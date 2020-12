Die Haushaltsrede von Christoph Funk (FDP) zur Verabschiedung des Haushalts 2021 der Stadt Biberach am 17. Dezember 2020 im Wortlaut:

Heute ist meine 21. Haushaltsberatung und dieses Jahr lief und läuft vieles anders. Einiges findet dabei nicht unsere Zustimmung. In diesem Jahr spricht der Gemeinderat zum ersten Mal nur zur Verabschiedung des Haushaltplanes. Und was heute die Fraktionen artikulieren, wird so kurz vor Weihnachten von zu vielen Bürgern zu wenig wahrgenommen, so jedenfalls ist die Einschätzung der FDP-Fraktion. Wir wollen schnell zurück zum bisherigen Verfahren kommen, nämlich die Einbringung des Haushalts mit den Einschätzungen der Fraktionen, intensive Beratungen mit Zahlen über den Haushaltsplan, ohne Klein-Klein mit der Auflistung zusätzlicher Wünsche und dann die Verabschiedung.

In diesem Jahr wird uns der Haushaltsplan bereits zum dritten Mal in der doppischen Form dargestellt. Es sind jetzt sehr fundierte Aussagen zur städtischen Finanzlage möglich. Adam Riese betrügt man nicht und Zahlen lügen nicht. Im Jahr 2019 wurden wir noch von einer erwarteten Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von knapp 48 Mio. € beglückt. Der Grund für diese außerordentliche und einmalige Einnahme war und ist bekannt. Der Stadt Biberach verblieben davon rund 18 Mio. €. Mit diesem Polster im Rücken erreichte uns in diesem Jahr der Coronavirus. Die Herausforderungen für die Welt sind groß und wir Kommunalpolitiker haben die Aufgabe eine nachhaltige Finanzpolitik zu betreiben. Bei den Veränderungen im Haushalt der Stadt muss genau unterschieden werden, was die Pandemie verursacht hat und was hausgemacht ist. Dies gilt für die Einnahmen- und Ausgabenseite gleichermaßen. Die Haushaltslage zum 30.06.2020 wurde von der Verwaltung negativ dargestellt.

Wir mussten von einem Defizit in der Höhe von 8-12 Mio.€ ausgehen.

Jetzt zum Jahresende rechnet die Kämmerei dagegen mit einem positiven Betrag von 11-15 Mio.€ im Ergebnishaushalt. Eingeplant waren 3 Mio. € Überschuss. Die Freude darüber war aber nur von kurzer Dauer. Am 26. November erreichte uns eine E-Mail vom Oberbürgermeister. Er teilte dem Gemeinderat mit, dass wir im Haushalt zwei Positionen mit einem Volumen von 32 und 3 Millionen EURO nach unten korrigieren müssen. Die FDP-Fraktion sprach sich dafür aus, diese zwei Positionen in den Haushaltsentwurf einzuarbeiten oder die Verabschiedung des Haushaltsplanes zu verschieben. Für beides gab es keine Mehrheiten im Gemeinderat. Dafür wurde die Haushaltssatzung in der heutigen Beschlussvorlage geändert. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird jetzt auf 50 Mio. € festgesetzt. Dies bedeutet eine Erhöhung um 40 Mio. €. Sollte es bei den uns mitgeteilten Zahlen bleiben, wird nach den Berechnungen der FDP-Fraktion das negative Ergebnis im Jahr 2021 nicht 5,7 Mio. € betragen, sondern einen Rekordverlust von circa 37 Mio. € ausweisen. Eine kräftige Entlastung wird dann im Haushalt 2023 erfolgen, auch abhängig von der Höhe der Kreisumlage. Dazu erwarten wir eine Einschätzung von unserem Oberbürgermeister als Finanzdezernent. So kann die FDP-Fraktion dem Haushalt schwer zustimmen. Festzuhalten bleibt: Die Pandemie hat den Ergebnishaushalt der Stadt Biberach wegen der Rettungsschirme bisher nur marginal betroffen.-

