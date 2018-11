Haushaltsrede Johannes Walter (CDU)

Die Haushaltsrede von Johannes Walter (CDU) zur ersten Lesung des Haushaltsplanentwurfs der Stadt Biberach am 19. November 2018 im Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Wersch, sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben aus dem Munde des Ersten Bürgermeisters die Einschätzung der Verwaltung zum HH 2019 gehört. Es gibt wie im letzten Jahr nur Gutes zu berichten, was das Zahlenwerk des Biberacher Haushalts 2019 betrifft.

„Der Gebrauch des Geldes ist dem Besitz des Geldes vorzuziehen“, sagte und schrieb Benjamin Franklin (1706 – 1790).

Benjamin Franklin hatte nicht nur den Blitzableiter erfunden, sondern war auch einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten. Er engagierte sich auf vielfältige Weise in der Gesellschaft und wusste daher, wovon er sprach. Ich hoffe nun, dass die Hüterinnen und Hüter des Biberacher Geldsegens nicht allzu erschrocken sind, dass ich dieses Zitat an den Anfang meiner Ausführungen gestellt habe. Denn natürlich weiß die CDU-Fraktion um die Notwendigkeit, das Geld der Stadt nicht mit vollen Händen auszugeben.

Wir wissen aber auch, dass wir die Einrichtungen der Stadt, die unseren Bürgern dienen, auf dem Stand der Zeit halten müssen. Wir wissen auch, dass Personal notwendig ist, um die vielfältigen Pflichtaufgaben in der Stadt erfüllen zu können und ebenso die vom Gemeinderat so gerne beschlossenen Freiwilligkeitsleistungen, die unseren Bürgern dienen.

Im Jahr 2019 möchten wir uns vor allem auf die kontinuierliche Weiterarbeit in unserem Investitionsplan konzentrieren. Da ist etliches angesagt:

· Neubau Kindergarten Hauderboschen

· Erweiterung Kindergarten Ringschnait

· Erweiterung und Sanierung Braith-Grundschule

· Dorfgemeinschaftshaus Rißegg

· Mali-Sporthalle

· Hochwasserschutz

· Gewerbegebiete Flugplatz II und Mittelbiberacher Steige

· Spielplatzverbesserungen

u.v.m.

Zunächst gilt es jedoch, unsere Unternehmen, Firmen, Betriebe und Geschäfte zu unterstützen. Sie sichern die Arbeitsplätze vor Ort, die dadurch vielen Menschen in Biberach und der Region ein gutes Leben ermöglichen.

Deshalb hat es uns sehr geschmerzt, dass unser IGI nicht so weit war, dass die Firma Handtmann dort ein weiteres Werk errichten konnte. Gerade in der Zukunftstechnologie der sich wandelnden Automobilbranche wäre der Biberacher Standort aus unserer Sicht wichtig gewesen. Wir freuen uns jedoch über das klare Bekenntnis des Unternehmens Handtmann zum Biberacher Standort.

Für weitere Unternehmen, vielleicht auch solche die sich aus dem ITZ heraus entwickeln, brauchen wir jedoch weiterhin das IGI. Es muss konsequent weitergeplant werden.

Die vorhandenen Gewerbeflächen in der Mittelbiberacher Steige und im Gebiet Flugplatz II sollen besonders auch unseren kleineren Betrieben und Firmen schnellstmöglich zur Verfügung gestellt werden, da diese bekanntermaßen oft schon seit Jahren Erweiterungsmöglichkeiten suchen. Wir wollen möglichst alle Firmen und Betriebe in Biberach halten!

Doch damit das so bleibt, muss nun dringend an der Verbesserung der Infrastruktur gearbeitet werden.

Unter anderem beantragen wir, dass der Bahnhof/ZOB zur Verkehrsdrehscheibe ausgebaut wird. Ein P+R-Parkhaus, sichere Fahrradabstellplätze, eine Überdachung der Bahnsteige und eine richtige elektronische Fahrplananzeige auf dem Bahnsteig halten wir für dringend notwendig.

Die Verbindungsstraße von der Mettenberger zur Ulmer Straße ist überfällig, ebenso muss der Aufstieg zur B 30 konsequent weitergeplant und dann gebaut werden. Denn erst danach (!) können wir die dringend erforderliche Verbesserung für Radfahrer und Fußgänger in der Innenstadt umsetzen. Umweltfreundlichkeit heißt hier eben auch Auslagerung von unnötigem Verkehr aus der Stadt.

Der Stadtbusverkehr, der ÖPNV, wurde auf Anträge der CDU-Fraktion hin in Takt und Fahrzeiten deutlich verbessert, auch das Anrufsammeltaxi hat nun wieder einen bequemen Niederflurbus.

