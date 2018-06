Haslach zu Gast beim Schlusslicht

Die Partien des 22. Spieltags in der Fußball-Kreisliga B II finden an diesem Wochenende über drei Tage verteilt statt. Bereits am Freitag empfängt Fischbach den FV Rot (18.30 Uhr). Für Samstag, 30. April, sind zwei Partien angesetzt. Am Sonntag, 1. Mai, finden zwei Spiele statt, darunter auch die Begegnung des Titelanwärters SV Haslach beim Tabellenletzten SV Burgrieden II (13.15 Uhr). Bei einem Sieg kann der SVH bis auf zwei Zähler an Spitzenreiter FC Mittelbiberach rankommen, der am Wochenende nicht im Einsatz ist.

Mit dem SV Mittelbuch (6.) und dem TSV Hochdorf (7.) treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, die in etwa gleich stark einzuschätzen sind. Der TSV kassierte zwar in der laufenden Saison die drittmeisten Gegentreffer (47), doch Mittelbuchs Offensive ist mit 25 Saisontreffern alles andere als torgefährlich. Die Tagesform wird bei der Begegnung in Mittelbuch über Sieg und Niederlage entscheiden.

Als Tabellennachbarn duellieren sich zudem der SV Fischbach (10.) und der FV Rot (9.). Die Gäste aus Rot haben lediglich einen Zähler mehr auf dem Konto, daher ist kein klarer Favorit auszumachen. Außerdem holten beide Teams genau drei Punkte aus den vergangenen fünf Partien.

Ebenfalls auf Augenhöhe begegnen sich die SF Sießen (5.) und die SG Mettenberg (3.). Beide Mannschaften kassierten in der Vorwoche ihre zweite Rückrundenniederlage. Mit einem Sieg der Sießener würde der Rückstand auf Mettenberg, und somit Platz drei, auf vier Zähler schrumpfen. Das Hinrundenspiel gewann Sießen mit 2:0.

In der Partie zwischen dem Tabellenletzten SV Burgrieden II (13.) und dem SV Haslach (2.) kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen David und Goliath. Der SVH holte in den vergangenen fünf Partien mehr Punkte (15) als Burgrieden II in der gesamten Saison (13). Die Haslacher haben einen echten Lauf und zudem mit Alexander Ziesel (20 Saisontore) den treffsichersten Torjäger der Liga in den eigenen Reihen. Mit einem Sieg käme Haslach bis auf zwei Zähler an Spitzenreiter FC Mittelbiberach ran.

Der SV Ellwangen (8.) empfängt den SV Orsenhausen (12.), dessen Formbarometer zunehmend nach oben zeigt. Der SVO gewann zwei der vergangenen drei Spiele und hat die rote Laterne an den SV Burgrieden II abgegeben. Doch auch Ellwangen feierte vergangene Woche den ersten Rückrundensieg und geht motiviert in das Duell. (mafu)