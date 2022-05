Hauptversammlung des Faustball-Fördervereins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Hauptversammlung am 7. April des 2014 gegründeten Fördervereins begrüßte der 1. Vorsitzende Fabian Czekalla die anwesenden Mitglieder. Er berichtete über das Geschäftsjahr und dass man im vergangenen Jahr neue Mitglieder für den Verein gewinnen konnte. Zahlreiche Spenden konnten verbucht werden und der Verein nehme weiter Fahrt auf, um die Arbeit der Faustballer in Biberach finanziell und ideell unterstützen zu können. Auch im Jahr 2021 konnten Zuschüsse in Höhe von 3300 Euro an die Faustballer übergeben werden. Darunter ein Zuschuss von über 2000 Euro für die Ausstattung der neuen Faustball-Räumlichkeiten am Sportplatz Adenauerallee und 1300 Euro für die Anschaffung neuer Faustball-Stangen.

Nach dem Rückblick des 1. Vorsitzenden stellte Kassiererin Anna Czekalla den Kassenbericht vor, deren Arbeit dann vom anwesenden Kassenprüfer gelobt wurde. Die Entlastung der Vorstandsmitglieder durch die Versammlung erfolgte einstimmig. Für das Jahr 2022 hat der Förderverein bereits die Anschaffung von Sportgeräten mit 500 Euro unterstützt. Nach einer kurzen Aussprache schloss der 1. Vorsitzende die Jahreshauptversammlung. Weitere Informationen gibt es unter: foerderverein.faustball-biberach.de & www.faustball-biberach.de.