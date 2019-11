Die Haushaltsrede von Christoph Funk (FDP) zur ersten Lesung des Haushaltsplanentwurfs der Stadt Biberach am 18. November 2019 im Wortlaut:

Die FDP-Fraktion dankt zu Beginn unserer Haushaltsrede der Verwaltung für die Erstellung des Haushaltsplanes recht herzlich. Unser Dank gilt vor allem Frau Leonhardt und ihrem Team vom Kämmereiamt für die wieder hervorragende Zusammenstellung des umfassenden Zahlenmaterials. Auch den finanz- und wirtschaftspolitischen Ausführungen im Vorbericht schließen wir uns ohne Einschränkung inhaltlich voll an. Eine Daueraufgabe der Kämmerei ist es, dafür zu sorgen, dass wir eine nachhaltige Finanzpolitik betreiben und nicht auf Kosten der nächsten Generation leben, in Biberach ein nicht leichtes Unterfangen. In diesem Jahr haben wir nun noch die bisher fehlende Eröffnungsbilanz bekommen, wenn auch nur in vorläufiger Fassung. Diese Bilanz zeigt deutlich auf, dass wir von der Kämmerei die letzten Jahre immer richtig informiert wurden und dass, wenn auch vorsichtig, so doch sauber gerechnet wurde, ganz nach dem Motto: Adam Riese betrügt man nicht.

Wir haben uns vom Wirtschaftsdezernenten Ralf Miller, unserem neuen Ersten Bürgermeister, folgende Zahlen mit dem neuesten Stand übermitteln lassen:

Einwohner: 34.000 Stand April 2019

Arbeitsplätze: 28.000 Stand Februar 2019

Einpendler: 20.000 Stand Februar 2019

Insbesondere die stark wachsende Zahl der Arbeitsplätze zwingt die Stadt zusätzliche Aufgaben zu stemmen. Es geht um Wohnraum für alle, zusätzliche Plätze in Krippen, Kindergärten, Schulen und allen sonstigen Einrichtungen. Dazu müssen auch sichere und berechenbare Einnahmen fließen.

Bei einer ersten schnellen Durchsicht des Haushaltsplanes stellt man fest, dass wir weiterhin mit sehr niedrigen Steuersätzen unterwegs sind, aber in der mittelfristigen Finanzplanung die Ansprüche des Gesetzgebers und des Regierungspräsidiums erneut nicht erfüllen werden, weil die Ergebnishaushalte in den Jahren Jahr 2021 bis 2023 wieder negativ sein werden. Warum die Verwaltung dem Gemeinderat einen solchen Entwurf zur Beratung vorlegt, wird sie uns heute sicher erklären, hoffte ich.

Die uns immer wieder gestellte Frage, ob Biberach über seine Verhältnisse lebt, beantworten wir für das Jahr 2020 mit einem Nein. Wir sind aber in einer Situation, in der diese Frage jedes Jahr neu gestellt und beantwortet werden muss und das ist nach Auffassung der FDP-Fraktion wegen der großen Einnahmen unnötig. Biberach hat ganz offensichtlich ein Ausgabenproblem und das muss schnell gelöst werden.

Im letzten Jahr (im Haushaltsplan 2019) hat uns Frau Leonhardt für das Jahr 2020 in der Mittelfristigen Finanzplanung im Ergebnishaushalt ein positives Ergebnis von 300.000 € vorgerechnet und ist dabei von 15 Mio. Abschreibungen und einer Gewerbesteuerumlage von 13,4 Mio. € ausgegangen. Im Haushaltsplan 2020 gehen wir nun von einem Ergebnis von plus 3.250.000 aus. Die Veränderung ergibt sich allein aus zwei Zahlen.

