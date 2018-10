Hatzing erwartet Leistungssteigerung

Mit einem Sieg gegen die TSG Balingen II kann der FV Biberach seine Position an der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga festigen. Die Partie im Biberacher Stadion wird am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Zweite Mannschaften sind meist eine Art Überraschungspaket. Der gegnerische Trainer weiß erst kurz vor dem Anpfiff, in welcher Aufstellung diese zweite Mannschaft heute spielt. So auch bei der TSG Balingen II , wenn sie am Samstag in Biberach aufkreuzt. „Ich weiß nicht, ob der eine oder andere Spieler aus dem Regionalligakader derzeit in der Landesliga geparkt ist oder dort Spielpraxis sammeln soll“, sagt Biberachs Trainer Dietmar Hatzing.

Partie aufgearbeitet

Nach dem Spiel in Dotternhausen hatte der Übungsleiter doch einiges aufzuarbeiten mit seiner Mannschaft. „Wir haben schon angesprochen, dass wir nicht mit einem solchen Schlendrian agieren und uns so einlullen lassen dürfen.“ Die Art und Weise, wie seine Mannschaft in Überzahl agiert habe, habe ihm nicht gefallen. Positiv merkte Hatzing an, dass die Mannschaft nach dem Ausgleich des Gegners Moral und Wille gezeigt habe, das Spiel doch noch zu gewinnen, was mit den beiden Treffern in der Schlussphase noch gelang.

Mit 20 Punkten aus neun Spielen steht der FV Biberach als Aufsteiger auf einem überragenden zweiten Tabellenplatz. „Wir haben in den vergangenen Wochen auch bewiesen, dass wir zurecht da oben stehen.“ Das Spiel gegen Balingen werde wieder anders laufen als in Dotternhausen, ist Hatzing überzeugt. Der Unterbau des Regionalligisten sei sehr gut ausgebildet und spiele einen technisch herausragenden Fußball. „Das ist eine sehr junge Mannschaft, die zu spielen weiß.“

Mit Nico Steidle und Kubilay Yesilöz, der in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen soll, fallen zwei Spieler definitiv aus beim FV Biberach. Kleine Fragezeichen stehen noch hinter Johannes Fuchs und Jonathan Hummler. Beide sind auch leicht angeschlagen. „Das wird sich wohl kurzfristig entscheiden“, erklärt Hatzing. Unter dem Strich erwartet der Trainer eine spielerische Steigerung gegenüber dem Auftritt in Dotternhausen. „Ich wünsche mir ein ähnlich couragiertes Spiel wie gegen Kehlen, obwohl wir da verloren haben.“