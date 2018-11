Die Haushaltsrede von Gabriele Kübler (SPD) zur ersten Lesung des Haushaltsplanentwurfs der Stadt Biberach am 19. November 2018 im Wortlaut:Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Wersch, sehr geehrter Herr Baubürgermeister Kuhlmann und sehr geehrter Herr Kulturdezernent Dr. Riedlbauer, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, sehr geehrte Damen und Herren,

Sicherheit, Brexit, Dieselfahrverbote, Digitalisierung, das sind die Themen, die das Jahr 2018 beherrscht haben und sicherlich noch eine Zeit lang weiter beherrschen werden.

Aber auch vom Konjunkturrückgang ist die Rede, von sinkender Wirtschaftsleistung – wir fragen uns, wie Ernst müssen wir das nehmen?

Eine vorübergehende Abschwächung? Oder gibt es überhaupt keinen Grund zur Panik, so wie es der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Herr Fratzscher sieht. Der Bundeswirtschaftsminister Herr Altmaier meint sogar: Nicht schön, aber keine Katastrophe.

Es wird von „verschärfte Verwundbarkeit im Finanzsystem“ seitens der Bundesbank gewarnt.

Folgende Erklärungen dazu lauten:

1. die niedrigen Zinsen für die hohen Kapitalpuffer der Unternehmen

2. die schwächelnde Schlüsselbranche - und was denken Sie, welche damit gemeint ist? Natürlich die Autoindustrie

3. die Flaute in den Schwellenländern und

4. die Schuldenpolitik in Italien.

Aber auch der Fachkräftemangel ist ein Thema.

Und das ist das Stichwort, mich dem städtischen Haushaltsplan 2019 zuzuwenden, weshalb Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute in den Ratssaal gekommen sind.

Die erste Herausforderung in diesem Jahr war die Klausur mit der Überschrift „neue Verwaltungsorganisation“. Nachdem Herr Erster Bürgermeister und Hospitalverwalter Wersch zum 01.02.2019 seinen wohlverdienten Ruhestand antreten möchte, die Stelle neue ausgeschrieben werden musste, war die Frage „ein weiter so“ oder „Schaffung von neuen Strukturen“ durchaus berechtigt. Die gravierendste Änderung, was sich daraus ergab, ist, dass das Kämmereiamt vom Dezernat II in das Dezernat I, also zum Oberbürgermeister wechselt. Wir halten die Entflechtung des Bereichs der Finanzen und Hospital für eine sehr gute Lösung. Damit das Amt des Ersten Bürgermeisters weiterhin attraktiv bleibt, wechselt das ABBS vom OB zum Ersten Bürgermeister.

Die zweite Herausforderung war die Suche nach einer geeigneten Nachfolge für Herrn Wersch. Aus einer sehr guten Bewerberlage heraus wurde am 5.11. der jetzige Kreiskämmerer vom Biberacher Landratsamt, Herr Ralf Miller, gewählt. Ich denke, damit haben wir eine hervorragende Wahl getroffen.

Als dritte Herausforderung steht wir für uns die Verabschiedung von der kameralen Welt an; und damit das Lernen, mit dem ersten städtischen doppischen Haushaltplan umzugehen.

Nach intensivem studieren kamen wir aber zu dem Schluss: Wir können diesen Haushaltplan 2019 unter das Motto „alle Jahre wieder“ stellen.

Dazu ein Blick zurück zu den Vorhersagen des Kämmereiamtes: im Haushalt 2014 drohte die Stadt im Jahre 2020 in den Abgrund zu fallen; mit dem neuen Haushalt 2019 wird nun dieser Absturz in das Jahr 2024 verschoben.

Nach unserer Einschätzung aber liegt ein solider Haushalt mit einer passablen Zukunftsperspektive vor.

Unser Fazit: Es fällt uns zunehmend schwerer, die Aussagen des Finanzdezernates ernst zu nehmen.

Es gibt ein gemeinsam erarbeitetes Investitionsprogramm, aus dem abzulesen ist, dass es sich bei den überwiegenden Vorhaben um notwendige Sanierungen von Schulen, Kindergärten und Straßenbau handelt, also wichtige Infrastrukturmaßnahmen.

Um nur ein Beispiel zu nennen: die Situation der fehlenden Kinderbetreuungsplätze in Ringschnait hat in den letzten Wochen einige hohe Wellen geschlagen.

Ebenso stehen wichtige Hochwasserschutzbaumaßnahmen an. Vor weiteren Starkregenniederschlägen sind wir nicht geschützt.

Ergo, alles Maßnahmen, die keine weiteren Verzögerungen zulassen. Vor allem in einer Zeit, in der die finanziellen Mittel vorhanden sind.