Die Abschreibungen sind 1,5 Mio. € niedriger angesetzt, weil 2019 nicht alle Baumaßnahmen verwirklicht werden konnten und die Gewerbesteuerumlage wurde 2019 im Finanzplan nicht komplett richtig dargestellt, so dass es hier zu geringeren Ausgaben von über 1 Mio. € kommt. Zudem wurde die Deckungsreserve von 3 Mio. € auf 2 Mio.€ reduziert. Wenn man zusätzlich noch in Betracht zieht, dass sich die Gewerbesteuerumlage als Folge des Wegfalls des Zuschlags für den Solidarpakt um fast die Hälfte reduziert hat und dieser Betrag nach Abzug der Umlagen immerhin 4,6 Mio. € beträgt, so kann man sich weitere Analysen sparen. Biberach war im Jahr 2019 weiter in der falschen Richtung unterwegs.

Die Personalkosten steigen ungebremst mit großer Dynamik. Die Ursachen sind vielschichtig. Wir erwarten hier doch einige Diskussionen in den nun anstehenden Beratungen.

In diesem Zusammenhang weisen wir erneut darauf hin, dass das Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt von 256 Mio. € kein realistisches Bild zeigt. Ein realistisches Bild über die Größenordnungen vermittelt das Schaubild auf Seite 99. Die Zahlen dazu:

Personalkosten 34.882 000 Euro oder 45,42 %

Sachkosten 29.535 000 Euro oder 38,46 %

Abschreibungen 12.381 000 Euro oder 16,12 %

Diese hohen Personalkosten werden den Haushalt der Stadt Biberach in der Zukunft noch einholen. Wir müssen die Aufgaben, für die wir eigentlich nicht zuständig sind, reduzieren.

Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme im Jahr 2020 erfasst. Die liquiden Mittel sollen sich bis zum 31.12.2020 um 32 Mio. € reduzieren. Jetzt rückt die Bilanz zum 31.12.2019 in die Betrachtung. Mit Vorlage dieser Bilanz im nächsten Jahr werden wir die einzelnen Bilanzpositionen und deren Änderungen genauer erläutert bekommen. Vielleicht hat der Abbau der liquiden Mittel den Wert des Immobilienvermögens erhöht. Dies bleibt 2020 zu untersuchen. Nachdem aber im Jahr 2020 keine Werte geschaffen werden, laut Plan, die zukünftige Renditen abwerfen werden, bleibt die Entwicklung im Finanzhaushalt besorgniserregend. Was aber noch bleibt ist die unglaubliche Substanz der Stadt Biberach, die in früheren Jahren und von früheren Generationen aufgebaut wurde. Auch hat sich durch die Nullzinspolitik der Wert des Immobilienvermögens stark erhöht. Dies führt aber überwiegend zu höheren Folgekosten, die wir mit enormen Preissteigerungen im Baubereich bereits deutlich spüren. Nicht vergessen darf man auch die Schulden des Eigenbetriebes Stadtentwässerung in Höhe von 36 Mio. Euro. Ein nachhaltiger Haushalt sieht für uns anders aus.

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes zeigt auf, dass sich die liquiden Mittel bis zum 31.12. 2023, also zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung, ins Negative entwickeln. Es werden 73,51 Mio. € im Haushalt fehlen.

Dazu zwei Aussagen der FDP-Fraktion:

(1) Die Summe der Verpflichtungen aus den Vorbelastungen betragen zum 31.12.2018 rund 65 Mio. €. Dieser Betrag sollte als eiserne Rücklage betrachtet werden.

(2) Die zweckgebundenen Rückstellungen in Höhe von derzeit fast 140 Mio. € stehen uns nur zwei Jahre wie ein zinsloses Darlehen zur Verfügung. Solange die Steuereinnahmen gleich bleiben verlängert sich dieses zinslose Darlehen aber von Jahr zu Jahr. Es muss aufhören, dass dieses Geld auf den Konten liegen bleibt und Jahr für Jahr an Wert verliert. Wir erwarten vom für die Finanzen zuständigen Oberbürgermeister hier schnell Vorschläge, um dies zu ändern. Die FDP-Fraktion hat sich dazu die letzten Jahre mehrfach geäußert und dabei in verschiedene Richtungen gedacht. Es ist möglich einen Haushalt zu entwickeln, der dann auch das Wort Nachhaltigkeit verdient.

