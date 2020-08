„Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet

Ausprobieren, entdecken und hinterfragen – für die Kinder im städtischen Kindergarten Rißegg ist das selbstverständlich. Durch spannende Experimente am Forschertag oder im Alltag wecken die Erzieher den Forschergeist der Kinder und begeistern sie so für Naturwissenschaft und Technik. Für ihr kontinuierliches Engagement bei der Förderung früher Bildung im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) hat der städtische Kindergarten Rißegg nun bereits zum fünften Mal das Zertifikat der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ erhalten.

Im Jahre 2010 wurde die Kita erstmalig zertifiziert. „Forschen und experimentieren gehören schon seit langem zu unserem Kindergartenalltag. Damit leisten wir auch einen wichtigen Beitrag zur Förderung der frühkindlichen Bildung“, teilt das Kindergartenteam mit. Die pädagogischen Fachkräfte bilden sich regelmäßig fort, um mit den Kindern auf naturwissenschaftliche Entdeckungsreise gehen zu können. Gemeinsam mit den Kindern beobachten und erforschen sie Phänomene in ihrem Alltag: „Warum schwimmt ein Korken? Was leitet Strom? Was ist magnetisch?“

Experimente eignen sich gut, um Antworten auf diese Fragen zu erhalten und den Dingen auf den Grund zu gehen. Kinder können dadurch unterstützt werden, einen Zugang zu neuen Bereichen zu erhalten, zu denen sie in ihrer alltäglichen Umgebung sonst keine Möglichkeit hätten. Dabei werden außerdem viele weitere Kompetenzen gefördert, die die Kinder für ihren späteren Lebensweg benötigen wie lernmethodische Kompetenz, Sprach- und Sozialkompetenz, Feinmotorik und ein Zugewinn an Selbstbewusstsein sowie innerer Stärke.