Was uns aber echte Sorgen bereitet, ist der Personalmangel in der Stadtverwaltung, was übrigens schon letztes Jahr ein großes Thema war. Viele Aufgaben bleiben unbearbeitet bzw. die lange Wartezeit auf Baugenehmigungen verärgert sehr viele Bürger. Die SPD-Fraktion sieht daher nicht die Flüchtlinge als ein Hauptproblem an, so wie es vom Finanzdezernat im Vorbericht ausgeführt wird, sondern der Fachkräftemangel steht für uns an erster Stelle.

In der letztjährigen Haushaltsrede habe ich noch die angekündigte Personalstrategie „Biberach – mein Beruf“ gelobt. Heute fragen wir uns, wieso wurde dies nicht umgesetzt?

Und damit befasst sich auch unser erster Antrag.

Wir fordern im Bereich Personal mehr Transparenz. Wie viel Stellen aus dem Stellenplan sind tatsächlich besetzt. Uns interessiert auch die Anzahl der befristeten Verträge. Welchen Spielraum lässt der TVöD zu? Was für Möglichkeiten bzgl. im nicht-monetären Bereich könnte die Stadt bieten. Hier denken wir vor allem an den Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Aber auch die Bereiche Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing müssen dringend gestärkt werden.

Von Seiten der IHK hören wir zwar, dass die Biberacher Einzelhändler derzeit von der Baustellensituation in Ulm profitieren. Doch wir denken heute schon an die Zeit danach.

Unseren großen herausragenden und innovativen Wirtschaftsunternehmen fehlen die Fachkräfte. Damit sie weiterhin so erfolgreich agieren können, müssen wir die Attraktivität unserer Stadt erhalten und mit einzelnen Stellschrauben evtl. erhöhen. Das sind z.B. für uns: Verbesserte personell ausgestattete Wirtschaftsförderung, z.B. für den Bereich Grundstückserwerb dringend notwendig. Ein personell gestärktes Stadtmarketing. Um in Zusammenarbeit mit den Einzelhändlern konzeptionelle Lösungen gegen eine negative Entwicklung in unserer Innenstadt zu erarbeiten. Auch wir beobachten mit Besorgnis, wohin derzeit der Trend des Dienstleistungsangebots in manchen Straßenzügen, wie z.B. in der Ulmer-Tor-Straße geht.

Ein kostenfreier Kindergarten kann auch ein überzeugendes Argument sein, mit der Familie nach Biberach zu ziehen, bzw. in BC zu bleiben. Vor einigen Jahren hatten wir diesen Antrag bereits schon einmal gestellt. Unsere Begründung heute - und das ist kein Wahlgeschenk: In den letzten Jahren profitierten mit der Absenkung des Gewerbesteuerhebesatzes die Unternehmen. Mit dem gebührenfreien Kindergarten wollen wir Familien von einer ‚indirekten Steuersenkung’ profitieren lassen. Ganz abgesehen davon, dass Bildung bereits im Kindergarten beginnt, erwiesenermaßen ein ganz wichtiger Aspekt; und dies die einzige Bildungseinrichtung ist, die nicht kostenfrei besucht werden kann.

Ca. 1,5 Mio. € an Mehrkosten würden zusätzlich zum bereits bestehenden Abmangel anfallen.

Ein mögliches Verhinderungsargument, dass Qualität in der Kinderbetreuung Vorrang vor Quantität habe, akzeptieren wir nicht – beides darf nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Nun zu einem anderen Thema, was aber auch indirekt mit Familienförderung zu tun hat:

Von weiteren Bedarf an bezahlbarem Wohnraum sind zwischenzeitlich viele überzeugt. Auch die Stadt Biberach mit dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft ist an dem Thema dran, was auch gut so ist.

Um dies zu verfestigen, beantragen wir nun: bei der Planung neuer Wohngebiete wird festgelegt, dass für mindestens 30% der Wohnungen oder 20% der Fläche bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden muss.

Die Biberacher Archive haben im Haus der Archive (ehemaliger Roter Bau) eine sehr gute Bleibe gefunden. Die Besucherzahl ist aufgrund von interessanten Vorträgen steigend. Doch es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass hierfür ein standesgemäßes Raumangebot fehlt. Wir beantragen, das Dachgeschoss für einen Veranstaltungsraum auszubauen.