Die FDP-Fraktion ist dieses Jahr nach den Kommunalwahlen noch vor den Sommerferien in Klausur gegangen, hat im September Gespräche mit den Bürgermeistern Miller und Kuhlmann, den Stadtwerken und mit der Kämmerei geführt. Frau Leonhardt hat sich allen Fraktionen zur Verfügung gestellt. Ziel war es keine Zeit zu verlieren und unsere Anträge vor der üblichen Antragsflut zu den Haushaltsberatungen zu platzieren.

Unsere Anträge zum zentralen Omnibusbahnhof und zur Weiterentwicklung des ruhenden und fließenden Verkehrs auf dem Marktplatz und dem Holzmarkt sollen nun noch dieses Jahr in eine Verwaltungsvorlage münden.

Der Antrag auf ein kostenfreies letztes Kindergartenjahr wird innerhalb den Haushaltsberatungen abgestimmt werden. Nicht einverstanden sind wir mit der Abwicklung unseres Antrages „Entstehung von CO2, Methangas und Feinstaub“. Der Antrag wurde nur im Bauausschuss als Informationsvorlage behandelt und nun soll sich jeder Gemeinderat selbst im Internet seine Daten einsammeln. Wir verlangen, dass dieser Antrag im Gemeinderat zur Abstimmung kommt. Wir erwarten von der Verwaltung keine wissenschaftliche Arbeit, sondern die Mitteilung der Daten, auf Grundlage derer Gemeinderäte die zu erwartenden Verwaltungsvorschläge zur CO2-Reduzierung auch beurteilen können. Dies haben wir Herrn Kuhlmann rechtzeitig vermittelt. Die FDP-Fraktion will verhindern, dass mit reiner Symbolpolitik Steuergelder vergeudet werden. Ein Beispiel dafür ist für uns die Vorlage 2019/230, mit der die Verwaltung beantragt hat mit vier zu errichtenden Stromtankstellen in vier Wohngebieten den Strom kostenlos anzubieten. Wir erwarten in diesem Bereich geplantes Handeln der Stadt Biberach zusammen mit der EnBW, der e.wa riss und den Stadtwerken Biberach. Letztere sind nach unserer Auffassung in diesem Bereich derzeit nur für ihre Hoch- und Tiefgaragen zuständig. Weitere Anträge haben wir vorerst nicht gestellt.

Neben diesen vier Anträgen haben wir natürlich weitere Schwerpunktthemen.

Wir nennen stellvertretend:

(1) Fortentwicklung Hospital

(2) Grundstückskäufe

(3) Beobachtung Bauplatzvergaberichtlinien

(4) Schaffung von Wohnraum

(5) Weiterentwicklung des ÖPNV mit eventuell wasserstoffangetriebenen Omnibussen.

Mit unserem Fazit kommen wir zum Ende unsere heutigen Haushaltsrede. In zwölf Punkten fassen wir die Richtschnur für unser Handeln im nächsten Jahr zusammen:

· Biberach hat ein Ausgabenproblem und muss sich bescheiden.

· Biberach darf sich nicht mehr so vieler Aufgaben fremder Zuständigkeit annehmen.

· Der Ergebnishaushalt muss auch in der Finanzplanung ausgeglichen sein.

· Die niedrigen Grundsteuerhebesätze bleiben für die FDP-Fraktion über mehrere Jahre gesetzt, weil davon alle etwas haben.

· Die Gewerbesteuerhebesätze sollen die Stadt Ingelheim nicht unterbieten.

· Das Arbeitsprogramm soll wieder Investitionsprogramm heißen und mit Zahlen hinterlegt werden.

· Mit den liquiden Mitteln müssen Erträge erwirtschaftet werden.

· Der Wohnungsbau für alle Zielgruppen muss vorangetrieben werden.

· Eine CO2-Reduzierung erfolgt durch Geschosswohnungsbau in der Nähe der Arbeitsplätze

· In der Schrannenstraße sollte eine Haltezone eingerichtet werden.

· Auf dem Marktplatz und dem Holzmarkt werden die Parkplätze schräg angeordnet.

· Das letzte Kindergartenjahr wird gebührenfrei angeboten.