Unabhängig von dem eben Gesagten gilt: Für die Zukunft wird die Pandemie Auswirkungen auf die Einnahmen der Stadt Biberach haben. In welcher Höhe und in welchen Zeiträumen es uns treffen wird, kann im Moment noch keiner sagen. Für solche Ereignisse braucht man Rücklagen. Heute haben wir noch welche, aber die sind eigentlich schon verplant. Bei den letzten beiden doppischen Haushalten haben wir geprüft, ob die Stadt über ihre Verhältnisse lebt. Zu den Plänen 2019 und 2020 trafen wir die Aussage: Nein, wir sind aber in einer Situation, in der diese Frage jedes Jahr neu gestellt und beantwortet werden muss. Wegen der großen Einnahmen hat Biberach aber ganz offensichtlich ein Ausgabenproblem und das muss schnell gelöst werden. So waren unsere Aussagen in den letzten beiden Jahren. Einen Schritt weiter geht unser Oberbürgermeister nach achtjähriger Amtszeit. Zusammen mit Frau Leonhardt schreibt er auf Seite 24 des Vorberichtes zum Haushaltsplan 2021. Ich zitiere: „Obwohl unsere Erträge trotz der Einbrüche immer noch auf einem überdurchschnittlichen Niveau liegen, wird deutlich, dass wir auf der Aufwandseite über unsere Verhältnisse leben. Damit werden die rechtlichen Anforderungen nach der Kommunalen Doppik nicht mehr erfüllt. Allerdings verfügen wir aus dem Jahresabschluss 2019 über eine Ergebnisrücklage von über 30 Mio. €, die es erlaubt, das voraussichtliche Defizit aus dem Jahr 2021 komplett auszugleichen“. Dieses Zitat ist seit dem 26. November nicht mehr richtig. Trotzdem gibt es keinen Anpassungsvorschlag der Verwaltung und auch keine Verschiebung der Abstimmung zur Haushaltssatzung.

Wenn die Pandemie für diese Zahlen nicht verantwortlich gemacht werden kann, muss es andere Ursachen geben. Ein paar Zahlen der letzten acht Jahre von 2013 bis 2020 zeigen Entwicklungen auf. Die Einnahmen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer stiegen von

16 Mio. € auf 22 Mio. €, also um 37 %. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer können mit dieser Entwicklung kaum mithalten und sind nicht planbar, in Biberach sowieso nicht, weil es mit einem großen Biberacher Unternehmen einen Zerlegungsvertrag gibt. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde im Jahr 2018 von 330%Punkte auf

300 %Punkte gesenkt. Dies hilft aber nur wenigen Firmen. Die Stadt Ingelheim hat einen Hebesatz von 310 %Punkten. Die Personalkosten stiegen von 24 Mio. € auf fast 35 Mio. €, also um 46 %. Die Kosten für die Gebäude stiegen noch dramatischer und die Eigenbetriebe der Stadt brauchen Jahr für Jahr mehr Geld.gen dieser Entwicklung hat die FDP-Fraktion in diesem Jahr fast ausschließlich Anträge gestellt, die das Ziel hatten, den Haushalt der Stadt wieder in den Griff zu bekommen. Der Antrag der FDP, die Sanierung des Rasensportplatzes in Stafflangen nicht um ein Jahr zu verschieben, belastet den Ergebnishaushalt mit jährlich 120,00 EURO. Diesen Betrag spart man, wenn man die Nutzungsdauer von 20 Jahre auf 21 verlängert.

Solche grandiosen Sparvorschläge der Verwaltung helfen uns nicht weiter. Es ist in erster Linie die Aufgabe der Verwaltung, uns einen Haushalt vorzulegen, bei dem die Stadt nicht über ihre Verhältnisse lebt.

Sehr freut sich die FDP darüber, dass unser EBM, Herr Miller, sich unserem Antrag in Sachen Erbbaurecht annimmt. Er wird eine Vorlage erstellen und die Vor- und Nachteile aufzeigen, die sich bei einem Verkauf von Baugrundstücken mit oder ohne Erbbaurecht ergeben. So macht die Zusammenarbeit mit der Verwaltung Spaß und wir sehen, dass es sich lohnt, wenn man sich einsetzt und eigene Ideen einbringt. Beschlüsse in diese Richtung würden die Haushalte der Stadt verbessern und für mehr Gerechtigkeit sorgen.

Einer unserer wichtigsten Anträge lautet: „Das Investitionsprogramm muss realistisch aufgestellt werden und mit Zahlen pro Jahr versehen werden. Nur so kann die Kämmerei eine vernünftige mittelfristige Finanzplanung erstellen und das Hauptamt einen Stellenplan glaubwürdig vertreten“. Die Antwort der Verwaltung lautet: „Es ist nicht möglich und sinnvoll, belastbare Zahlen pro Jahr in dieser gewünschten Differenziertheit über den mittelfristigen Zeitraum zur Verfügung zu stellen. Projekte verschieben sich, Kosten verändern sich. All das kann nicht langfristig kalkuliert werden. Die Verwaltung empfiehlt daher, den Antrag abzulehnen“, was der Bauausschuss und OB Zeidler dann auch getan haben. Dass unser Antrag aber praktische Relevanz für unsere tägliche Arbeit hat, zeigt das aktuelle Beispiel. Gerade eine halbe Stunde zuvor stimmte die FDP-Fraktion im Bauausschuss gerne dem

