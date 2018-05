Haslach ist Außenseiter im Heimspiel gegen Ummendorf

Der Tabellenführer Ummendorf ist in der Fußball-Kreisliga A I in Haslach zu Gast. Erolzheim empfängt den FC Bellamont. Stafflangen reist zum SV Dettingen II. Ummendorf ist der klare Tabellenführer. Doch dahinter kämpfen die Mannschaften aus Erolzheim, Stafflangen und Mittelbiberach um Relegationsplatz zwei. Anstoß in Dettingen ist am Sonntag um 13.15 Uhr. Alle anderen Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Gut läuft es für Tabellenführer TSV Ummendorf. Konkurrent SV Erolzheim gibt immer wieder Punkte ab und kann dem TSV eigentlich nicht mehr gefährlich werden. Aber auch Ummendorf erledigte in den letzten Spielen seine Aufgaben souverän und tut somit das Seine, um das Projekt Meisterschaft in den sicheren Hafen zu bringen. Gastgeber SV Haslach gab zuletzt die Punkte in Bellamont ab und ist bei einer entsprechenden Einstellung der Gastmannschaft in der Außenseiterrolle.

Der SV Erolzheim hat nur noch einen Zähler mehr auf dem Konto als der Tabellendritte Stafflangen und auch eine Partie mehr bestritten. Es hat den Anschein, dass die Illertaler in den nächsten Spielen vom Relegationsplatz verdrängt werden. Der SVE spielt zu wechselhaft für den zweiten Tabellenplatz. Bei Muttensweiler hätten nicht alle Punkte durch die Lappen gehen dürfen. Der Gast, der FC Bellamont, kann frei aufspielen und wird den Platzherren keinen einfachen Sonntagnachmittag bescheren.

Der SV Stafflangen reist zum SV Dettingen II. Von der Tabellenkonstellation her ist dies eine einfache Aufgabe. Der SVS scheint auch den Biss zu haben, noch unbedingt den zweiten Tabellenplatz einnehmen zu wollen. Dettingen II könnte zwar das eine oder andere Pünktchen noch gebrauchen, um ganz sicher zu gehen, aber gegen diesen Gegner wäre ein Punktgewinn schon eine Riesenüberraschung.

FCM will vorn dabeibleiben

Auch der FC Mittelbiberach kann um die Vergabe des Relegationsplatzes noch ein Wörtchen mitreden. Aus Erlenmoos nahm der FCM drei Punkte mit und ist somit wieder im Geschäft. Im Heimspiel gegen den SV Ochsenhausen II müssen die Punkte in Mittelbiberach bleiben, wenn man weiterhin vorn dabeibleiben will. Die Gäste siegten gegen Unterschwarzach, was sehr wichtig war, brauchen aber nach wie vor noch Futter. In Mittelbiberach dürften aber die Trauben hoch hängen.

Meist das Nachsehen hat der SV Winterstettenstadt, deshalb kommt er auch vom vorletzten Tabellenplatz nicht weg. Der SVW muss aufpassen, dass der Abstand zum rettenden Ufer nicht zu groß wird. Die Gastmannschaft aus Kirchdorf hat diese Sorgen nicht. Aber viel mehr als der derzeitige fünfte Tabellenplatz wird es in dieser Saison nicht mehr werden. Bei dieser Paarung ist der SV Kirchdorf in der Favoritenrolle.