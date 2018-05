Hattenburg gewinnt SZ-Maibaumwettbewerb

Die Entscheidung ist gefallen: Die Maibaumgruppe „Ritter Hatto“ hat mit ihrem Maibaum den 20. Maibaumwettbewerb der SZ Biberach gewonnen. 33 Gruppen hatten ihre Bäume zur Prämierung angemeldet, die von einer Jury begutachtet wurden. Der geteilte zweite Platz geht an die KLJB Erolzheim und die Dorfpflege Füramoos. Zusammen auf dem Bronzeplatz kamen die Dorfgemeinschaft Winterreute und der Vogelschutz- und Verschönerungsverein Hürbel. Sonderpreise gehen an die Gruppe „Maibaumhock Arlach-City“ und die Maibaumgruppe Laubach.

Rund acht Stunden lang und 200 Kilometer weit war die Jury zwischen Riß und Iller unterwegs, um alle Bäume in Augenschein zu nehmen und nach verschiedenen Kriterien zu bewerten. So sollte der ideale Maibaum eine schöne Krone, eine durchgehende Girlande, drei Kränze und mehrere Sinnbilder/Handwerkssymbole am Stamm haben. Perfekt ist es, wenn auch noch der Fuß des Baums mit Reisig verkleidet und das Umfeld des Baums ansprechend gestaltet ist.

Lob für Tradition

Der Maibaum in Hattenburg hat all diese Kriterien nach Meinung der Jury erfüllt. „Da passt alles“, sagt der frühere Biberacher Forstdirektor Hans Beck, der zusammen mit der Biberacher SZ-Geschäftsführerin Juliana Rapp und Otto Deeng aus Ringschnait als Vertreter der Obst-und Gartenbauvereine die Bewertung vornahm. Die Ritterfigur am Baum stieß zwar nicht bei allen Jurymitgliedern auf Begeisterung, „aber die Hattenburger wollen halt ihren Ritter Hatto am Baum haben, und das akzeptieren wir so“, meinte Beck. Lobend zur Kenntnis nahm die Jury auch, dass es in Hattenburg eine Maibaum-Jugendgruppe gibt, die direkt daneben einen tollen Maibaum gestellt hat. „Es ist schön, wenn Tradition auf diese Weise weitergegeben wird“, sagte Juliana Rapp.

Maibaum mit Aussichtsplattform

Wie knapp die Entscheidung auch dieses Jahr war, zeigt der Blick auf die zweitplatzierten Maibäume aus Erolzheim und Füramoos. Die KLJB Erolzheim hat ihren schön proportionierten Baum mit einer hölzernen Aussichtsplattform versehen. Auf diese können die Besucher über eine Leiter steigen, um ihre Sichtweise auf den Baum, aber auch auf ihre Umwelt zu verändern. „Es ist toll, was sich gerade die Maibaumgruppen im östlichen Landkreis immer wieder einfallen lassen“, meinte Otto Deeng. Beim Baum in Füramoos beeindruckte die Jury vor allem die Girlande. „Die ist tadellos“, so Deeng. Wiederum knapp dahinter platzierten sich die Maibäume aus Winterreute und Hürbel. Die Gruppen in beiden Orten legen sich seit Jahren immer gewaltig ins Zeug. Beim Winterreuter Baum gefielen der Jury neben den wie immer schönen Schildern die tolle Baumkrone. In Hürbel hatten sich die Maibaumsteller auch mit der Gestaltung rund um den Baum besondere Mühe gegeben. So zieren den Fuß des Maibaums mehrere Blumenkästen, außerdem lädt eine Kutsche unter dem Motto „Hoch auf dem gelben Wagen“ symbolisch zur Maientour ein.

Das Umfeld des eigentlich kleinen Maibaums beeindruckte die Jury auch im Tannheimer Teilort Arlach. Mit Hinweisschildern verweisen sie nach Bayern, Gallien und Katalonien. „Wir sind halt einfach Grenzgänger“, meinte ein Anwohner. Kein Wunder, beginnt Bayern doch gleich nach dem Ortsschild. Außerdem machen die Arlacher mit einem witzigen Schild auf das fehlende schnelle Internet aufmerksam. Und wer gerne wieder nach Arlach zurückkommen möchte, wirft einfach eine Münze in den Badebottich-Trevibrunnen. Für diese Leistung gibt es einen Sonderpreis.

Einen solchen erhält auch die Maibaumgruppe Laubach, die zum 40. Mal einen Baum gestellt hat. „Tradition hat Bestand“ verkündet ein Schild am Fuß des Baums, der zum Jubiläum mit einer Krone geschmückt wurde.

Insgesamt lobten die Juroren den großen Einsatz und die Traditionspflege aller Maibaumgruppen. Die Preise, gestiftet von Schirmherr Landrat Heiko Schmid, der Schussenrieder Brauerei, der Adelindis-Therme und der Öchsle-Bahn, werden am 14. Mai bei einer Feier im Bierkrugstadel in Bad Schussenried überreicht.

Alle Sieger seit 1999:

1999 KLJB Schemmerberg

2000 Kulturverein Haslach

2001 Maibaumfr. Bonlanden

2002 KLJB Mittelbiberach

2003 OGV/FFW Berkheim

2004 Dorfgem. Winterreute

2005 Maibaumfr. Bonlanden

2006 Kulturausschuss Haslach

2007 Feuerwehr Erlenmoos

2008 KLJB Tannheim

2009 Reservisten Reinstetten

2010 Brauchtumsfr. Birkenhard

2011 FFW/OGV/KLJB Ringschnait

2012 Maibaumfr. Edelbeuren

2013 OGV/FFW Berkheim

2014 Feuerwehr Erlenmoos

2015 Landjug. Oberessendorf

2016 Brauchtumsfr. Birkenhard

2017 FFW/OGV/KLJB Ringschnait

2018 Maibaumgruppe Hattenburg