Und für den großen Saal im Stadtteilhaus Gaisental beantragen wir eine Belüftungsanlage. Das Stadtteilhaus ist dafür gebaut worden, dass im größten Stadtteil Biberachs Veranstaltungen angeboten, Feste gefeiert und für die Integration der vielen Menschen mit unterschiedlichen Nationalitäten Möglichkeiten für einen Treff und Austausch geschaffen werden. Wenn viele Menschen in einem Saal zusammenkommen, wird die Luft mit der Zeit immer schlechter und die Temperaturen steigen an. Die Folge sind geöffnete Fenster. Umliegende Anwohner fühlen sich dadurch immer mehr gestört. Wir wollen aber ein lebendiges Stadtteilhaus, daher ist aus unserer Sicht ein nachträglicher Einbau einer Belüftungsanlage unumgänglich.

Von Dieselfahrverboten sind immer mehr Städte betroffen. Ein Umstieg aufs Fahrrad ist sicherlich nicht für alle Alle eine Lösung.

Und doch kann festgestellt werden, dass z.B. in Biberach die E-Bike’s immer mehr zu sehen sind. Was aber in unserer Stadt fehlt, sind hierfür die entsprechenden Fahrradabstellplätze. Diese müssen überdacht und sicher sein und auch über eine Ladesäule verfügen. Ein Jahr ist nun seit unserer ersten Antragsstellung vergangen – das ist mehr als bedauerlich. Wir hoffen nun sehr, dass wir uns im November 2019 für die Umsetzung bedanken können.

Mit dem Beschluss der Einbahnstraßenlösung auf dem Marktplatz wird aus unserer Sicht der erste Schritt zu mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer getan, verbunden mit einer Luft- und Klimaverbesserung. Damit dies auch tatsächlich gelingt, braucht es sicherlich erhöhte Kontrollen. Auch die Sorgen der Eltern der Braith-GS sollten wir ernst nehmen. Wir stehen hinter der Forderung, in der Schulstraße eine Geschwindigkeit von 10 km/h einzuführen, so wie es an der Dollinger Realschule praktiziert wird. Von einer geforderten Videoüberwachung allerdings halten wir nichts.

Wir freuen uns, dass der ÖPNV mit dem neuen Nahverkehrskonzept und dem 1-Euro-Ticket einen Attraktivitätsschub erhalten hat. Hierfür hat die Stadt auch ordentlich Geld in die Hand genommen. Wir gehen davon aus, dass dies eine Erfolgsgeschichte wird. Und wenn es dann noch für Menschen ohne Handy eine Anlaufstelle für den Erwerb des 1-Euro-Ticket im Rathaus gibt, sind wir ganz zufrieden.

Das Thema Sicherheit hat bei den Biberachern Bürgerinnen und Bürgern an Priorität zugenommen. Die Ängste nehmen wir ernst. Entsprechende Schritte, wie mehr Kontrollgänge durch den Ordnungsdienst und der Polizei und verstärkte Präventionsarbeit durch die Streetworker vom Verein Jugend Aktiv, sind eingeleitet worden. Von den Handelnden wurde ein gemeinsames Konzept erarbeitet. Die nächsten warmen Abende werden aufzeigen, ob diese Strategie aufgeht. Wir hoffen es sehr.

Die Digitalisierung, ein Thema, dass letztendlich alle betrifft, wird auch Gemeinderäte bei ihrer Arbeit einholen. Deutlich wird es daran, dass für den Einstieg in den papierlosen Sitzungsdienst Gelder für die Anschaffung von Tablets eingestellt wurden. Besonders erfreulich für die SPD-Fraktion, da wir dies letztes Jahr zu den Haushaltsplanberatungen als einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz beantragt hatten. Unser diesjähriger Beitrag dazu lautet: 2019 wird das Konzept zur verpflichtenden Begrünung von Dächern z.B. in Gewerbegebieten vorgelegt. Von Jahr zu Jahr werden wir mit dem Argument vertröstet, dass dieses Konzept in Arbeit sei.

Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich im Namen meiner Fraktion dem gesamten Kämmereiamt unsere Anerkennung aussprechen für die Bewältigung der Umstellung des Haushalts auf die kommunale Doppik. Es hat uns natürlich ganz besonders gefreut, dass Sie unseren Antrag aus der letzten Haushaltsberatung, die Anlage 13 nach Überbegriffen zu sortieren und somit lesbarer zu machen, in diesem Zuge mit umgesetzt haben.

Unser ganz besonderer Dank gilt unseren Unternehmen, dem Handel, Handwerk und Gewerbe die mit ihrem Management mit ihrer Arbeit für die ausgezeichnete wirtschaftliche Situation in unserer Stadt sorgen. Aber auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie der großen Anzahl von ehrenamtlich Tätigen. Sie alle tragen ein gutes Stück dazu bei, Biberach in Richtung einer liebens- und lebenswerten Stadt weiter zu entwickeln.