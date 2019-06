Hauler schießt SGM Warthausen/Birkenhard in der 93. Minute zum Titel

Die SGM Warthausen/Birkenhard sichert sich in der letzten Spielminute gegen den SV Alberweiler den Meistertitel in der Fußball-Kreisliga A II. Burgrieden erreicht durch den Sieg bei den SF Bronnen den Relegationsplatz. Spannung am Tabellenende: Sulmetingen II und die SGM Laupertshausen/Maselheim sind punktgleich.

SGM Warthausen/Birkenhard – SV Alberweiler 2:1 (0:0). Im ersten Durchgang hatten die routinierten Gäste leichte Vorteile. In der 49. Minute gelang der Heimelf durch Patrick Wilpert das 1:0. Der SVA steckte aber nicht auf und erzielte in der 63. Minute durch Marcel Siegler den verdienten Ausgleich. Die Schlüsselszene ereignete sich dann in der 93. Minute. Nach einem Foul erhielt SVA-Spieler Robin Mohr die Gelb-Rote Karte. Den fälligen Freistoß verwandelte Jochen Hauler zum Meisterschaftstor. Res.: 0:0.

FC Wacker Biberach – SGM Laupertshausen/Maselheim 3:2 (2:2). Der FC Wacker kam noch zu einem verdienten Heimsieg, tat sich aber über lange Zeit schwer. Die letzten Spielminuten waren in Biberach von Hektik geprägt. Tore: 1:0, 2:2 Benjamin Klamert (2., 39.), 1:1 Daniel Reh (11.), 1:2 Eigentor (27.), 3:2 Felix Werner (89.). Res.: 1:1.

SV Schemmerhofen – TSV Wain 2:2 (2:0). Im ersten Spielabschnitt gab der SVS den Ton an und hätte zur Pause deutlicher führen müssen. Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich dasselbe Bild. Schemmerhofen bestimmte das Spielgeschehen und der TSV Wain wartete auf Konter. In den letzten fünf Spielminuten hatten die Gäste mit dieser Taktik sogar Erfolg und kamen noch zum Ausgleich. Tore: 1:0, 2:0 Max Maurer (25., 44.), 2:1 Marvin Barth (85.), 2:2 Thomas Sojka (90.).

SV Sulmetingen II – SV Äpfingen 4:3 (2:2). In einer umkämpften Begegnung mit vier Elfmetern kam die Heimelf nach zweimaligem Rückstand wieder ins Spiel und am Ende zum knappen, aber verdienten Heimsieg. Tore: 0:1 Lukas Egger (17./FE), 0:2 Manuel Schneider (38.), 1:2, 4:3 Florian Birk (43., 86./FE), 2:2 Florian Birk (45./HE), 2:3 Patrick Glaser (48.), 3:3 Daniel Gumper (72.).

SF Bronnen – SV Burgrieden 1:2 (1:1). Die Anfangsphase gehörte den SFB. Das frühe Führungstor der Gastgeber zeigte beim Nachbarverein Wirkung. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde dann der SVB besser und kam zum verdienten Ausgleich. In der zweiten Halbzeit war der SVB läuferisch stärker und siegte am Ende nicht unverdient. Tore: 1:0 Marius Baur (8./FE), 1:1 Fabian Englert (38.), Robyn Kröner (68.). Res.: 1:4.

SG Mettenberg – SV Mietingen II 0:4 (0:2). Die ersatzgeschwächte SGM ging gegen die besseren Gäste leer aus. Der Sieg des SVM geht in Ordnung, fiel aber zu hoch aus. Tore: 0:1, 0:3 Toni Zeitz (24., 78.), 0:2 Tobias Steinle (42.), 0:4 Raphael Demuth (92.).

SC Schönebürg – SG Altheim/Schemmerberg 3:2 (1:2). Die erste Halbzeit gehörte den Gästen, die nicht unverdient mit einer 2:1-Führung in die Pause gingen. Im zweiten Durchgang steigerte sich die Heimelf zusehends und kam in der Schlussphase noch zu einem verdienten Heimsieg. Tore: 0:1 Eigentor (29.), 1:1 Tobias Hochdorfer (36.), 1:2 Josef Hinsinger (37.), 2:2 Dominik Häußler (75.), 3:2 Michael Gaum (85.). Res.: 2:0.