SPD-Antrag zu, die Sanierung der Wielandstraße um ein Jahr zu verschieben. So spart man im Jahr 2021 zwei Mio. € und jeder kann nochmals darüber nachdenken, ob die gesamte Maßnahme vier Mio. € Wert ist und wir uns das heute wirklich noch leisten können. Spannend bleibt die Frage, ob der Beschluss im Bauausschuss vom Gemeinderat heute so akzeptiert wird. Im Investitionsprogramm wird die Gestaltung aufgeteilt in Ochsenhauser Hof (2021) und Wielandstraße (2022), aber mit einer Summe benannt. Beantragt heute jemand die Baumaßnahme Ochsenhauser Hof 2021 zu beginnen, weil er den SPD-Antrag so verstanden hat? Entscheidend aber ist, was abgestimmt wurde und das ist eindeutig. Auf Seite 404 des Haushaltsplans wird die Gestaltung als eine Baumaßnahme mit einem Titel aufgeführt. Die FDP-Fraktion hat sich seit Jahren vergeblich dafür eingesetzt, dass das Investitionsprogramm so aufgestellt wird, dass es eins zu eins in den Haushaltsplan übernommen werden kann. Für die FDP bleibt klar: Das Investitionsprogramm ist ein Arbeitspapier von Herrn Kuhlmann und sonst nichts. Entschieden werden mit dem Beschluss die Haushaltssatzung und die Verabschiedung des Haushaltsplans. Für uns ist dieses Thema abgearbeitet.

Ein erfreuliches Ergebnis der Haushaltsberatungen ist für die FDP die Zusage der Verwaltung, dass der Behördenparkplatz in der Viehmarktstraße jetzt einer Bebauung zugeführt werden soll. Damit wird ein früherer Antrag der FDP-Fraktion nach vielen Jahren positiv entschieden. Dies ist möglich geworden, weil die Stadt auf den Neubau eines Verwaltungsgebäudes verzichtet und Büroräume anmietet.

Hohe Mietkosten für die Büroräume werden die Haushalte der Stadt aber nicht verbessern. Mehr Personal erfordert mehr Gebäudeflächen in Form von Büroräumen, darauf hat die FDP-Fraktion mehrfach hingewiesen. Am Beispiel der Kreisverwaltung kann man sehen, wie man solche Entwicklungen kostengünstiger löst.

Auf der Zielgerade scheint die Sanierung des Hauses Schulstraße 26, auch ein früherer FDP-Antrag, zu sein. Wenn das klappt, haben wir auch dieses positive Ergebnis Herrn Miller zu verdanken, der mit seinen Mitarbeitern ein Projekt nach dem anderen in angemessenen Zeiträumen systematisch angeht, Lösungen vorschlägt und Entscheidungen herbeiführt.

Nach den Beratungen halten wir unsere Einschätzungen zum Haushaltsplan 2021 wie folgt fest:

Pandemie

Die bisher in den Haushalt eingeflossenen Auswirkungen der Pandemie sind, wie schon erwähnt, noch sehr überschaubar. Für die nächsten Jahre erwarten wir aber für die Stadt insgesamt gravierende Auswirkungen. Wir können nicht mehr so weiter machen wie bisher.

Ergebnishaushalt

Die Stadt hat ein Ausgabenproblem. Wenn jetzt noch ein Einnahmenproblem hinzukommt, wird der Haushalt endgültig nicht mehr die rechtlichen Anforderungen nach der Kommunalen Doppik erfüllen können. Und das liegt nicht am kostenfreien letzten Kindergartenjahr, das 2021 zum ersten Mal angeboten wird und den Haushalt zwar belastet, die Familien aber entlastet. Ein Gewerbesteuerhebesatz von 300 %Punkten sollte sich Biberach nicht leisten, weil es nur wenigen Firmen zu Gute kommt.

Finanzhaushalt

Obwohl wir weiterhin einen Sanierungsstau bei den Schulgebäuden haben und bei den Kindergärtenplätzen nur verspätet das Erforderliche tun, sollen wir im Jahr 2021 Rekordausgaben beschließen. Und in den nächsten Jahren soll das so weiter gehen. Diese Rekordausgaben werden die Abschreibungen weiter in die Höhe schnellen lassen und den Ergebnishaushalt weiter belasten.

Entwicklung der Liquidität

Knapp 300 Mio. € liquide Mittel sortieren wir für uns wie folgt:

Circa 175 Mio. € sind zweckgebundene Rückstellungen, wovon die größte Summe im Jahr 2023 abgegeben werden muss. Mit diesen Geldern kann man, wie im letzten Jahr beschrieben, zwei Jahre zinsfrei arbeiten und Erträge erwirtschaften. Hierfür gibt es unterschiedliche Instrumente. Dieses Jahr haben wir zusätzlich den Verkauf von Grundstücken im Erbbaurecht als Instrument ins Spiel gebracht.

