbürgermeister Norbert Zeidler an der Spitze für dieZusammenarbeit im abgelaufenen Jahr, für die Erstellung des Haushaltsplans und das Verfassen wiederum sehr zahlreicher Vorlagen und Pläne. Unserem neuen alten OB wünschen wir ein glückliches Händchen für die kommenden acht Jahre.

Ein besonderer Dank heute an das Team um unseren Leiter der Bauverwaltung Herrn Winter, den Bauhof, das Ordnungsamt und alle weiteren Beteiligten, die uns Biberach in den letzten Wochen auch adventlich, vorweihnachtlich erleben ließen. Unser Einsatz, dass der Adventsmarkt unter Pandemiebedingungen stattfinden konnte, hat sich gelohnt!

Wir wünschen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt, den Vertreterinnen und Vertretern der Medien, Herrn Mägerle und Herrn Zepp, den Kolleginnen und Kollegen im Rat sowie allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Biberach ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen gelingenden und gesunden Start im neuen Jahr 2021!