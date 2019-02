Hatzing kündigt Rücktritt an

Paukenschlag beim Tabellenzweiten der Fußball-Landesliga. Kurz vor dem Start in die Restserie mit der Partie gegen den FV Ravensburg II am Samstag, 2. März (15 Uhr Kunstrasen Erlenweg), hat Cheftrainer Dietmar Hatzing mitgeteilt, am Saisonende als Trainer des FV Biberach aufzuhören. Als Gründe gibt der 56-Jährige die enorme Belastung neben seinem Job an. Sein Nachfolger soll nach Vereinsangaben im Sommer Florian Treske werden.

„Ich möchte einfach mehr Zeit für meine Familie und auch ein wenig mehr Freizeit haben“, begründet Dietmar Hatzing seine Entscheidung. Dies gelte im Übrigen auch für alle anderen Vereine. Hatzing will mindestens ein Sabbatjahr machen. Was danach kommt, könne man heute noch nicht wissen. „Ausschließen will ich gar nichts“, so der 56-Jährige. Die Entscheidung sei schon länger gereift und mit der Verpflichtung von Florian Treske als spielendem Co-Trainer seien dann endgültig die Würfel gefallen. „Treske sollte von mir sozusagen in das Amt eingearbeitet und auf die Aufgabe vorbereitet werden“, erläutert Hatzing. Dies war so vereinsintern und auch mit dem ehemaligen Spieler von Kickers Offenbach abgesprochen. Was nicht feststand, war, wann der Wechsel von Treske von Offenbach nach Biberach über die Bühne geht. „Alle gingen vom Sommer dieses Jahres aus, jetzt ist Florian Treske bereits im Winter zu uns gestoßen“, sagt Hatzing. Das habe einiges verändert. Deshalb könne die Einarbeitung jetzt beginnen und im Sommer enden.

Vorstand ist überrascht

Treske erfuhr vom geplanten Rücktritt seines Cheftrainers wie die gesamte Mannschaft am vergangenen Wochenende. „Ich arbeite sehr vertrauensvoll mit Dietmar Hatzing zusammen und respektiere seine Entscheidung“, erklärt der 31-jährige Stürmer. Ein Engagement als Cheftrainer könne er sich durchaus vorstellen, aber letztlich sei dies eine Entscheidung des Vereins. Jetzt gehe es vorrangig darum, die sportlichen Ziele in der Landesliga zu verwirklichen. Auch bei einem möglichen Aufstieg in die Verbandsliga stünde er natürlich zur Verfügung. Der Vorstand des FV Biberach zeigte sich überrascht von der Ankündigung Hatzings und nehme sie bedauernd zur Kenntnis. Der Trainer habe die Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren dahin gebracht, wo sie jetzt stünde.

Gleichzeitig erklärte Vorstandsmitglied Gerd Booch, stellvertretend für seine Kollegen Heinz Remke und Michael Münch, dass Treske in der kommenden Saison neuer Cheftrainer des FV Biberach und damit die Nachfolge von Hatzing antreten wird. Die genauen Details würden in den kommenden Wochen zwischen den Beteiligten geklärt. Will heißen: Über Vertragsdauer und -konditionen müsse verhandelt werden.

In der laufenden Saison ist Treske ausschließlich Spieler und soll mit seinen Toren dafür sorgen, dass der FV Biberach weiter ganz oben in der Landesliga mitspielen kann. „Wenn mein Rat und meine Erfahrung aus dem Profibereich beim Trainerteam gefragt sind, werde ich mich natürlich äußern“, betont Treske, der auch insgesamt sieben Jahre für den SSV Ulm 1846 gespielt hat. Die Vorbereitung inklusive der Testspiele sei gut gelaufen und man könne relativ optimistisch in die restlichen Spiele gehen. Wichtig sei vor allem ein guter Start gegen Ravensburg II.