Die verbleibenden 125 Mio. € werden bis zum 31.12.2024 mehr oder weniger verbraucht sein, wenn wir unser Ausgabeverhalten nicht ändern.

Bleiben wird ein Sanierungsstau, dessen zu finanzierende Höhe wir nicht kennen, weil das Arbeitsprogramm nicht über den mittelfristigen Finanzplan hinausreicht, und wenn doch, nicht mit Zahlen versehen ist.

In diesem Zusammenhang hoffen wir nicht, dass die Sporthalle der Pflugschule auch noch neu gebaut werden muss.

Die Eigenbetriebe der Stadt Biberach haben zwar einen eigenen Haushalt, aber trotzdem sehr enge, wenn auch unterschiedliche, Beziehungen zum städtischen Haushalt. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat einen sehr hohen Anteil an Fremdkapital. Die Schulden dieses Betriebs in Höhe von rund 37 Mio. € müssen bei einer konsolidierten Betrachtung den Geldanlagen der Stadt gegengerechnet werden.

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft erhöht seine Aktivitäten im Wohnungsbau. Dazu braucht er Eigenkapitalzuführung von der Stadt entweder mit frischem Geld oder durch eine Einlage in Form von Grund und Boden. Die Stadt profitiert hierbei bei erfolgreichem Wirtschaften durch eine Erhöhung des Immobilienvermögens.

Die Stadtwerke Biberach haben Erträge aus ihrer Beteiligung an der e.wa riss. Diese Erträge reichen nicht aus, um die Defizite bei den Parkhäusern, dem ÖPNV und der Bäderlandschaft auszugleichen. Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt der Stadt werden durch die Stadtwerke so erheblich beansprucht, dass wir stets auf eine periodengerechte Darstellung achten.

Alle Eigenbetriebe machen einen sehr guten Job. Dies gilt auch für den Hospital. Auch hier gibt es sehr intensive Verknüpfungen mit dem städtischen Haushalt. Überall ist die Handschrift von unserem EBM Miller deutlich zu sehen.

Schwerpunkt der diesjährigen Haushaltsrede war die negative Entwicklung des städtischen Haushaltes aufzuzeigen. Im nächsten Jahr legen wir unseren besonderen Augenmerk auf folgende Themen:

(1) Fortentwicklung der Hospitalstiftung mit seinen Gesellschaften

(2) Grundstückskäufe

(3) Beobachtung der Bauplatzvergaberichtlinien

(4) Schaffung von Wohnraum für alle Zielgruppen

(5) Weiterentwicklung des ÖPNV mit der Umstellung auf E-Busse

(6) Konzentration auf kommunale Kernaufgaben

(7) Der Ergebnishaushalt muss stets ausgeglichen sein, was sehr schwierig werden wird

(8) Kosteneffiziente Sanierungen und Neubauten (Standardisierung)

Die FDP-Fraktion dankt zu Ende unserer Haushaltsrede der Verwaltung für die Erstellung des Haushaltsplanes recht herzlich. Unser Dank gilt vor allem Frau Leonhardt und ihrem Team vom Kämmereiamt für die wieder hervorragende Zusammenstellung des umfassenden Zahlenmaterials. Auch den finanz- und wirtschaftspolitischen Ausführungen im Vorbericht schließen wir uns ohne Einschränkung inhaltlich voll an. Eine Daueraufgabe der Kämmerei ist es, dafür zu sorgen, dass wir eine nachhaltige Finanzpolitik betreiben und nicht auf Kosten der nächsten Generation leben, in Biberach ein nicht leichtes Unterfangen. Für die klaren Worte im Vorbericht vom Oberbürgermeister und Frau Leonhardt sind wir dankbar. Worte alleine reichen aber nicht aus.

Die FDP-Fraktion wird den Haushalt geschlossen ablehnen. Die Gründe dafür sind:

1. Wir haben ein Einnahmen- und ein Ausgabenproblem.

2. Es gibt keine Anpassungsvorschläge der Verwaltung.

3. Über einen angepassten Haushalt hätte erst im Neuen Jahr in Ruhe abgestimmt werden sollen.

4. Die FDP-Fraktion hat mehreren relevanten Investitionsentscheidungen nicht zugestimmt.

5. Die jährlich steigenden Abschreibungen (Verteilung der Kosten über die Nutzungszeit) werden unseren Haushalt in der Zukunft sprengen.

6. Wir konnten den Sanierungsstau bei den Schulen nicht verhindern.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund.