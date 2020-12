Die Haushaltsrede von Gabriele Kübler (SPD) zur Verabschiedung des Haushalts 2021 der Stadt Biberach am 17. Dezember 2020 im Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Zeidler, sehr geehrte Herren, 1. Bgm. Miller, Baubürgermeister Kuhlmann und Kulturdezernent Dr. Riedlbauer, sehr verehrte Frau Leonhardt, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, sehr geehrte Zuhörerschaft.

Am 18.12.2019 hatte ich meine HH-Rede mit der Prophezeiung des Vorsitzenden der fünf Weisen begonnen, die da lautete „Deutschland steht an der Schwelle zu einem neuen herausfordernden Jahrzehnt“.

Ja, 2020 war das erste dieses Jahrzehnts und es ist immer noch eine große Herausforderung.

Es liegt ein Jahr hinter uns, wie wir es alle noch nie erlebt haben und uns dies bisher so auch nie vorstellen konnten.

Doch der Vorsitzende der fünf Weisen hatte damit nicht an den Corona-Virus gedacht, die die ganze Welt verändern wird, die für viele das Leben total aus der Bahn geworfen hat, sei es beruflich oder innerhalb der Familie und für etliche auch finanziell, sondern er bezog sich auf die großen Zukunftsaufgaben: wie den digitalen Wandel, der die Arbeitswelt tiefgreifend verändert und den Kampf gegen den Klimawandel.

Seit dieser Woche hat der zweite Lockdown jetzt auch BIBERACH erreicht. Die Dynamik ist dramatisch.

Beängstigend dabei ist der damit einhergehende Kampf gegen die Spaltung der Gesellschaft, was leider zu einer neuen Aufgabe geworden ist.

Die Stadt Biberach befand sich bisher, finanziell betrachtet, auf einer Wolke 7. Doch wir mussten nun feststellen, dass auch diese störanfällig ist.

Bisher haben wir noch nichts von einer pandemiebedingten sich abzeichnenden Krise unserer innovativen, gut und breit aufgestellten Unternehmen gehört, so ganz sorglos schauen wir dennoch nicht in die Zukunft.

Für uns Kommunalpolitiker keine gute Grundlage, doch sind wir der Meinung, noch sollten wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es ist bekannt, dass die Gewerbesteuereinnahmen nun mal keine feste Größe sind. ‚Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not’, hier waren sich Gemeinderat zusammen mit dem Kämmereiamt einig. Wenn kein ausgeglichener HH 2021 trotz Rettungsschirme, erreicht werden sollte, so muss einmal auf Rücklagenpolster zurückgegriffen und über Prioritäten in den Maßnahmen nachgedacht werden.

Für die SPD ist wichtig: Was die Bildung und Betreuung betrifft, darf nicht gespart werden.

Auch dürfen wir unsere Infrastruktur im wahrsten Sinne des Wortes nun nicht kaputtsparen. Es holt uns ganz schnell wieder ein. Abgesehen davon sind diese Investitionen als Stütze und Motor unserer Volkswirtschaft in einer Krisenzeit enorm wichtig.

Mit dem ITZ Plus hat die Stadt zusammen mit der Hochschule und IHK das Thema Transformationsprozess belegt. Damit werden die Rahmenbedingungen für das Wirtschaften der Zukunft ein stückweit neu justiert. Gas geben ist hier angesagt.

Allzu schnell geraten auch die kulturellen Einrichtungen und Projekte ins Abseits.

Mit dem Ausbruch der Pandemie ist es still in und um BC geworden. Fiel einem in den letzten Jahren noch die Entscheidung schwer, für welches von den vielen Angeboten, wie Konzerte, Theateraufführungen, Vorträge oder das Vereinsleben, man sich entscheiden soll, so kommen nun Überlegungen auf, sich evtl. an den virtuellen Bereich heranzuwagen.

Vorhang zu. Laptop an. Die Strategie: Digitalität. Nicht aus spontaner Überzeugung von der virtuellen Zukunft des Theaters, sondern aus Vernunft.

Den Kampf ums Überleben werden im künstlerischen Bereich einige verlieren.

Uns fehlt eine klare Strategie, um den Verlust einigermaßen auffangen zu können. Denn unsere städtischen Kultureinrichtungen fallen auch ein stückweit unter die Daseinsvorsorge.

Erfreulich ist für uns dagegen, dass die Stelle des Integrationsbeauftragten endlich wiederbesetzt werden konnte. Wir sind auf das Kennenlernen schon gespannt und sein erster Bericht ist für uns von großer Bedeutung.

Unser Hauptaugenmerk bei der Antragstellung für den HH 2021 haben wir mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Biberach auf die Bereiche Bildung, Betreuung, Sport, Wohnen und Klimaschutz gelegt.

Optimale Bildungsbedingungen von klein auf ist unser Ziel.

Darunter fällt auch unser Antrag, nach so einem Krisenjahr vorerst keine Gebührenanhebungen im Bereich Betreuung vorzusehen. Pandemiebedingt wurden Gebühren erlassen, nun sollen sie im Jahr 2021 wieder eingeholt werden, obwohl wir heute noch nicht wissen, wie lange diese Corona-Pandemie uns noch im Griff hat. Bildung und Betreuung haben einen hohen Stellenwert. Die weltweit wichtigste Investition – Bildung und Betreuung für unsere Kinder - darf aber in BC die Allgemeinheit nichts kosten, sondern braucht – ausgerechnet hier - einen höheren Deckungsgrad. Wir empfinden das als eine Blamage für die pro Kopf reichste Stadt Deutschlands.

Darüber hinaus haben wir Anträge zu folgenden Themen gestellt, auf deren „zugesagte“ Bearbeitungsergebnisse wir gespannt sind.

Diese sind im Einzelnen:

- vielseitiges Wohnraumangebot schaffen, hierfür ist eine zügige Entscheidung notwendig. Dem Thema Erbbaurecht für Grundstücke stehen auch wir positiv gegenüber und muss schnellstens angegangen werden.

Wohnungsbau contra Flächenversiegelung, klima- und umweltpolitisch gesehen brisant – die ökologisch wichtige Innenentwicklung in unseren Teilorten löst sicherlich nur einen kleinen Teil des Problems, aber es ist ein Baustein. Daher sind wir auf die Untersuchungsergebnisse neugierig.

- Für weitere Kinderbetreuungseinrichtungen nicht immer das Rad neu erfinden, sondern eine kostengünstige Modulbauweise entwickeln.

- Digitalisierung an Schulen zügig voranbringen. Corona hat die Notwendigkeit deutlich gemacht. Dazu ist ausreichend Manpower erforderlich – Klotzen und nicht kleckern. Doch leider wird zunächst nur eine von 3 notwendigen Stellen ausgeschrieben. Einziger Lichtblick, die zweite von uns beantragte Stelle ist wenigsten schon mal im Stellenplan enthalten, wenn auch mit einem Sperrvermerk versehen.

- Mit dem internen Glasfaserausbau hinkt die Stadt ebenso schwer hinterher. Wir erwarten den Sachstandsbericht mit Spannung.

- Das Stadtmarketingkonzept mit der Verknüpfung des Themas „künftige verkehrliche Nutzung der Altstadt“ ist ein guter Ansatz, dem zunehmenden Leerstand in der Stadt entgegenzuwirken. Bitte das Konzept nicht zum Papiertiger werden lassen.

- Zu einer fortschrittlichen zukunftsorientierten Mobilitätspolitik gehört auch die Mobilitätswende der Mobilitätsmix – zur Entlastung der Innenstadt – wir setzen auf den angekündigten Dialog.

- Im Bereich Sport starten wir nochmals den Versuch, einen Fitness-Parcour zu etablieren mitsamt einer sogenannten Finnenbahn, die als Ergänzung im oder um das Stadion angesiedelt werden könnte. Hätten wir heute diese Einrichtungen, könnten alle Biberacher den Parcour in diesen schweren Zeiten längst nutzen.

- Auch fordern wir mehr Sicherheit für Radfahrer an gefährlichen Kreuzungen, wie z.B. an der 4-spurigen Querung Memmingerstraße am Alten Freibad zur Königsbergallee. Wir zweifeln daran, dass eine Optimierung der Ampelschaltung allein ausreicht.

- Die Sanierung der Sanitäreinrichtungen in der Sporthalle an der Pflugschule wird zu Ungunsten/Lasten der Sanierung Wielandstraße im Investitionsprogramm vorgezogen, wenn auch nicht komplett gecancelt. Mit dieser Verbindung haben wir einen finanziellen Ausgleich im eng gestrickten Investitionsprogramm angeboten. Wir sehen das als Tauschgeschäft: „Beseitigung von überfälligen Hygienemängel gegen Asphalterneuerung.“

Dass die SPD damit für den Biberacher Marktplatz Esel den „abgefahrensten Move“ hingekriegt haben soll – erfüllt uns natürlich mit Stolz. Wer bringt in Biberach schon noch abgefahrene Moves hin, außer den Funky Kids und der SPD.

Im Gegensatz zu Stadtrat Funk sind wir der Meinung, dass das Bauamt es hinbekommt, die Sporthalle gleichzeitig zu sanieren. Wir stimmen dem zu.

- Dem stetigen Fortschreiten des Klimawandels möchte die SPD mit dem Bau einer weiteren Fahrradstraße, deutlicheren Baumbestanderweiterungen und der Förderung der Fassadenbegrünung, etwas entgegenwirken.

Doch leider fanden diese Anträge keine Zustimmung.

Und das, obwohl in den letzten Jahren super Analysen und Konzepte entwickelt wurden, was Klima, Fuß- und Radwege, Lärm, Energie usw. betrifft. Unser Fazit daraus: In der Analyse und im Beschreiben von Zielen sind wir gut – aber leider hapert es bei/in der Umsetzung gewaltig. Zur Ursachensuchung ist uns aufgefallen, dass es teils am noch fehlenden politischen Willen, teils am fehlenden Personal (siehe Digitalisierung) oder teils an den zähen langwierigen Planungsprozessen hängt (z.B. für eine höhere Präsenz des ÖPNV oder dem Ausbau Riedlingerstraße).

Wir werden dem Haushalt zustimmen.

Es liegt ein arbeitsreiches Jahr und eine ebenso arbeitsintensive Haushaltsberatung hinter uns.

Im Namen der SPD-Fraktion bedanke ich mich bei der Verwaltungsspitze und bei Ihnen sehr geehrte Amtsleiterinnen und Amtsleiter sowie bei allen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die kooperative und gute Zusammenarbeit.

Danken möchten wir aber ebenso allen ehrenamtlichen Gruppierungen, die sich auch dieses Jahr weiter eingebracht haben, obwohl sie immer wieder ausgebremst wurden und zum Teil herrliche kreative Alternativen auf die Beine gestellt haben.

Wir wünschen Ihnen allen einen harmonischen 4. Advent, ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und für das Jahr 2021 vor allem Gesundheit.

Ich danke Ihnen für das geduldige Zuhören.