Mit der deutlichen Preissenkung des Tagestickets, der Jahreskarte und der Einführung des 1-Euro-Tickets wird der Stadtbus noch attraktiver! Übrigens war diese Entscheidung eine schöne Gemeinschaftsleistung des gesamten Gemeinderats. Nutzen Sie den Stadtbus, das ist nachhaltiger Umweltschutz!

Wir beantragen darüber hinaus, dass die Stadt in Konzessionsverhandlungen im Buslinienverkehr eintritt, um Ringschnait in den Stadtlinienverkehr einbinden zu können.

Große Freude herrscht bei mir, dass die Mitglieder des Kreistags nun endlich auch den ÖPNV als zukunftsträchtiges System entdecken!

Und sei es auch nur, weil man neidisch auf Biberach ist.

Seit Jahren sage ich schon, dass der Landkreis hier eine Bringschuld für die Bürger hat, wenn ich an die neue Zentralklinik in Biberach denke! Darüber wurde nur nicht berichtet, weil man das Thema ÖPNV in mythischer Legendenbildung eben lieber anderen Fraktionen zuschreibt und nicht so gern der CDU.

Noch einmal zu Ringschnait, zum Kindergarten:

Wenn es nach der CDU-Fraktion ginge, könnten wir hier schon deutlich weiter sein. Wir waren im Sommer 2017 im Kindergarten, haben uns die Situation angeschaut - leider war von Elternseite damals nur eine Mutter dabei - und haben danach einen Antrag zur Beschleunigung des Vorgangs gestelllt.

Leider gab es danach nun wieder eine von uns eben nicht gewollte

Verzögerung durch verwaltunginternes Durchspielen und Diskutieren vieler Ideen unterschiedlichster Art, auch im Ortschaftsrat.

Nun sind wir wieder genau dort angelangt, wo wir 2017 schon einmal waren. Schade um die verlorene Zeit.

Die CDU-Fraktion stellt insgesamt 18 Anträge. Ich werde auf diese Anträge heute nicht näher eingehen. Das geschieht dann ausführlich in den Haushaltsberatungen.

Heute möchte ich jedoch noch ein Thema aufgreifen, das wir in der Fraktion intensiv diskutiert haben, da wir uns über die Gedenkveranstaltungen zum 100jährigen Ende des Ersten Weltkrieges und anlässlich der Rede von Ministerpräsident a. D. Erwin Teufel auch mit Matthias Erzberger beschäftigt haben.

Wir regen an, dass wir uns im Laufe des nächsten Jahres im Rahmen der Erinnerungskultur damit beschäftigen, wie wir Matthias Erzberger noch besser ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger Biberachs bringen können. Gerne gemeinsam mit der Erzberger-Initiative.

Matthias Erzberger hat im leider nicht mehr existierenden Hotel Krone im Kronensaal 1917 seine viel beachtete Friedensrede gehalten. Dieses Hotel Krone befand sich in der Kronenstraße, die jetzt Hindenburgstraße heißt. Ob wir jedoch eine Straße umbenennen sollen oder ob eben eine andere Erinnerungsart vielleicht besser dafür geeignet ist, Erzberger besser in Biberach zu verorten, das möchten wir nächstes Jahr in Ruhe, abgekoppelt von geschwätzigen Haushaltsberatungen, beraten. Man könnte z.B. darüber nachdenken, einen Erzberger-Saal zu schaffen, oder besser etwas Aktives: ein regelmäßiges Erzberger-Symposium oder einen jährlich zu verleihenden Erzberger-Preis.

Die CDU-Fraktion dankt ausdrücklich Herrn Wersch und ganz besonders Frau Leonhardt mit ihrer Mitarbeiterin Frau Schmid und ihrem gesamten Team für die Erstellung dieses ersten doppischen Haushalts. Dieser Haushalt ist sehr gut lesbar, ich finde, sogar besser als der frühere Haushalt. Vor allem ist er in der Darstellung ehrlicher, da wir nun viel genauer sehen, dass das Geld, das wir ausgeben erst einmal verdient werden muss.

Eine Binsenweisheit zwar, aber dennoch wahr.

Ein spezieller Dank gilt Ihnen für die zusätzliche Erstellung von Vergleichsdaten und Vergleichszahlen aus den Vorjahren! Das war Zusatzarbeit, die es in sich hatte – aber dafür haben wir die Kämmerei in den letzten Jahren auch gut mit Stellen ausgestattet.

Die CDU-Fraktion hat in ihren Anträgen ganz bewusst keine Wahlgeschenke eingebaut. Wir machen seriöse Politik, auch und besonders im kommenden Wahljahr 2019.

Denn: „Wahlgeschenke der Politiker sind nichts anderes als die Bestechung der Bürger mit ihrem eigenen Geld“, wie es der Publizist Willy Meurer so treffend formulierte.